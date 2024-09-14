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Суперечка щодо надання дозволу Україні на далекобійні удари вигідна Путіну, - ексглава Міноборони Британії Воллес

Бен Воллес про дозвіл бити по цілях у РФ

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що суперечки щодо використання Україною ракет великої дальності в Росії тільки вигідні Володимиру Путіну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

"Я просто розчарований тим, що це знову чергове перетягування каната навколо іншого потенціалу", - зазначив Воллес.

Він нагадав про аналогічні затримки, зокрема, з рішеннями про постачання Україні танків і винищувачів.

"Все це зволікання, все це перетягування каната на користь Росії і дозволяє Путіну вставляти в це зволікання погрози, нові червоні лінії і намагання розділити міжнародну спільноту за принципом "розділяй і володарюй", – підкреслив Воллес.

Він додав, що Путін – це "хуліган" і все, що йому потрібно для досягнення успіху – "залякати людей" і "змусити людей зупинитися".

"І саме так він змушує нас змінити нашу поведінку", – резюмував Воллес.

Нагадаємо, 11 вересня Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прибули із офіційним візитом до Києва.

Вони підтвердили президенту Володимиру Зеленському підтримку України у її боротьбі з російською агресією. Блінкен заявив, що разом із главою МЗС Великої Британії перебуватиме в Україні, щоб продовжити роботу та почути від української сторони, "як ви бачите майбутні місяці, і що ми можемо зробити, щоб продовжувати зміцнювати нашу підтримку України в майбутньому".

Леммі наголосив, що вперше за понад 10 років держсекретар США і глава МЗС Великої Британії "здійснили спільну поїздку, і це для того, щоб іще раз заявити про нашу повну підтримку української боротьби".

Після завершення переговорів між президентом США Джо Байденом та з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, обидва лідери заявили що й далі підтримуватимуть Україну в її протистоянні російській агресії. Проте рішення щодо дозволу Україні бити по території РФ не прийнято.

Хоча видання The Guardian повідомило, що Велика Британія та США дозволили бити Storm Shadow по Росії, але поки не готові оголосити про це,

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кірбі на тлі перемовин Байдена і Стармера: Політика США стосовно ударів по території РФ не змінилася

Автор: 
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Топ коментарі
+2
Воллес, Джонсон. Оце гідні мужі колись при владі в Англії були.
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14.09.2024 14:12
+1
"ДОМОВЛЕНОСТІ З РАШИСТОМ", завуальовані під "ВНУТРІШНІ СУПЕРЕЧКИ В ЄС В НАТО В США"
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14.09.2024 14:27
+1
Бувші посадовці завжди кажуть правильні речі.. Шкода, що вони розумнішають тільки після відставки.
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14.09.2024 14:40
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Воллес, Джонсон. Оце гідні мужі колись при владі в Англії були.
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14.09.2024 14:12 Відповісти
Можливо доцільно, щоб Байден домовився з путіним хоча б про те, що західна далекобійна зброя (ракети) буде надана Україні, як зброя стримування.
Якщо путін припинить удари БР, АБР, КР, АКР та БПЛА по території України з суверенної території РФ, то Україна не наноситиме ударів по суверенній території РФ західною далекобійною ракетною зброєю.
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14.09.2024 14:27 Відповісти
Нереалістично.
Бо по-перше будь-які домовленості з ****** є самообманом і фікцією.
А по-друге, як тільки американці знімуть технічні обмеження щодо допустимих масивів координат цілей зі своїх ракетних систем з радіусом дії > 300 км, так одразу ж ЗСУ нанесуть удар по всіх аеродромах, де базується 80 % всіх носіїв КАБів /інформація Кірбі, що там немає вже цих літаків - не вірна/. І ця проблема може вирішитись сама по собі.
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14.09.2024 14:43 Відповісти
Вони знімуть ракетну зброю з запобіжника у разі порушення домовленості між США та РФ. Тобто, якщо ракетні удари по Україні з суверенної території РФ продовжаться, то запобіжники негайно знімуть, і Україна нанесе удари по віддаленим цілям в РФ.
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14.09.2024 15:11 Відповісти
Домовленості - не договори. Ратифікації законодавцями не потребують. Те, що кремль постійно про щось домовляється з Держдепом - всі розуміють (це "таємниця Полішинеля").
Нападника важливо переконати, що в руках потенційної жертви небезпечна для нього зброя, рівень небезпеки якої змушує нападника відмовитись від нападу.
Отже, саме ефективна зброя, готова до застосування, здатна стримати нападника, а не будь які домовленості.
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14.09.2024 15:39 Відповісти
"ДОМОВЛЕНОСТІ З РАШИСТОМ", завуальовані під "ВНУТРІШНІ СУПЕРЕЧКИ В ЄС В НАТО В США"
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14.09.2024 14:27 Відповісти
Одна розумна людина недавно сказала, що коли подібне відбувається - ось ці безкінечні дискусії щодо дозволу,, візити туди-сюди, то це явна ознака того, що нічого не хочуть робити, і не будуть...
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14.09.2024 14:32 Відповісти
Бувші посадовці завжди кажуть правильні речі.. Шкода, що вони розумнішають тільки після відставки.
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14.09.2024 14:40 Відповісти
От *уйло бачить отих переляканих союзників і дедалі більше нахабніє.
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14.09.2024 14:48 Відповісти
Прутін, як пристаркувата особа, лінії смердючі за собою залишає, тою субстанцією, що з чумаданів у нього витікає….
А на Заході, цього сморіду з мацковії, уже не чутно, тому думають, що то обмилок, щось пальцем лінії проводить… Оптичний обман…
В Україні це знають, ще 2014 року…!!
Мертвечук, з сівковичем та деркачами, можуть це підтвердити…
Вони літали до *****, майже щотижня з ВРУ з 2019 року, уже принюхалися !!!
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14.09.2024 14:48 Відповісти
поки оці балачки..рашисти вже відвели свої літаки з аєродромів...перемістили склади з ************...мабуть затягують,щоб ще щось рашисти сховали поза 300 км. зону..
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14.09.2024 14:55 Відповісти
Всіх "екс-"ів об'єднує те, що вони можуть казати все, що заманеться, бо від них ніщо не залежить.

А коли вони були при владі? Отож.
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14.09.2024 15:05 Відповісти
Ніякої суперечки не було б, якби зеленский не закрив всі ракетні програми України.
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14.09.2024 15:31 Відповісти
Ще є дурні, що на обісравшєєся ***** звертає увагу, куди воно рипнеться?
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14.09.2024 16:18 Відповісти
 
 