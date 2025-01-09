У Димері на Київщині між людьми у військовій формі та цивільними сталася сутичка: Обласний ТЦК каже, що затримали "ухилянта". ВIДЕО
У селі Димер Київської області сталася сутичка між працівниками ТЦК та місцевими жителями, які звинуватили їх у незаконному позбавленні волі громадянина.
Про це повідомляє Київський обласний ТЦК і СП, передає Цензор.НЕТ.
Конфлікт у Димері: як пояснює ТЦК
"Повідомляємо, щодо випадку зафіксованому на відео, яке поширюється в соцмережах, а саме, конфліктної ситуації між людьми у військовій формі та цивільними... Мобільна група оповіщення Вишгородського районного ТЦК та СП, під час здійснення заходів оповіщення в складі мобільної групи у селищі Димер, виявила громадянина, який перебував в списках розшуку, поданих Фастівським РТЦК та СП Київської області. В ході бесіди громадянин погодився добровільно прослідувати до Вишгородського РТЦК та СП для уточнення даних та проходження ВЛК, але перед цим йому треба було доставити продукцію на робоче місце", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місці роботи громадянина в селищі Димер на військовослужбовців чекали троє людей. У ТЦК кажуть, що ті почали вести відеофіксацію і стали звинувачувати військових у незаконному позбавленні волі громадянина.
"Внаслідок конфлікту, один з невідомих відчинив двері водія автомобіля та наніс декілька ударів водію, після чого водій його відштовхнув. В цей час з пасажирської сторони автомобіля інша особа наносила удари та пошкодила військовослужбовцю куртку", - зазначається в повідомленні.
У ТЦК уточнили, що після цього, коли автомобіль почав рухатися, одна людина кинула камінь у скло автомобіля з боку водія. У цей час друга людина, не реагуючи на початок руху автомобіля, трималася за одяг військовослужбовця і впала.
За фактом сутички проводиться службова перевірка та з'ясовуються всі обставини інциденту.
"Також за фактом нанесення тілесних ушкоджень працівнику ТЦК СП поліцією порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу. Крім цього, звернення про пошкодження службового автомобіля працівників ТЦК СП зареєстровано до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Вишгородського управління поліції", - додали в обласному ТЦК.
Реакція ради селища
Зазначимо, що напередодні Димерська селищна рада направила звернення до Вишгородського районного управління поліції та Вишгородського ТЦК щодо подій, які відбулись близько 13:00, 8 січня.
У зверненні влада закликала до ретельного розслідування дій усіх учасників конфлікту, зокрема представників ТЦК та родичів чоловіка.
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1. як вони визначили, що той затримайний - "ухилянт"? по походці?
2. на яких рідставах?
3. де рішення суду (коли він відбувся, хто там був присутній)?
4. де відкрите відповідне кримінпровпдження?
5. де документи слідчого по справі?
де це все?
6.коли відмінили "презумпцію невиноватості"?
7. де покарання тцкашників по статтям 161 та 355 кку?
Не підходть, бо коли треба когось відлупцювати то ТЦК- то працівники, а коли їх б'ють то вони стають військовослужбовцями.
Чого ті молодики в спортивних штанях не воюють?Та на тих відео,по 10 чоловік одного пакують.Самі чого не на війні?І бусифіковані практично всі тікають.
Воювати за свободу з закритими кордонами,це як трахатися за незайманість.
Каву в Відені можна попити після перемоги
ухилянт = дезертир
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Хоча не думаю. Кацапи життя поневолених народів ніколи не берегли.
Так що... Ти будеш піхотинцем, твій син танкістом російської армії, а донька -- дружиною якута- солдата російської армії і матір'ю якутів- солдат російської армії. Прекрасної рашки з ;расєя-1;, котру ти бачиш по тарілці не існує. То мультики для лохів. Кацапи самі мріють в ту рашку потрапити.
На цьому прощаюся і не кашляй, майбутній солдате ВСРФ.
Але коли панство буде в окопах, пересічні з під маминої сукні не вилізуть
Ось в цьому проблема
А ще в тому, що росіяни йдуть нас вбивати не озираючись,чи воюють синки генералів.
Їм це байдуже. Вони згодні бути гарматним м'ясом. Ми ні. Тому вони нас переможуть
Якісь бандюки у військовій формі намагаються викрасти людей і на горизонті жодного захисника право порядку.
Хоча. Вони теж, дуже часто граються в бандюків тільки кажуть ми представляємо закон.
Рабський закон вашого вимирання.
Всіх мордою в асфальт. Того і ту дуру шо за машиною бігли якщо не розстріляти то на фронт копати окопи.
Ви шо ****** підораси ?
Коли русняві прийдуть будете на Магадані кукурікати