У чоловіка під час проходження ВЛК на Львівщині стався напад епілепсії, - ТЦК

Під час проходження ВЛК у Буську на Львівщині у чоловіка стався напад епілепсії.

Про це повідомили в обласному ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

"До Буського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки екіпажом патрульної поліції, для з’ясування та уточнення військово-облікових документів, було доставлено громадянина України, який під час проходження військово-лікарської комісії в одному з медичних закладів м. Буськ, вийшов з медзакладу і знепритомнів внаслідок епілептичного приступу", - йдеться в повідомленні.

Там пояснили, що сестра чоловіка, яка була поруч, почала першою надавати йому допомогу, намагаючись уникнути заковтування язика, отримала фізичні травми у вигляді укусів зубами, які стали наслідком неконтрольованих дій останнього, саме через це у неї на руках видно кров.

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"Жодних протиправних дій щодо громадянина з боку військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки вчинено не було та надано всю необхідну допомогу. На даний час життю та здоров’ю громадянина нічого не загрожує", - наголосили в ТЦК.

Там також закликали громадян "не спекулювати на темі мобілізації і пам’ятати про відповідальність перед законом щодо перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, зумисне викривлення інформації, яка шкодить репутації Збройних Сил України вцілому".

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