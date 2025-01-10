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У 2024 році Сили оборони знищили 392 важливі об’єкти на території РФ. ІНФОГРАФІКА

Минулого року новітнє озброєння і дрони допомогли Україні завдати критичних ударів по базах у РФ. Знищено 236 баз, 76 паливних сховищ та 71 склад боєкомплекту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані UA War Infographics.

Інфографіка

Українські військові регулярно завдають ударів високоточними ракетами, системами залпового вогню (на кшталт HIMARS) та безпілотниками літакового типу. Здебільшого дрони діють "завантажувальними хвилями": одні БпЛА відволікають і виснажують ППО росіян, інші - прориваються й влучають у склади пального, боєприпасів чи аеродроми.

Найбільше баз і паливних цілей вразили в червні (59) й липні (43). У січні-лютому показники трохи нижчі, але все одно суттєві: у сумі знищено 40 баз та 10 паливних об’єктів.

У 2024 році Україні дозволили ширше використовувати кілька видів далекобійного озброєння. Серед них – ракети Storm Shadow/SCALP, а також модернізовані ATACMS від США з дальністю понад 300 км. Дозволено застосовувати й нові варіації високоточних боєприпасів для БпЛА. Швидке розширення номенклатури озброєння дає змогу завдавати точних ударів по ключових військових і логістичних вузлах у тилу РФ, чимало з яких залишалися недосяжними на початку вторгнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ заявили про збиття нібито 40 українських безпілотників: у Ростовській області після вибухів виникли пожежі. ВIДЕО

Автор: 

HIMARS (308) ATACMS (140) Storm Shadow (20) Удари по РФ (294)


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Головне - статистика. Графіки намалювали... майже перемога. ваЗЕлін статистику озвучив - повна перемога.
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10.01.2025 10:15 Відповісти
Правильний термін "не знищили", а "вразили" чи "пошкодили" в більшості випадків. А то як зі "знищенням особового складу" у доповідях Генерального штабу два року війни треба було недоумкам весь час роз'яснювати що це маються на увазі не вбиті, а вбиті і тяжко поранені. На третій рік війни більшість ЗМІ, блогерів і експертів почали виправлятися і таки називати речі своїми іменами, бо в країні за два роки війни виросла ціла секта віруючих у те що то тільки вбитих стільки і ще безліч поранених.
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10.01.2025 14:11 Відповісти
 
 