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Україна мала мобілізувати всіх чоловіків і жінок віком від 18 років, - ексглава Міноборони Британії Воллес

Воллес про мобілізацію 18-річних та жінок

Президент України Володимир Зеленський мав мобілізувати чоловіків та жінок віком від 18 до 28 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у подкасті The Rest Is Politics  заявив колишній міністр оборони Британії Бен Воллес.

"У мене завжди було питання до Зеленського: чому ви не мобілізували своїх людей? 1939 року ми мобілізували чоловіків. А 1940 року ми ухвалили закон про жінок на війні. Ми мобілізували жінок. І якщо ви виступаєте проти ворога, який хоче вас знищити, як це робив Адольф Гітлер, чому ви не провели мобілізацію?" – заявив Воллес.

Після повернення з навчання за кордоном, на його думку, ці люди могли повернутися до роботи та бути мобілізованими у разі потреби.

Воллес вважає, що Британія "мала зробити більше", зокрема набагато раніше перекрити потоки "брудних грошей" російських олігархів та наростити виробництво, відправляючи більше зброї в Україну.

Нагадаємо, за даними Washington Post, упродовж 2024 року Україна змогла мобілізувати до війська приблизно 200 тисяч новобранців.

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Автор: 

мобілізація (3077) Воллес Бен (217)


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Топ коментарі
+33
слушна думка....
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10.01.2025 08:50
+29
Прямо так і сказав, мобілізувати жінок і дітей, а не мусарів, військових пенсів, прокурорів, мажорів та інших гнид заброньованих зебандою?
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10.01.2025 09:13
+22
в 1940 бав лент ліз і не було заборони бити по території Рейху , а поряд з англійськими льотчиками в небі бились американці і французи тай літаків було не 6 штук . а головне союзники були справжні !
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10.01.2025 09:13
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Валерий, он говорит о том, что в стране нет самолетов, танков, бомб и ракет со снарядами, чтобы организовать хотя бы паритет.

А те ракеты что есть - до недавнего времени были под запретом на обстрел нужных объектов.

Или вы адепт идеи, что Украина способна сравняться с рашкинским ВПК?)
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10.01.2025 11:14 Відповісти
К тому, чего нет у Украины еще забыли добавить пару авианосцев и десят АПЛ типа Огайо.
Главное чего не хватает - адекватного управления страной и армией и соответсвенно назначением главного командного состава ВСУ (способных вместо преданных).
Вместо стройного государственного механизма - ручное управление кинопродюсером и барыгой с нарушением конституции!
Я адепт того, что у Украины единственный вариант чтобы выжить - разумно распорядиться тем, что есть. Чего, к глубочайшему сожалению, не наблюдается! А просто просираются остатки собственного и то, что дают другие.
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10.01.2025 11:45 Відповісти
Понимаешь в чем вопрос, друг ...

В том что ты к этой войне относишься как к честной, где один народ сражается за идею или ресурсы с другим народом. Но это далеко не так.

Эта информация потихоньку появляется в инсайдах, и чуть позже будет открыта всем желающим.

Во-первых, война эта спровоцирована извне. Ну то есть Путлер как бы агрессор, да. Но его сюда по сути заманили, я бы даже сказал пригласили. Вы всерьез считаете, что комбинация "разминирование путей + постройка асфальта + отвод бригад с херсонской области + обстрелы ЛДНР + рейды-провокации в приграничные зоны РФии + угрозы вступить туда где нас не ждали + сворачивание оборонных программ" - это случайность? Отнюдь, это четкий сигнал - мы слабы в военном плане, напади на нас, мы тебе даже повод даем. Не зря же он вперся сюда срочниками в парадной форме.

Во-вторых, у спровоцировавших эту войну только одна цель - чтоб она продолжалась. Именно поэтому было обещано ухх, которое потом превратилось в ой. Нету целей поражения РФии (вообще нет), нету целей победы Украины. Все решения, всё оружие, все стратегические планы направлены на то, чтобы ни туды ни сюды. Даже когда все более менее затихает - на стол вытаскивается очередной план по подливанию масла в огонь. Именно поэтому наши было спущено сверху предложение от которого нельзя было отказаться - причесать законодательство так, чтобы мобилизация не оказалась слишком эффективной, чтобы вбить клин между армией и народом.

На причину я вам намекну, а дальше можете сами догадаться: Burisma.
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10.01.2025 12:17 Відповісти
Все єти инсайды - это ковыряние в носу у бабушки Нюси на лавочке у подъезда. Историю будут писать после войны. Сейчас нужно просто выжить и вопрос один - КАК?!
И тут одно ограничение - какими моральными принципами ты можешь пожертвовать, чтобы выжить. Это для солдата.
А для политика - постараться не быть разыскиваемым и повешенным после окончания войны.
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10.01.2025 12:31 Відповісти
Если вопрос стоит только как выжить? То элементарно, Ватсон. Отдаём путькину, то что он просит по тер-рии и реализуем другие хотелки. Подписываем соответствующие договора и обязательства. И ву-аля. Большая часть Украины сохраняется как независимое государство и легко выживает. Но вы это всё и без меня хорошо знаете. Поэтому приходим к тому, что "выжить" именно в этой войне слишком громкое слово, т.к. именно "выжить" совершенно несложно. Сложно другое, как потом жить с такими потерями, утратами, жертвами и тем не менее, несмотря на всё это, после всех жертв, в проигравшей стране?
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10.01.2025 13:34 Відповісти
Вы не заметили мое замечание к слову выжить - каждый выбирает себе моральную цену своему выживанию! Т.е. приемлемо-неприемлемо.
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10.01.2025 13:37 Відповісти
Да, я заметил. Просто слово "выжить" наверное всё-таки не подходит. Просто надоели все эти "выжить", "тогда нас всех убьют", "всех детей и женщин изнасилуют буряты" и прочий бред. Ухо режет уже от всякого пропагандистского трёпа в стиле Чучхе.

-это я сейчас не про ваш коммент, а про некоторую часть украинской пропаганды.
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10.01.2025 13:46 Відповісти
тепер ясно. ви не тупий. ви гірше
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10.01.2025 18:35 Відповісти
ви тупий? ви читали чого хоче путін крім територій які він вже анексував???
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10.01.2025 18:34 Відповісти
Правильно дед всех их так окаянных! Начнем с коли котлеты , жду тебя сегодня возле рады будем его мобилизировать %!
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10.01.2025 10:41 Відповісти
зЄрмаки сплять і бачать,щоб злити Україну путлєру,яка ще мобілізація?
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10.01.2025 10:31 Відповісти
жінок можна, мусорню і прокурорське кодло з їх родинами нізяяяя, бо вони цивільні...
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10.01.2025 10:33 Відповісти
Это глупость конечно, если перевод правильный. Чем вооружить и как обучить эти 6-8-10 миллионов людей?! Чем их кормить даже встал бы вопрос. А зарплаты? Короче чушь. С другой стороны безусловно нельзя было отменять призыв срочников со службой в 1 год в Западной Украине, напротив Приднестровья и на севере возле Беларуси. Сейчас бы имели 200 тысяч резерва молодых, сильных солдат.
А так имеем генофонд нации, который только и ждет чтобы поскорее свалить из страны.
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10.01.2025 10:38 Відповісти
Alex
... "если перевод правильний" Саме так! Оригінальний текст відсутній - а тут зразу Танці з бубном!
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10.01.2025 11:42 Відповісти
Ага, и заработать на билет в Германию поджогами и подрывами имущества ВСУ!
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10.01.2025 12:05 Відповісти
Це вже та сама допомога від союзників щоб Україна виступала з "позиції сили" чи ще ні?
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10.01.2025 10:39 Відповісти
Ні, чекаємо на супервинищувач від МАска! Тоді буде "Усе, наїлися!"
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10.01.2025 12:07 Відповісти
А також ваших синів, чоловіка, родичей та близьких . Але перед тим синів прокурорів, портнової шльондри, арахамій, депутан від сн, ментів, тцкшників, бо я бачу у деяких тролів порох й досі у 5й точці пече, егеж ?
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10.01.2025 11:18 Відповісти
І тим часом у вас звільнений генерал і бородатий віруючий, яких переслідують.
І мораль тут може бути, правда?
І зерно буде знову куплене при голодоморах?
Партнерство не завжди дорівнює одним цілям.
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10.01.2025 11:13 Відповісти
Это нам говорит представитель Англии. Страны которая покрыла себя ПОЗОРОМ когда позволила мигрантам чуркам безнаказанно насиловать Англичанок. А власти Англии продолжакли жопу лизать неграм и исламистам. Поэтому я скажу этому "поважному". " ЗАВАВЛИ ***** *****"! Твоя вонючая Англия давно превратилась в кусок говна. Потому что в ней нет НИ ЧЕСТИ НИ ДОСТОИНСТВА! Маск вам правду сказал! ВЫ ЖАЛКИЕ НИЧТОЖЕСТВА! Позволяли чурбанам безнаказанно преступления тварить.
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10.01.2025 11:56 Відповісти
Хтось хоч один раз чув від Зеленского заклик мобілізуватись на захист Батьківщини?
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10.01.2025 11:59 Відповісти
А сам Волес не хочет мобилизоваться в ВСУ? Или может быть детей своих туда отправить? Как же классно строить из себя вояку и рассуждать о мобилизации в другой стране, живя при этом в своем особняке в Лондоне.
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10.01.2025 12:37 Відповісти
І приводити в приклад події майже столітньої давнини. Та українці від Гітлера постраждали в десятків разів сильніше, ніж його сциклива Британія, получивше люлєй біля Дюнкерка і чекала, поки ссср і США візьмуть на себе головні тяжкості війни
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10.01.2025 12:42 Відповісти
Круто давати поради і розпоряджатися чужими життяии
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10.01.2025 12:38 Відповісти
Якщо такий імбецил був міністром оборони Британії, то зрозуміло цьому Британія перетворюється в країну третього світу.
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10.01.2025 12:45 Відповісти
Срыв мобилизации Зеленским можно объяснить тремя причинами: 1. Идиот. 2. Сохранение своего электората перед выборами. 3. Измена Родине.
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10.01.2025 12:51 Відповісти
Молодых и их мам.
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10.01.2025 13:48 Відповісти
Закон про мобілізацію в кривавій паРаші ( і на окупованих українських територіях) говорить, що обов'язковому заклику на військову службу підлягають чоловіки віком від 18 років. Значить кацапам захоплювати чужу землю можна і з 18 років. А українцям захищати свою рідну у 18 - 25 років не можна. А якщо переможуть москалі, а з такою мобілізацією йде до того. то вони точно що загребнуть у свою кацапську армію -орду і 18 літніх i усіх українців та примусять їх масово гинути і воювати вже проти Європи.
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10.01.2025 13:04 Відповісти
Це як питають у когось: "Чому не на фронті?", а він відповідає: "Мій син на фронті", або "Мій кум (сусід) на фронті". Це добре що твій кум на фронті, а ти чому не там...

Так і Воллес розповідає: "1939 року ми мобілізували чоловіків"...
Це Воллесу зараз більше 100 років? Що він у 1939 році мобілізовував чоловіків.
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10.01.2025 13:28 Відповісти
Уолес правий, це факт.
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10.01.2025 16:09 Відповісти
А ГДЕ ВАША ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ !!!??? ПЗДУНЫ !!!
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10.01.2025 16:10 Відповісти
И ЗОЛОТО ПОЛУБОТКА !!!
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10.01.2025 16:11 Відповісти
Увы, но он абсолютно прав
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10.01.2025 18:01 Відповісти
мерзенна лицемірна потвора це волес. Роззброїти Україну вкравши 3ій потенціал зброї, не надавши аналогічну заміну замість вкраденої і воно ще патякає, чому всі не на фронті??
хай горить у пеклі паскуда
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10.01.2025 18:18 Відповісти
Пішли ви за руським ваєнним карабльом, підараси! Заховалися за спиною українських дітей і воюйте до останнього українця!
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10.01.2025 18:40 Відповісти
Якийсь, десь гівнюк сказав, а ви повірили, що так і станеться. Мордатих і пузатих ще не всіх призвали, які 18 річні?
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10.01.2025 19:30 Відповісти
В армію у всіх країнах завжди призивали з 18 років. А у наших дядьків в 55+ років відкривається друге дихання. Чи то може вже так легені хриплять.
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11.01.2025 10:23 Відповісти
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