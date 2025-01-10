На Херсонщині за добу росіяни вбили 1 людину та поранили 16, пошкодили будинки, інфраструктуру і авто

Протягом доби 9 січня російській війська активно обстрілювали Херсонщину: 1 людина загинула, ще 16 - дістали поранення. Також пошкодили 6 багатоповерхівок та 42 приватні будинки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Як повідомив Прокудін, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Берислав, Білозерка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Незламне, Суханове, Новорайськ, Заможне, Раківка, Червоний Маяк, Новоберислав, Понятівка, Томарине, Велетенське, Молодіжне, Комишани, Наддніпрянське, Садове, Веселе, Вірівка, Дудчани, Ольгівка, Микільське, Саблуківка, Кізомис, Токарівка, Тягинка, Іванівка, Миколаївка, Михайлівка, Монастирське, Новоолександрівка, Новотягинка, Львове, Зеленівка, Зміївка, Придніпровське, Гаврилівка та місто Херсон.

"Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 42 приватні будинки. Також окупанти понівечили газопроводи, гаражі, господарську споруду та приватні автомобілі", зазначили в ОВА.

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Через російську агресію 1 людина загинула, ще 16 - дістали поранення.