Президент України Володимир Зеленський мав мобілізувати чоловіків та жінок віком від 18 до 28 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у подкасті The Rest Is Politics заявив колишній міністр оборони Британії Бен Воллес.

"У мене завжди було питання до Зеленського: чому ви не мобілізували своїх людей? 1939 року ми мобілізували чоловіків. А 1940 року ми ухвалили закон про жінок на війні. Ми мобілізували жінок. І якщо ви виступаєте проти ворога, який хоче вас знищити, як це робив Адольф Гітлер, чому ви не провели мобілізацію?" – заявив Воллес.

Після повернення з навчання за кордоном, на його думку, ці люди могли повернутися до роботи та бути мобілізованими у разі потреби.

Воллес вважає, що Британія "мала зробити більше", зокрема набагато раніше перекрити потоки "брудних грошей" російських олігархів та наростити виробництво, відправляючи більше зброї в Україну.

Нагадаємо, за даними Washington Post, упродовж 2024 року Україна змогла мобілізувати до війська приблизно 200 тисяч новобранців.

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