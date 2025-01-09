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У Димері на Київщині між людьми у військовій формі та цивільними сталася сутичка: Обласний ТЦК каже, що затримали "ухилянта". ВIДЕО

У селі Димер Київської області сталася сутичка між працівниками ТЦК та місцевими жителями, які звинуватили їх у незаконному позбавленні волі громадянина.

Про це повідомляє Київський обласний ТЦК і СП, передає Цензор.НЕТ.

Конфлікт у Димері: як пояснює ТЦК

"Повідомляємо, щодо випадку зафіксованому на відео, яке поширюється в соцмережах, а саме, конфліктної ситуації між людьми у військовій формі та цивільними... Мобільна група оповіщення Вишгородського районного ТЦК та СП, під час здійснення заходів оповіщення в складі мобільної групи у селищі Димер, виявила громадянина, який перебував в списках розшуку, поданих Фастівським РТЦК та СП Київської області. В ході бесіди громадянин погодився добровільно прослідувати до Вишгородського РТЦК та СП для уточнення даних та проходження ВЛК, але перед цим йому треба було доставити продукцію на робоче місце", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці роботи громадянина в селищі Димер на військовослужбовців чекали троє людей. У ТЦК кажуть, що ті почали вести відеофіксацію і стали звинувачувати військових у незаконному позбавленні волі громадянина.

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"Внаслідок конфлікту, один з невідомих відчинив двері водія автомобіля та наніс декілька ударів водію, після чого водій його відштовхнув. В цей час з пасажирської сторони автомобіля інша особа наносила удари та пошкодила військовослужбовцю куртку", - зазначається в повідомленні.

У ТЦК уточнили, що після цього, коли автомобіль почав рухатися, одна людина кинула камінь у скло автомобіля з боку водія. У цей час друга людина, не реагуючи на початок руху автомобіля, трималася за одяг військовослужбовця і впала.

За фактом сутички проводиться службова перевірка та з'ясовуються всі обставини інциденту.

"Також за фактом нанесення тілесних ушкоджень працівнику ТЦК СП поліцією порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу. Крім цього, звернення про пошкодження службового автомобіля працівників ТЦК СП зареєстровано до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Вишгородського управління поліції", - додали в обласному ТЦК.

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У селищі Димер місцеві напали на працівників ТЦК: реакція військкомату
У селищі Димер місцеві напали на працівників ТЦК: реакція військкомату

Реакція ради селища

Зазначимо, що напередодні Димерська селищна рада направила звернення до Вишгородського районного управління поліції та Вишгородського ТЦК щодо подій, які відбулись близько 13:00, 8 січня.

У зверненні влада закликала до ретельного розслідування дій усіх учасників конфлікту, зокрема представників ТЦК та родичів чоловіка.

У селищі Димер місцеві напали на працівників ТЦК: реакція військкомату

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Автор: 

Київська область (4044) ухилянти (932) ТЦК та СП (590) Вишгородський район (17) Димер (1)


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Топ коментарі
+45
Чому ухилянти досі платять податки на пенсії таким тваринам, як ти?
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09.01.2025 23:06
+28
Від шашликів на майські до НКВД - один крок. Сралін - відпочиває.
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09.01.2025 23:06
+27
поясни будь ласка юридичне поняття "узилянт"
але юридичне , а не свиняче
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09.01.2025 23:08
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Сторінка 3 з 3
Слід додати, що запорозькі козаки, якими так пишається наша історія, усі були добровооьцями, Не практикували вони ганебної бусифікації. Та ще й самі обирали собі отаманів та Гетьманів. А навкруги тих козаків продовжували жити звичайні українці. Тільки в нас Зе-поцвіль зробила з цивільних людей інший сорт, а потім намагається їх примусово доєднати до війська.
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10.01.2025 11:24 Відповісти
Не понятно из вашего поста, что с женщинами и чиновниками?
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10.01.2025 01:51 Відповісти
Де відео з боді камер де гребують женю лисого чи пікалова??? Хоча б постановочне. У стилі кварталу 95 ???
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10.01.2025 00:01 Відповісти
ті ТЦКашні брехуни іншого не скажуть..
1. як вони визначили, що той затримайний - "ухилянт"? по походці?
2. на яких рідставах?
3. де рішення суду (коли він відбувся, хто там був присутній)?
4. де відкрите відповідне кримінпровпдження?
5. де документи слідчого по справі?
де це все?
6.коли відмінили "презумпцію невиноватості"?
7. де покарання тцкашників по статтям 161 та 355 кку?
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10.01.2025 00:21 Відповісти
Можна було б почати зі ст. 17 Конституції України, але вона "на паузі".
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10.01.2025 08:57 Відповісти
"Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян"
Не підходть, бо коли треба когось відлупцювати то ТЦК- то працівники, а коли їх б'ють то вони стають військовослужбовцями.
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10.01.2025 11:28 Відповісти
Зручно, правда?
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10.01.2025 12:38 Відповісти
Мобілізаційний ресурс України ще плюс 4 мільйони війсковослужбовців. Нинішні сцикуни-ухилянти вимушені будуть стати героями та із соромом згадуватимуть своє памперсне минуле.
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10.01.2025 00:29 Відповісти
4 мільйони військовослужбовців.То навіщо ще ловлять?
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10.01.2025 00:30 Відповісти
До нинішнього складу Сил Оборони України ще є можливість залучити 4 млн. громадян чоловічої статі. Боронити Україну є кому. Активно тренуйтеся, загартовуйтеся тілом і духом. Вас невдовзі прикличуть до святої справи захисту своєї сім"ї, родини та усього українського народу. Ви ж своїм дітям не бажаєте долі рабів, а дружині - стати підстилкою для бурятів ???
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10.01.2025 00:44 Відповісти
Немає чим годувати таку кількість.Потрібно нищити носії кабів,а не гратися в солдатиків.Бо це чиїсь життя.Багатіїв,які тягли соки,також покличуть?Чи це мають все бути ті,хто бідніший?

Чого ті молодики в спортивних штанях не воюють?Та на тих відео,по 10 чоловік одного пакують.Самі чого не на війні?І бусифіковані практично всі тікають.

Воювати за свободу з закритими кордонами,це як трахатися за незайманість.
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10.01.2025 00:52 Відповісти
Чого виїздити за кордон, коли на твою країну напали?
Каву в Відені можна попити після перемоги
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10.01.2025 09:32 Відповісти
Виїжджають не каву пити.
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10.01.2025 11:10 Відповісти
То чому такий стратег не в армії? Давати поради всі можуть, а воювати будуть лише ті що вже воюють?! Міняти нас коли думаєте? Або хоча б поповнити штатку???!
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10.01.2025 22:17 Відповісти
Знову номерний з 2023 року.
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10.01.2025 22:29 Відповісти
Чого ти питання такі не ставиш молодикам в спортивних штанях,яких вже 10 на одного стрибають,щоб в бусики заштовхати.
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10.01.2025 22:30 Відповісти
Ти тхор вже в окопах?
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10.01.2025 07:53 Відповісти
Він, що лох якийсь. То нехай инші йдуть воюють, а воно з під дивана буде дебільні гасла в інтернеті писати.
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10.01.2025 09:20 Відповісти
скоро будуть брати в шершаві долоні, бо....

ухилянт = дезертир

.
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10.01.2025 00:39 Відповісти
Скоро їх уже називатимуть ;Воины русской армии;. Може саме хтось із тих, кого зараз несправедливо називають боягузами, підніме прапор РФ над Білим Домом у Вашингтоні.
Хоча не думаю. Кацапи життя поневолених народів ніколи не берегли.
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10.01.2025 06:43 Відповісти
Вір у що хочеш. Але факт у тім що кацапам начхати на тебе. Їм потрібні території та м'ясо для захоплення нових територій. Жителі окупованих територій це вже зрозуміли на собі.
Так що... Ти будеш піхотинцем, твій син танкістом російської армії, а донька -- дружиною якута- солдата російської армії і матір'ю якутів- солдат російської армії. Прекрасної рашки з ;расєя-1;, котру ти бачиш по тарілці не існує. То мультики для лохів. Кацапи самі мріють в ту рашку потрапити.
На цьому прощаюся і не кашляй, майбутній солдате ВСРФ.
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10.01.2025 08:41 Відповісти
О, ще один вірить що кацапи йдуть його звільняти і подарувати акцію ;Гаспрому;.
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10.01.2025 09:23 Відповісти
Спочатку почитайте 64 ст.Конституції України,а потім всі статті які в ній вказуються.
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10.01.2025 00:43 Відповісти
панство не поспішає йти воювати в окопи, пересічні беруть приклад
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10.01.2025 01:02 Відповісти
Згоден
Але коли панство буде в окопах, пересічні з під маминої сукні не вилізуть
Ось в цьому проблема
А ще в тому, що росіяни йдуть нас вбивати не озираючись,чи воюють синки генералів.
Їм це байдуже. Вони згодні бути гарматним м'ясом. Ми ні. Тому вони нас переможуть
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10.01.2025 09:38 Відповісти
Сцикуни-ухилянти, не бійтеся захищати зі зброєю у поки що тримтячих руках своїх дітей, дружин і батьків !!! Хто, окрім вас, має це робити ??? З часом зміцніє дух і тіло. Битимете ворога не гірше за нинішніх воїнів-героїв, які не погодилися пройти через нині притаманний вам памперсний період обісцяних штанів. Саме вони були сміливими і рішучими, саме їм Україна завдячує своєму виживанню та незламній стійкості.
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10.01.2025 01:13 Відповісти
А росію підеш захищати?
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10.01.2025 08:48 Відповісти
Ну чому відразу сцикуни? Багато з тих, хто зараз ухиляється, добровільно і хоче підуть воювати. Самі. Але уже проти Польщі, країн Прибалтики, з НАТО.
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10.01.2025 06:36 Відповісти
Кожен кацапобот та провокатор буде знайдений та справедливо покараний.
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10.01.2025 02:32 Відповісти
На військослужбовців при виконанні завдання скоїли груповий напад. Коли вже почнуть карати по закону воєного часу цю гідоту, котра заважає ловити ухилянтів. Треба вже запровадити масові покарання таких покидьків.
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10.01.2025 02:59 Відповісти
Повертайся і покажи, як треба. Можеш у вигляді моноспектаклю - сам на себе нападеш - сам себе і покареєш
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10.01.2025 04:20 Відповісти
Зі дойчен абер аллес? С'***........хтунг на....уй шнель?
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10.01.2025 08:50 Відповісти
Не читаю, просто дивлюсь відео.
Якісь бандюки у військовій формі намагаються викрасти людей і на горизонті жодного захисника право порядку.
Хоча. Вони теж, дуже часто граються в бандюків тільки кажуть ми представляємо закон.
Рабський закон вашого вимирання.
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10.01.2025 03:15 Відповісти
В Димері с#ка, в Димер!
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10.01.2025 03:52 Відповісти
вот это "добровольно согласился" нивелирует остальные утверждения.
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10.01.2025 06:42 Відповісти
Геть ішака!
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10.01.2025 07:33 Відповісти
На видео не показано начало конфликта, но можно предположить, что гражданского ударили. Но Гражданский себя повёл неадекватно начал нападать на сотрудников государственной службы за что наступает уголовная ответственность. Также Не надо забывать про провокационные ролики россиян то есть постановочные
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10.01.2025 07:38 Відповісти
Але ж дуже скоро буде кінець та заморозка і всі хлопці в тому числі насильно забрані з поломаними мізками і душами повернутся додому і тоді ми подивимося як ті заброньовані бики будуть нитися копам. А суди і менти вже будуть в іншу сторону писати такі пісюльки відмазки, бо вибори і це потрібний електорат-"між колишнім героем вісковослубовцем та особою яка ухилялася від призову під видом виконання роспоряджень мобільних груп і була незаконно зачислена у штат тцк виник конфлік" "Суд віришив призначити три роки покарння за гратами за незаконе позбавленння волі представнику тцк з можливістю внесення застави за два роки перебування за гратами у суммі 5 мільqjнів гривень" Десь все так і буде і суди після війни почнуть дещо в іншій манері працювати аніж зараз
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10.01.2025 07:47 Відповісти
Так, російські суди жалю не матимуть. Ті хто воював за Україну взагалі по колоніям пожиттєво поїдуть. І на твоїй вулиці настане свято.
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10.01.2025 08:44 Відповісти
якщо в тцк нема запису бодікамери - люба ******* до лампочки !!!
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10.01.2025 08:10 Відповісти
забудьте про бодікамери, вони ніде не прописані. Тут очевидний напад на військових при виконанні службових обов'язків
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10.01.2025 16:04 Відповісти
прописані як обовязкові - постановою кабінету міністрів.не бреши - одна людина на десятьох нападати не буде.жінки не при ділах.
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10.01.2025 17:05 Відповісти
Прямої постанови, яка б зобов'язувала військових ТЦК мати відеореєстратори, не існує.
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10.01.2025 17:30 Відповісти
Кожного підара,який ухиляється,чекає кара!
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10.01.2025 08:42 Відповісти
А їх і пакують й везуть на кару
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10.01.2025 08:58 Відповісти
Національну гвардію в Димер.
Всіх мордою в асфальт. Того і ту дуру шо за машиною бігли якщо не розстріляти то на фронт копати окопи.
Ви шо ****** підораси ?
Коли русняві прийдуть будете на Магадані кукурікати
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10.01.2025 12:47 Відповісти
Якісь невідомі люди без службового посвідчення під'їхали на бусі з номерами іншої країни і почали щось перевіряти та затримувати людей але винні при цюмо всі інші. Акесь свавілля, а не правова держава. Навіть якщо то і були тцк, то вони неуповноважені когось затримувати, це можно розцінювати як перевищення повноважень. Та і взагалі згідно якого закону ці тцк функцуонують? Наскільки знаю такого закону досі немає. Був закон про військові комісаріати але їх то зараз немає. Виходить в першу чергу до відповідальності потрібно притягнути цих невідомих осіб на бусі!
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10.01.2025 21:32 Відповісти
Розкажеш це окупантам, коли прийдуть до тебе до дому.
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11.01.2025 01:17 Відповісти
Вони діють по закону воєного часу. І тебе ухилянте колись хлопці піймають та посадять на пляшку у приміщінні ТЦК. Там будешь кукарікати далі. Як той фітнес-блогер з Одеси.
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11.01.2025 01:21 Відповісти
Тцк являється кримінальним угрупованням, створеним для терору мирного населения. Якщо потрібно поповнити ряди ВСУ, то ось вам. Більше півмільйона працівників тцк, мордоворотів, які пр і мали присягу, вміють поводитись зі зброєю. Вони теж являється військовозобов'язаними.
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11.01.2025 12:24 Відповісти
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