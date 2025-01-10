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Новини
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Фронт за пару кілометрів від Покровська, інтенсивність обстрілів зростає щодня,- МВА

Ситуація в Покровську на 10 січня 2025 року

Російські загарбники вже перебувають за пару кілометрів від околиць Покровська.

Про це заявив глава МВА Сергій Добряк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"До околиць міста залишається десь пару кілометрів, скажемо так, до найближчої точки околиці. В принципі в нас безпекова ситуація погіршується кожного дня, мається на увазі по обстрілах. Інтенсивність і кількість кожного дня зростає", - сказав він.

За словами очільника МВА, росіяни використовують повністю всю номенклатуру яка у них є для того, щоб завдавати ударів по місту, околицях, і по селах, які біля міста. Йдеться як і про FPV-дрони та артилерію, так і про міномети та КАБи.

"Що стосується критичної інфраструктури, то майже вся знищена вщент. Подекуди в нас працюють точки роздачі води і декілька теплопунктів. Але енергетики немає, газопостачання немає, великого водопостачання немає ну і авжеж і теплопостачання немає. Що стосується кількості людей, то в місті залишається близько 7 тисяч. Діточок, слава богу, немає," - додав він.

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Автор: 

Донецька область (8578) Покровськ (640) Покровський район (608) війна в Україні (4168)


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Топ коментарі
+11
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10.01.2025 09:39
+10
Головне щоб клумби не постраждали,квіти ж незабаром треба висаджувати,і парки впорядковувати.
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10.01.2025 09:50
+9
Зато тисячу ЗЄ ще кількось мільйонів лайноїдів отримали. І Дія знов робе.

Ви не туди дивитеся. Навкруги потужна потужність вирує.
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10.01.2025 09:50
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10.01.2025 09:39 Відповісти
Такими темпами кацапи і до Дніпра дойдуть , докі форумні хом'яки будуть , в інтернетах , з'ясовувати - "хто ж там у всьому винен ?!"
Не шукай хто винен , а вступай в ЗСУ ... там тобі все розкажуть ...
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10.01.2025 10:16 Відповісти
то ти вже в ЗСУ?
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10.01.2025 10:56 Відповісти
З першого дня повномасштабного ...
А ти коли підеш ?
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10.01.2025 10:58 Відповісти
молодець. а я з 2014 по 2023 рік відвоював. зараз пішов на пенсію по інвалідності.
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10.01.2025 10:59 Відповісти
Головне щоб клумби не постраждали,квіти ж незабаром треба висаджувати,і парки впорядковувати.
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10.01.2025 09:50 Відповісти
Зато тисячу ЗЄ ще кількось мільйонів лайноїдів отримали. І Дія знов робе.

Ви не туди дивитеся. Навкруги потужна потужність вирує.
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10.01.2025 09:50 Відповісти
@ "Покровський напрямок.
На південному фланзі супротивник просунувся до східної околиці н.п. Ясенове на ділянці завширшки до 2.38 км на глибину до 1.52 км.
На своєму лівому фланзі противник зайняв решту частини н.п. Солоне та продовжує штурмові дії в районі Нововасилівки, на захід від Солоного, в районі Піщаного та у напрямку Звірового.
На своєму правому фланзі російські війська зайняли решту частину Воздвиженки і продовжують накати у напрямку на Баранівку."
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10.01.2025 09:57 Відповісти
Цікаво, а «зуби дракона», що замовляла влада Мирнограда за 32 млн грн, вже на місці?
"Влада Мирнограда закупила оборонні піраміди за понад 32 мільйони гривень. Замовником послуги став виконавчий комітет Мирноградської міської ради. Згідно з тендером, посадовці вже закупили загороджувальні піраміди типу «ПЗ-1». Строк поставки товару, виконання робіт - 31 грудня 2024 року."
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10.01.2025 09:59 Відповісти
Звичайно вава нє вінават, вина на тих 73% які його обрали, повівшись бездумно на обіцяну халяву і хужє нє будєт
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10.01.2025 10:01 Відповісти
Хоч поржали!
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10.01.2025 10:14 Відповісти
Колись в СРСР часів Сталіна, іноді практикували таке - після будівництва, скажімо залізничного мосту, під нього ставили інженера і запускали вантажний потяг. Дехто їхав дахом від такого.
От варто в Покровськ (і не тільки) посадити зараз усіх відповідальних за фортифікаційні лінії там. Роби таке, і зараз ішли б лише бої за Бахмут, де рашисти намагались би взяти реальну "фортецю", а не підходили б до Дніпропетровської області.
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10.01.2025 10:03 Відповісти
Інженер САМ, добровільно і не за часів СРСР та сРаліна стояв під мостом, а задовго задовго як Сосу сРаліна зачав його татусь який повинен був вдавити сина відразу. І ця традиція пішла не з Московії а з Заходу. В іншому з вам згоден.
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10.01.2025 10:07 Відповісти
Ну, на Заході може стояв і добровільно, але в СРСР добровільно-примусово. Як мінімум так було в тих випадках про які мені відомо.
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10.01.2025 10:17 Відповісти
Наведіть факти примусу інженерів та надайте джерело де ви це взяли.
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10.01.2025 10:51 Відповісти
Бачу фактів нема. Та і джерело у вас бачу на кшталт - чув дзвін но не зрозумів звідки він.
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10.01.2025 12:03 Відповісти
Хтось я бачу уявляє себе прокурором, який висуває якісь вимоги і має отримувати негайні відповіді. Можливо для вас новина, але в декого ще є життя та робота, і не має можливості цілодобово сидіти в інтернеті, в очікуванні чи то питань, чи претензій від тих хто не вміє користуватись пошуком.
Тому раджу в подальшому, вести себе трохи нормальніше, і тоді, після прохання дати джерела, їх можна і отримати. Повчіться трохи нормам спілкуванню в інтернеті та суспільстві загалом.
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10.01.2025 13:51 Відповісти
Кому ти всрався щоб як прокуро до тебе відноситься?
Ти сказав шо тобі відомі факти за першим твоїм висером. Тебе попрахали навести ці факти та надати джерело інфи.
Замість цього ти знов наваяв тут висер.
Тоб то ти звичайний балабол.
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10.01.2025 14:15 Відповісти
О таки був правий - інтернет-хамло звичайне, з командно-вахтерськими замашками. Типовий житель російського сегменту інтернету. Розвелось тут..... Їхало б уже до своїх в ерефію, там "впишешся" на 100%
Dixi
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10.01.2025 14:20 Відповісти
Балабол, ти вже никому тут не цикавий.
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10.01.2025 14:30 Відповісти
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10.01.2025 10:03 Відповісти
Повна безпорадність! Не дарма вони Залужного зробили колясочником. Тепер успішно відступають по плану ГШ.
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10.01.2025 11:23 Відповісти
 
 