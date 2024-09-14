Спор о предоставлении разрешения Украине на дальнобойные удары выгоден Путину, - эксглава Минобороны Британии Уоллес

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что споры об использовании Украиной ракет большой дальности в России только выгодны Владимиру Путину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

"Я просто разочарован тем, что это снова очередное перетягивание каната вокруг другого потенциала", - отметил Уоллес.

Он напомнил об аналогичных задержках, в частности, с решениями о поставках Украине танков и истребителей.

"Все это промедление, все это перетягивание каната в пользу России и позволяет Путину вставлять в это промедление угрозы, новые красные линии и попытки разделить международное сообщество по принципу "разделяй и властвуй", - подчеркнул Уоллес.

Он добавил, что Путин - это "хулиган" и все, что ему нужно для достижения успеха - "запугать людей" и "заставить людей остановиться".

"И именно так он заставляет нас изменить наше поведение", - резюмировал Уоллес.

Напомним, 11 сентября Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли с официальным визитом в Киев.

Они подтвердили президенту Владимиру Зеленскому поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией. Блинкен заявил, что вместе с главой МИД Великобритании будет находиться в Украине, чтобы продолжить работу и услышать от украинской стороны, "как вы видите будущие месяцы, и что мы можем сделать, чтобы продолжать укреплять нашу поддержку Украины в будущем".

Лемми подчеркнул, что впервые за более чем 10 лет госсекретарь США и глава МИД Великобритании "совершили совместную поездку, и это для того, чтобы еще раз заявить о нашей полной поддержке украинской борьбы".

После завершения переговоров между президентом США Джо Байденом и с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, оба лидера заявили, что и дальше будут поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии. Однако решение о разрешении Украине бить по территории РФ не принято.

Хотя издание The Guardian сообщило, что Великобритания и США разрешили бить Storm Shadow по России, но пока не готовы объявить об этом,

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