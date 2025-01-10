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Новини Мобілізація
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У чоловіка під час проходження ВЛК на Львівщині стався напад епілепсії, - ТЦК

Напад епілепсії стався у чоловік під час проходження ВЛК у Буську

Під час проходження ВЛК у Буську на Львівщині у чоловіка стався напад епілепсії.

Про це повідомили в обласному ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

"До Буського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки екіпажом патрульної поліції, для з’ясування та уточнення військово-облікових документів, було доставлено громадянина України, який під час проходження військово-лікарської комісії в одному з медичних закладів м. Буськ, вийшов з медзакладу і знепритомнів внаслідок епілептичного приступу", - йдеться в повідомленні.

Там пояснили, що сестра чоловіка, яка була поруч, почала першою надавати йому допомогу, намагаючись уникнути заковтування язика, отримала фізичні травми у вигляді укусів зубами, які стали наслідком неконтрольованих дій останнього, саме через це у неї на руках видно кров.

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"Жодних протиправних дій щодо громадянина з боку військовослужбовців районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки вчинено не було та надано всю необхідну допомогу. На даний час життю та здоров’ю громадянина нічого не загрожує", - наголосили в ТЦК.

Там також закликали громадян "не спекулювати на темі мобілізації і пам’ятати про відповідальність перед законом щодо перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, зумисне викривлення інформації, яка шкодить репутації Збройних Сил України вцілому".

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Напад епілепсії стався у чоловік під час проходження ВЛК у Буську

Автор: 

мобілізація (3077) ТЦК та СП (590) Львівська область (2440) Золочівський район (2) Буськ (1)


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Топ коментарі
+13
В мене товариш при проходженні ВЛК приховав, що у нього епілепсія та вправно служив дроноводом на херсонському напрямку, та після одного з приступів його таки дембельнули, а він не хотів...
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10.01.2025 09:10
+11
Зараз бойові діди прокинуться, вмиються (хоча це вже не факт) і розкажуть, що і як. Почекайте поки що, вони сплять довго - на пенсії можуть собі дозволити.
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10.01.2025 09:21
+11
"До Буського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки екіпажом патрульної поліції, для з'ясування та уточнення військово-облікових документів, було доставлено громадянина України, який під час проходження військово-лікарської комісії в одному з медичних закладів м. Буськ, вийшов з медзакладу і знепритомнів внаслідок епілептичного приступу

Тобто з описаного, події розвивались так:
1. ТЦК відправив чоловіка на ВЛК.
2. Під час ВЛК, чоловік вийшов з лікарні і знепритомнів внаслідок епілепсії.
3. Поліція, погрузила його і відвезла його до ТЦК уточнювати документи.
Я один не бачу тут пункту 2.1 поліція доправила чоловіка в лікарню/швидку для допомоги?
Окрім того, якщо проходив ВЛК, я на 100% впевнений що документи в нього були - направлення на ВЛК, як мінімум.
А загалом стандартна уже на сьогодні історія від влади, коли ми чуємо "вони самі винні, а ми в білому і на білому коні"
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10.01.2025 09:41
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Сккоро почнуть писати, вкакався чи лише обмочився ухилянт.
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10.01.2025 09:02 Відповісти
В мене товариш при проходженні ВЛК приховав, що у нього епілепсія та вправно служив дроноводом на херсонському напрямку, та після одного з приступів його таки дембельнули, а він не хотів...
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10.01.2025 09:10 Відповісти
У нашій роті такий був. Після трьох приступів підряд дембельнули проти його волі. Звичайно, це вірно, бо солдат зі зброєю.
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10.01.2025 10:06 Відповісти
А навіщо вибрали собі такого ж керівником. Їжте очі щоб повилізали. А ,,Барига,, за свої гроші зброю купує для армії
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10.01.2025 11:31 Відповісти
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10.01.2025 09:04 Відповісти
Він більше не буде так роботи (чесно, чесно)
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10.01.2025 09:20 Відповісти
Комісували?
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10.01.2025 09:11 Відповісти
На кой черт армии всрались эти "Аватары"? Ну мобилизировали бы этого тупаря больного . Что бы получила армия? Очередного бестолкового, небоеспособного "парень здравствуй дерево". Армия должна быть проффесиональной и боеспособной! А не "деревянной" и "совковой"
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10.01.2025 09:19 Відповісти
Так вигребли вже за 3 роки війни всіх здорових, до яких могли дотягнутись. Лишилися тільки хворі, або такі, яких не можна мобілізувати. От і тягнуть хворих.
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10.01.2025 09:29 Відповісти
Зараз бойові діди прокинуться, вмиються (хоча це вже не факт) і розкажуть, що і як. Почекайте поки що, вони сплять довго - на пенсії можуть собі дозволити.
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10.01.2025 09:21 Відповісти
Чекаємо....
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10.01.2025 09:23 Відповісти
Не тільки діди. Ще різного роду недієздатні, розумовообмежені тощо.
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10.01.2025 09:48 Відповісти
для з'ясування та уточнення військово-облікових документів, було доставлено громадянина України, який під час проходження військово-лікарської комісії Джерело: https://censor.net/ua/n3529481-
- тобто "з'ясування" закінчується моментальним проходженням ВЛК - без коментарів ...
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10.01.2025 09:34 Відповісти
Если у человека эпилепсия то он НЕОБУЧАЕМ. Он может и два плюс два не знает сколько. Его невозможно научить даже простейшим азам военного дела. Какая нахрен мобилизация для подобного 2контингента"? Это же "Аватары"
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10.01.2025 09:34 Відповісти
Я прямо офигеваю от уровня Ваших знаний в медицине и Вашей твердолобой уверенности в своей правоте.
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10.01.2025 09:52 Відповісти
Любой врач вам скажет что эпилептики необучаемы. У них нарушена функциональность головного мозга отвечающая за память. Ему что не обьясняй оно в"в одно ухо будет влетать а из другого вылетать". А иформация в мозге так и не отложится
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10.01.2025 10:02 Відповісти
Хто тобі таку херню сказав? У мене знайомий епілептик із золотою медаллю школи і червоним дипломом одного з київських вузів (не топового, але однак). Так, іноді підтуплює трохи, але загалом дуже розумна та ерудована людина...
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10.01.2025 10:06 Відповісти
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10.01.2025 10:45 Відповісти
За те з нього виходить ,,чудове гарматне мясо,,
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10.01.2025 11:33 Відповісти
"До Буського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки екіпажом патрульної поліції, для з'ясування та уточнення військово-облікових документів, було доставлено громадянина України, який під час проходження військово-лікарської комісії в одному з медичних закладів м. Буськ, вийшов з медзакладу і знепритомнів внаслідок епілептичного приступу

Тобто з описаного, події розвивались так:
1. ТЦК відправив чоловіка на ВЛК.
2. Під час ВЛК, чоловік вийшов з лікарні і знепритомнів внаслідок епілепсії.
3. Поліція, погрузила його і відвезла його до ТЦК уточнювати документи.
Я один не бачу тут пункту 2.1 поліція доправила чоловіка в лікарню/швидку для допомоги?
Окрім того, якщо проходив ВЛК, я на 100% впевнений що документи в нього були - направлення на ВЛК, як мінімум.
А загалом стандартна уже на сьогодні історія від влади, коли ми чуємо "вони самі винні, а ми в білому і на білому коні"
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10.01.2025 09:41 Відповісти
Тим часом таке враження, що кількість мордатих здорованів у Дніпрі, наприклад, перевищила мирні "нормативи", як і кількість дорогих автівок. Пацани відкрито розважаються і їм на війну і ТЦК явно пох. В інших містах таке ж?
До речі - а чого все-таки найкращих за здоров'ям 18-25 не мобілізують? Зєлін "генофонд" 50-річні діди з останніх сил захищають...
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10.01.2025 10:19 Відповісти
Ха-ха, знову ресентиментний дід свою образу на "молодьож" прийшов виміщати на парубках 18-25 років, які за своє життя навіть на виборах могли жодного разу не бути. Скажи, аксакал, за кого ти голосував свої тридцять років і я скажу тобі чого мобілізують 50-ти річних дідів.
П.С. Тільки не фантазуй мені про Тягнибока колись, чи Кошулінського зараз, всі ви такі, трохи глибше копнеш і зразу - соціаліст з партії Вітренко, тричі заслужений партійний дід СРСР і так далі
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10.01.2025 10:31 Відповісти
Мужик, вчи арифметику - ті, кому зараз 23-24, цілком могли голосувати в 2019...
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10.01.2025 10:55 Відповісти
Вам до лікаря, хлопчику. Дуже хочеться, щоб 18-25 за путіна воювали, йолопе? Той не буде шизоїдні питання ставити як ******* на Цензорі- хто за кого голосував!
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10.01.2025 11:09 Відповісти
 
 