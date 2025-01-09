У Димері на Київщині між людьми у військовій формі та цивільними сталася сутичка: Обласний ТЦК каже, що затримали "ухилянта". ВIДЕО

У селі Димер Київської області сталася сутичка між працівниками ТЦК та місцевими жителями, які звинуватили їх у незаконному позбавленні волі громадянина.

Про це повідомляє Київський обласний ТЦК і СП, передає Цензор.НЕТ.

Конфлікт у Димері: як пояснює ТЦК

"Повідомляємо, щодо випадку зафіксованому на відео, яке поширюється в соцмережах, а саме, конфліктної ситуації між людьми у військовій формі та цивільними... Мобільна група оповіщення Вишгородського районного ТЦК та СП, під час здійснення заходів оповіщення в складі мобільної групи у селищі Димер, виявила громадянина, який перебував в списках розшуку, поданих Фастівським РТЦК та СП Київської області. В ході бесіди громадянин погодився добровільно прослідувати до Вишгородського РТЦК та СП для уточнення даних та проходження ВЛК, але перед цим йому треба було доставити продукцію на робоче місце", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці роботи громадянина в селищі Димер на військовослужбовців чекали троє людей. У ТЦК кажуть, що ті почали вести відеофіксацію і стали звинувачувати військових у незаконному позбавленні волі громадянина.

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"Внаслідок конфлікту, один з невідомих відчинив двері водія автомобіля та наніс декілька ударів водію, після чого водій його відштовхнув. В цей час з пасажирської сторони автомобіля інша особа наносила удари та пошкодила військовослужбовцю куртку", - зазначається в повідомленні.

У ТЦК уточнили, що після цього, коли автомобіль почав рухатися, одна людина кинула камінь у скло автомобіля з боку водія. У цей час друга людина, не реагуючи на початок руху автомобіля, трималася за одяг військовослужбовця і впала.

За фактом сутички проводиться службова перевірка та з'ясовуються всі обставини інциденту.

"Також за фактом нанесення тілесних ушкоджень працівнику ТЦК СП поліцією порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу. Крім цього, звернення про пошкодження службового автомобіля працівників ТЦК СП зареєстровано до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Вишгородського управління поліції", - додали в обласному ТЦК.

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Реакція ради селища

Зазначимо, що напередодні Димерська селищна рада направила звернення до Вишгородського районного управління поліції та Вишгородського ТЦК щодо подій, які відбулись близько 13:00, 8 січня.

У зверненні влада закликала до ретельного розслідування дій усіх учасників конфлікту, зокрема представників ТЦК та родичів чоловіка.

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