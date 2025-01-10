Фронт за пару кілометрів від Покровська, інтенсивність обстрілів зростає щодня,- МВА
Російські загарбники вже перебувають за пару кілометрів від околиць Покровська.
Про це заявив глава МВА Сергій Добряк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"До околиць міста залишається десь пару кілометрів, скажемо так, до найближчої точки околиці. В принципі в нас безпекова ситуація погіршується кожного дня, мається на увазі по обстрілах. Інтенсивність і кількість кожного дня зростає", - сказав він.
За словами очільника МВА, росіяни використовують повністю всю номенклатуру яка у них є для того, щоб завдавати ударів по місту, околицях, і по селах, які біля міста. Йдеться як і про FPV-дрони та артилерію, так і про міномети та КАБи.
"Що стосується критичної інфраструктури, то майже вся знищена вщент. Подекуди в нас працюють точки роздачі води і декілька теплопунктів. Але енергетики немає, газопостачання немає, великого водопостачання немає ну і авжеж і теплопостачання немає. Що стосується кількості людей, то в місті залишається близько 7 тисяч. Діточок, слава богу, немає," - додав він.
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Не шукай хто винен , а вступай в ЗСУ ... там тобі все розкажуть ...
А ти коли підеш ?
Ви не туди дивитеся. Навкруги потужна потужність вирує.
На південному фланзі супротивник просунувся до східної околиці н.п. Ясенове на ділянці завширшки до 2.38 км на глибину до 1.52 км.
На своєму лівому фланзі противник зайняв решту частини н.п. Солоне та продовжує штурмові дії в районі Нововасилівки, на захід від Солоного, в районі Піщаного та у напрямку Звірового.
На своєму правому фланзі російські війська зайняли решту частину Воздвиженки і продовжують накати у напрямку на Баранівку."
"Влада Мирнограда закупила оборонні піраміди за понад 32 мільйони гривень. Замовником послуги став виконавчий комітет Мирноградської міської ради. Згідно з тендером, посадовці вже закупили загороджувальні піраміди типу «ПЗ-1». Строк поставки товару, виконання робіт - 31 грудня 2024 року."
От варто в Покровськ (і не тільки) посадити зараз усіх відповідальних за фортифікаційні лінії там. Роби таке, і зараз ішли б лише бої за Бахмут, де рашисти намагались би взяти реальну "фортецю", а не підходили б до Дніпропетровської області.
Тому раджу в подальшому, вести себе трохи нормальніше, і тоді, після прохання дати джерела, їх можна і отримати. Повчіться трохи нормам спілкуванню в інтернеті та суспільстві загалом.
Ти сказав шо тобі відомі факти за першим твоїм висером. Тебе попрахали навести ці факти та надати джерело інфи.
Замість цього ти знов наваяв тут висер.
Тоб то ти звичайний балабол.
Dixi