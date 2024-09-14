Суперечка щодо надання дозволу Україні на далекобійні удари вигідна Путіну, - ексглава Міноборони Британії Воллес
Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що суперечки щодо використання Україною ракет великої дальності в Росії тільки вигідні Володимиру Путіну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.
"Я просто розчарований тим, що це знову чергове перетягування каната навколо іншого потенціалу", - зазначив Воллес.
Він нагадав про аналогічні затримки, зокрема, з рішеннями про постачання Україні танків і винищувачів.
"Все це зволікання, все це перетягування каната на користь Росії і дозволяє Путіну вставляти в це зволікання погрози, нові червоні лінії і намагання розділити міжнародну спільноту за принципом "розділяй і володарюй", – підкреслив Воллес.
Він додав, що Путін – це "хуліган" і все, що йому потрібно для досягнення успіху – "залякати людей" і "змусити людей зупинитися".
"І саме так він змушує нас змінити нашу поведінку", – резюмував Воллес.
Нагадаємо, 11 вересня Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули із офіційним візитом до Києва.
Вони підтвердили президенту Володимиру Зеленському підтримку України у її боротьбі з російською агресією. Блінкен заявив, що разом із главою МЗС Великої Британії перебуватиме в Україні, щоб продовжити роботу та почути від української сторони, "як ви бачите майбутні місяці, і що ми можемо зробити, щоб продовжувати зміцнювати нашу підтримку України в майбутньому".
Леммі наголосив, що вперше за понад 10 років держсекретар США і глава МЗС Великої Британії "здійснили спільну поїздку, і це для того, щоб іще раз заявити про нашу повну підтримку української боротьби".
Після завершення переговорів між президентом США Джо Байденом та з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, обидва лідери заявили що й далі підтримуватимуть Україну в її протистоянні російській агресії. Проте рішення щодо дозволу Україні бити по території РФ не прийнято.
Хоча видання The Guardian повідомило, що Велика Британія та США дозволили бити Storm Shadow по Росії, але поки не готові оголосити про це,
Будь ласка, зачекайте...
Якщо путін припинить удари БР, АБР, КР, АКР та БПЛА по території України з суверенної території РФ, то Україна не наноситиме ударів по суверенній території РФ західною далекобійною ракетною зброєю.
Бо по-перше будь-які домовленості з ****** є самообманом і фікцією.
А по-друге, як тільки американці знімуть технічні обмеження щодо допустимих масивів координат цілей зі своїх ракетних систем з радіусом дії > 300 км, так одразу ж ЗСУ нанесуть удар по всіх аеродромах, де базується 80 % всіх носіїв КАБів /інформація Кірбі, що там немає вже цих літаків - не вірна/. І ця проблема може вирішитись сама по собі.
Нападника важливо переконати, що в руках потенційної жертви небезпечна для нього зброя, рівень небезпеки якої змушує нападника відмовитись від нападу.
Отже, саме ефективна зброя, готова до застосування, здатна стримати нападника, а не будь які домовленості.
А на Заході, цього сморіду з мацковії, уже не чутно, тому думають, що то обмилок, щось пальцем лінії проводить… Оптичний обман…
В Україні це знають, ще 2014 року…!!
Мертвечук, з сівковичем та деркачами, можуть це підтвердити…
Вони літали до *****, майже щотижня з ВРУ з 2019 року, уже принюхалися !!!
А коли вони були при владі? Отож.