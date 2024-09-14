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Спор о предоставлении разрешения Украине на дальнобойные удары выгоден Путину, - эксглава Минобороны Британии Уоллес

Бен Воллес про дозвіл бити по цілях у РФ

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что споры об использовании Украиной ракет большой дальности в России только выгодны Владимиру Путину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

"Я просто разочарован тем, что это снова очередное перетягивание каната вокруг другого потенциала", - отметил Уоллес.

Он напомнил об аналогичных задержках, в частности, с решениями о поставках Украине танков и истребителей.

"Все это промедление, все это перетягивание каната в пользу России и позволяет Путину вставлять в это промедление угрозы, новые красные линии и попытки разделить международное сообщество по принципу "разделяй и властвуй", - подчеркнул Уоллес.

Он добавил, что Путин - это "хулиган" и все, что ему нужно для достижения успеха - "запугать людей" и "заставить людей остановиться".

"И именно так он заставляет нас изменить наше поведение", - резюмировал Уоллес.

Напомним, 11 сентября Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми прибыли с официальным визитом в Киев.

Они подтвердили президенту Владимиру Зеленскому поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией. Блинкен заявил, что вместе с главой МИД Великобритании будет находиться в Украине, чтобы продолжить работу и услышать от украинской стороны, "как вы видите будущие месяцы, и что мы можем сделать, чтобы продолжать укреплять нашу поддержку Украины в будущем".

Лемми подчеркнул, что впервые за более чем 10 лет госсекретарь США и глава МИД Великобритании "совершили совместную поездку, и это для того, чтобы еще раз заявить о нашей полной поддержке украинской борьбы".

После завершения переговоров между президентом США Джо Байденом и с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, оба лидера заявили, что и дальше будут поддерживать Украину в ее противостоянии российской агрессии. Однако решение о разрешении Украине бить по территории РФ не принято.

Хотя издание The Guardian сообщило, что Великобритания и США разрешили бить Storm Shadow по России, но пока не готовы объявить об этом,

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кирби на фоне переговоров Байдена и Стармера: Политика США в отношении ударов по территории РФ не изменилась
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Топ комментарии
+2
Воллес, Джонсон. Оце гідні мужі колись при владі в Англії були.
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14.09.2024 14:12
+1
"ДОМОВЛЕНОСТІ З РАШИСТОМ", завуальовані під "ВНУТРІШНІ СУПЕРЕЧКИ В ЄС В НАТО В США"
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14.09.2024 14:27
+1
Бувші посадовці завжди кажуть правильні речі.. Шкода, що вони розумнішають тільки після відставки.
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14.09.2024 14:40
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Воллес, Джонсон. Оце гідні мужі колись при владі в Англії були.
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14.09.2024 14:12 Ответить
Можливо доцільно, щоб Байден домовився з путіним хоча б про те, що західна далекобійна зброя (ракети) буде надана Україні, як зброя стримування.
Якщо путін припинить удари БР, АБР, КР, АКР та БПЛА по території України з суверенної території РФ, то Україна не наноситиме ударів по суверенній території РФ західною далекобійною ракетною зброєю.
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14.09.2024 14:27 Ответить
Нереалістично.
Бо по-перше будь-які домовленості з ****** є самообманом і фікцією.
А по-друге, як тільки американці знімуть технічні обмеження щодо допустимих масивів координат цілей зі своїх ракетних систем з радіусом дії > 300 км, так одразу ж ЗСУ нанесуть удар по всіх аеродромах, де базується 80 % всіх носіїв КАБів /інформація Кірбі, що там немає вже цих літаків - не вірна/. І ця проблема може вирішитись сама по собі.
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14.09.2024 14:43 Ответить
Вони знімуть ракетну зброю з запобіжника у разі порушення домовленості між США та РФ. Тобто, якщо ракетні удари по Україні з суверенної території РФ продовжаться, то запобіжники негайно знімуть, і Україна нанесе удари по віддаленим цілям в РФ.
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14.09.2024 15:11 Ответить
Домовленості - не договори. Ратифікації законодавцями не потребують. Те, що кремль постійно про щось домовляється з Держдепом - всі розуміють (це "таємниця Полішинеля").
Нападника важливо переконати, що в руках потенційної жертви небезпечна для нього зброя, рівень небезпеки якої змушує нападника відмовитись від нападу.
Отже, саме ефективна зброя, готова до застосування, здатна стримати нападника, а не будь які домовленості.
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14.09.2024 15:39 Ответить
"ДОМОВЛЕНОСТІ З РАШИСТОМ", завуальовані під "ВНУТРІШНІ СУПЕРЕЧКИ В ЄС В НАТО В США"
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14.09.2024 14:27 Ответить
Одна розумна людина недавно сказала, що коли подібне відбувається - ось ці безкінечні дискусії щодо дозволу,, візити туди-сюди, то це явна ознака того, що нічого не хочуть робити, і не будуть...
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14.09.2024 14:32 Ответить
Бувші посадовці завжди кажуть правильні речі.. Шкода, що вони розумнішають тільки після відставки.
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14.09.2024 14:40 Ответить
От *уйло бачить отих переляканих союзників і дедалі більше нахабніє.
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14.09.2024 14:48 Ответить
Прутін, як пристаркувата особа, лінії смердючі за собою залишає, тою субстанцією, що з чумаданів у нього витікає….
А на Заході, цього сморіду з мацковії, уже не чутно, тому думають, що то обмилок, щось пальцем лінії проводить… Оптичний обман…
В Україні це знають, ще 2014 року…!!
Мертвечук, з сівковичем та деркачами, можуть це підтвердити…
Вони літали до *****, майже щотижня з ВРУ з 2019 року, уже принюхалися !!!
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14.09.2024 14:48 Ответить
поки оці балачки..рашисти вже відвели свої літаки з аєродромів...перемістили склади з ************...мабуть затягують,щоб ще щось рашисти сховали поза 300 км. зону..
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14.09.2024 14:55 Ответить
Всіх "екс-"ів об'єднує те, що вони можуть казати все, що заманеться, бо від них ніщо не залежить.

А коли вони були при владі? Отож.
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14.09.2024 15:05 Ответить
Ніякої суперечки не було б, якби зеленский не закрив всі ракетні програми України.
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14.09.2024 15:31 Ответить
Ще є дурні, що на обісравшєєся ***** звертає увагу, куди воно рипнеться?
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14.09.2024 16:18 Ответить
 
 