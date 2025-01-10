Фронт за пару кілометрів від Покровська, інтенсивність обстрілів зростає щодня,- МВА

Російські загарбники вже перебувають за пару кілометрів від околиць Покровська.

Про це заявив глава МВА Сергій Добряк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"До околиць міста залишається десь пару кілометрів, скажемо так, до найближчої точки околиці. В принципі в нас безпекова ситуація погіршується кожного дня, мається на увазі по обстрілах. Інтенсивність і кількість кожного дня зростає", - сказав він.

За словами очільника МВА, росіяни використовують повністю всю номенклатуру яка у них є для того, щоб завдавати ударів по місту, околицях, і по селах, які біля міста. Йдеться як і про FPV-дрони та артилерію, так і про міномети та КАБи.

"Що стосується критичної інфраструктури, то майже вся знищена вщент. Подекуди в нас працюють точки роздачі води і декілька теплопунктів. Але енергетики немає, газопостачання немає, великого водопостачання немає ну і авжеж і теплопостачання немає. Що стосується кількості людей, то в місті залишається близько 7 тисяч. Діточок, слава богу, немає," - додав він.

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