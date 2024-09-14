Суперечка щодо надання дозволу Україні на далекобійні удари вигідна Путіну, - ексглава Міноборони Британії Воллес

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що суперечки щодо використання Україною ракет великої дальності в Росії тільки вигідні Володимиру Путіну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

"Я просто розчарований тим, що це знову чергове перетягування каната навколо іншого потенціалу", - зазначив Воллес.

Він нагадав про аналогічні затримки, зокрема, з рішеннями про постачання Україні танків і винищувачів.

"Все це зволікання, все це перетягування каната на користь Росії і дозволяє Путіну вставляти в це зволікання погрози, нові червоні лінії і намагання розділити міжнародну спільноту за принципом "розділяй і володарюй", – підкреслив Воллес.

Він додав, що Путін – це "хуліган" і все, що йому потрібно для досягнення успіху – "залякати людей" і "змусити людей зупинитися".

"І саме так він змушує нас змінити нашу поведінку", – резюмував Воллес.

Нагадаємо, 11 вересня Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули із офіційним візитом до Києва.

Вони підтвердили президенту Володимиру Зеленському підтримку України у її боротьбі з російською агресією. Блінкен заявив, що разом із главою МЗС Великої Британії перебуватиме в Україні, щоб продовжити роботу та почути від української сторони, "як ви бачите майбутні місяці, і що ми можемо зробити, щоб продовжувати зміцнювати нашу підтримку України в майбутньому".

Леммі наголосив, що вперше за понад 10 років держсекретар США і глава МЗС Великої Британії "здійснили спільну поїздку, і це для того, щоб іще раз заявити про нашу повну підтримку української боротьби".

Після завершення переговорів між президентом США Джо Байденом та з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, обидва лідери заявили що й далі підтримуватимуть Україну в її протистоянні російській агресії. Проте рішення щодо дозволу Україні бити по території РФ не прийнято.

Хоча видання The Guardian повідомило, що Велика Британія та США дозволили бити Storm Shadow по Росії, але поки не готові оголосити про це,

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кірбі на тлі перемовин Байдена і Стармера: Політика США стосовно ударів по території РФ не змінилася