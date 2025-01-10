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Штурмові групи РФ інфільтрувалися в бойові порядки ЗСУ, їх знищують, - ОСУВ "Хортиця"

Окупанти інфільтрувалися в бойові порядки ЗСУ біля Торецька

Російські військові проникли в бойові порядки українських військ на Торецькому напрямку. Ворога виявляють та знищують.

Про це повідомили в ОСУВ "Хортиця", передає Цензор.НЕТ.

На Краматорському та Торецькому напрямках противник атакував позиції сил оборони в Часовому Яру, в Торецьку та неподалік Білої Гори.

"Для переміщення особового складу з метою наступу в напрямку Щербинівки ворог застосував автомобільну техніку, яка була знищена. Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення штурмових груп противника, що інфільтрувалися в наші бойові порядки", - йдеться в повідомленні.

Окупанти інфільтрувалися в бойові порядки ЗСУ біля Торецька
Мапа DeepState

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Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ протягом 9 січня 2025 року зафіксовано 161 бойове зіткнення українських захисників із російськими загарбниками.

Автор: 

ОСУВ Хортиця (395) Донецька область (8578) бойові дії (3886) Бахмутський район (415) Щербинівка (3) війна в Україні (4168)


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Огого((хочу помилитися в передчуттях(
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10.01.2025 10:12 Відповісти
І не бояться, бо внизу впевнені у "нєуязвімості", нагорі - в темпах постачання нового м'яса.
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10.01.2025 10:13 Відповісти
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10.01.2025 10:28 Відповісти
і скрєпна біла лада або навіть пакет пельменів
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10.01.2025 10:29 Відповісти
інфільтрувалися

це, ви у зе!гундоса навчилися корявим модним словесам?
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10.01.2025 10:45 Відповісти
Чому у нього можна навчитися?, Хіба що, підслухати, як хрипате ніщо зачитує чужі слова, не розуміючи їх значення.
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10.01.2025 11:34 Відповісти
Российские военные проникли в боевые порядки украинских войск на Торецком направлении. Врага обнаруживают и уничтожают. Источник: https://censor.net/ru/n3529492
Ну, надеюсь, это не выстроили батальон и проходить просить сказать "паляниця"
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10.01.2025 11:57 Відповісти
 
 