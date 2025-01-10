Штурмові групи РФ інфільтрувалися в бойові порядки ЗСУ, їх знищують, - ОСУВ "Хортиця"

Російські військові проникли в бойові порядки українських військ на Торецькому напрямку. Ворога виявляють та знищують.

Про це повідомили в ОСУВ "Хортиця", передає Цензор.НЕТ.

На Краматорському та Торецькому напрямках противник атакував позиції сил оборони в Часовому Яру, в Торецьку та неподалік Білої Гори.

"Для переміщення особового складу з метою наступу в напрямку Щербинівки ворог застосував автомобільну техніку, яка була знищена. Тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення штурмових груп противника, що інфільтрувалися в наші бойові порядки", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ протягом 9 січня 2025 року зафіксовано 161 бойове зіткнення українських захисників із російськими загарбниками.