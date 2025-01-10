Україна мала мобілізувати всіх чоловіків і жінок віком від 18 років, - ексглава Міноборони Британії Воллес
Президент України Володимир Зеленський мав мобілізувати чоловіків та жінок віком від 18 до 28 років.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у подкасті The Rest Is Politics заявив колишній міністр оборони Британії Бен Воллес.
"У мене завжди було питання до Зеленського: чому ви не мобілізували своїх людей? 1939 року ми мобілізували чоловіків. А 1940 року ми ухвалили закон про жінок на війні. Ми мобілізували жінок. І якщо ви виступаєте проти ворога, який хоче вас знищити, як це робив Адольф Гітлер, чому ви не провели мобілізацію?" – заявив Воллес.
Після повернення з навчання за кордоном, на його думку, ці люди могли повернутися до роботи та бути мобілізованими у разі потреби.
Воллес вважає, що Британія "мала зробити більше", зокрема набагато раніше перекрити потоки "брудних грошей" російських олігархів та наростити виробництво, відправляючи більше зброї в Україну.
Нагадаємо, за даними Washington Post, упродовж 2024 року Україна змогла мобілізувати до війська приблизно 200 тисяч новобранців.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А те ракеты что есть - до недавнего времени были под запретом на обстрел нужных объектов.
Или вы адепт идеи, что Украина способна сравняться с рашкинским ВПК?)
Главное чего не хватает - адекватного управления страной и армией и соответсвенно назначением главного командного состава ВСУ (способных вместо преданных).
Вместо стройного государственного механизма - ручное управление кинопродюсером и барыгой с нарушением конституции!
Я адепт того, что у Украины единственный вариант чтобы выжить - разумно распорядиться тем, что есть. Чего, к глубочайшему сожалению, не наблюдается! А просто просираются остатки собственного и то, что дают другие.
В том что ты к этой войне относишься как к честной, где один народ сражается за идею или ресурсы с другим народом. Но это далеко не так.
Эта информация потихоньку появляется в инсайдах, и чуть позже будет открыта всем желающим.
Во-первых, война эта спровоцирована извне. Ну то есть Путлер как бы агрессор, да. Но его сюда по сути заманили, я бы даже сказал пригласили. Вы всерьез считаете, что комбинация "разминирование путей + постройка асфальта + отвод бригад с херсонской области + обстрелы ЛДНР + рейды-провокации в приграничные зоны РФии + угрозы вступить туда где нас не ждали + сворачивание оборонных программ" - это случайность? Отнюдь, это четкий сигнал - мы слабы в военном плане, напади на нас, мы тебе даже повод даем. Не зря же он вперся сюда срочниками в парадной форме.
Во-вторых, у спровоцировавших эту войну только одна цель - чтоб она продолжалась. Именно поэтому было обещано ухх, которое потом превратилось в ой. Нету целей поражения РФии (вообще нет), нету целей победы Украины. Все решения, всё оружие, все стратегические планы направлены на то, чтобы ни туды ни сюды. Даже когда все более менее затихает - на стол вытаскивается очередной план по подливанию масла в огонь. Именно поэтому наши было спущено сверху предложение от которого нельзя было отказаться - причесать законодательство так, чтобы мобилизация не оказалась слишком эффективной, чтобы вбить клин между армией и народом.
На причину я вам намекну, а дальше можете сами догадаться: Burisma.
И тут одно ограничение - какими моральными принципами ты можешь пожертвовать, чтобы выжить. Это для солдата.
А для политика - постараться не быть разыскиваемым и повешенным после окончания войны.
-это я сейчас не про ваш коммент, а про некоторую часть украинской пропаганды.
А так имеем генофонд нации, который только и ждет чтобы поскорее свалить из страны.
... "если перевод правильний" Саме так! Оригінальний текст відсутній - а тут зразу Танці з бубном!
І мораль тут може бути, правда?
І зерно буде знову куплене при голодоморах?
Партнерство не завжди дорівнює одним цілям.
Так і Воллес розповідає: "1939 року ми мобілізували чоловіків"...
Це Воллесу зараз більше 100 років? Що він у 1939 році мобілізовував чоловіків.
хай горить у пеклі паскуда