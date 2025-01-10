У чоловіка під час проходження ВЛК на Львівщині стався напад епілепсії, - ТЦК
Під час проходження ВЛК у Буську на Львівщині у чоловіка стався напад епілепсії.
Про це повідомили в обласному ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.
"До Буського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки екіпажом патрульної поліції, для з’ясування та уточнення військово-облікових документів, було доставлено громадянина України, який під час проходження військово-лікарської комісії в одному з медичних закладів м. Буськ, вийшов з медзакладу і знепритомнів внаслідок епілептичного приступу", - йдеться в повідомленні.
Там пояснили, що сестра чоловіка, яка була поруч, почала першою надавати йому допомогу, намагаючись уникнути заковтування язика, отримала фізичні травми у вигляді укусів зубами, які стали наслідком неконтрольованих дій останнього, саме через це у неї на руках видно кров.
"Жодних протиправних дій щодо громадянина з боку військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки вчинено не було та надано всю необхідну допомогу. На даний час життю та здоров’ю громадянина нічого не загрожує", - наголосили в ТЦК.
Там також закликали громадян "не спекулювати на темі мобілізації і пам’ятати про відповідальність перед законом щодо перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, зумисне викривлення інформації, яка шкодить репутації Збройних Сил України вцілому".
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- тобто "з'ясування" закінчується моментальним проходженням ВЛК - без коментарів ...
Тобто з описаного, події розвивались так:
1. ТЦК відправив чоловіка на ВЛК.
2. Під час ВЛК, чоловік вийшов з лікарні і знепритомнів внаслідок епілепсії.
3. Поліція, погрузила його і відвезла його до ТЦК уточнювати документи.
Я один не бачу тут пункту 2.1 поліція доправила чоловіка в лікарню/швидку для допомоги?
Окрім того, якщо проходив ВЛК, я на 100% впевнений що документи в нього були - направлення на ВЛК, як мінімум.
А загалом стандартна уже на сьогодні історія від влади, коли ми чуємо "вони самі винні, а ми в білому і на білому коні"
До речі - а чого все-таки найкращих за здоров'ям 18-25 не мобілізують? Зєлін "генофонд" 50-річні діди з останніх сил захищають...
П.С. Тільки не фантазуй мені про Тягнибока колись, чи Кошулінського зараз, всі ви такі, трохи глибше копнеш і зразу - соціаліст з партії Вітренко, тричі заслужений партійний дід СРСР і так далі