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Міноборони РФ заявили про збиття нібито 40 українських безпілотників: у Ростовській області після вибухів виникли пожежі. ВIДЕО

Міноборони РФ повідомило про знищення і перехоплення протягом ночі нібито 40 українських безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Скрін

Зокрема зазначається, що 16 БПЛА знищено над Ростовською областю, по чотири над Курською і Воронезькою, три над Брянською, два над Кубанню, один над Бєлгородською і десять - над акваторією Азовського моря.

Т.в.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсарь також заявив про збиття безпілотників. Проте додав, що внаслідок роботи ППО та РЕБ у населених пунктах Чалтир і Крим почалися пожежі. За інформацією місцевих,  у проміжок між 02:00-03:545 в західній частині Ростова-на-Дону пролунало понад 15 вибухів.

Також гучно було у Таганрозі. Там близько 3 години ночі було чутно два вибухи.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі у Слов’янську-на-Кубані РФ пролунали вибухи. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4211) Удари по РФ (294) війна в Україні (4168)


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Топ коментарі
+10
В Кореновске Краснодарского края изда прилетела прямо по 238-й гвардейской артиллерийской бригаде мальчиков в обосранных трусиках
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10.01.2025 06:40
+8
Ростовщина ... Масштаб пожара на предприятии ПластиФактор после падения осколков ... впечатляет
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10.01.2025 06:44
+6
угу ппд арт брігади файно палае та ще якесь хім пром виробництво все збили собою
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10.01.2025 06:39
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угу ппд арт брігади файно палае та ще якесь хім пром виробництво все збили собою
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10.01.2025 06:39 Відповісти
То *акваторія* горить.
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10.01.2025 06:42 Відповісти
Ростовщина ... Масштаб пожара на предприятии ПластиФактор после падения осколков ... впечатляет
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10.01.2025 06:44 Відповісти
В Кореновске Краснодарского края изда прилетела прямо по 238-й гвардейской артиллерийской бригаде мальчиков в обосранных трусиках
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10.01.2025 06:40 Відповісти
Герінг колись завіряа Гітлера і всіх німців, що "ні одна бомба не впаде на Рейх"... Результат відомий...
На території Росії, до 24.02.2022-го, ні одна бомба не падала... А зараз - НІ НОЧІ без "ПІЗДЮЛЄЙ"...
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10.01.2025 07:11 Відповісти
Дайте угадаю где прилеты - Нафтобаза! Верно?
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10.01.2025 07:04 Відповісти
Не вгадав. Завод Пластіфікатор.
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10.01.2025 07:16 Відповісти
пластмас і факел??
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10.01.2025 07:25 Відповісти
В Гатчине (лен.область) горит завод по производству ацетона... Красиво!
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10.01.2025 07:36 Відповісти
Збивайте і далі, особливо добре збивати складами з ************, пальним, тощо...
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10.01.2025 08:27 Відповісти
 
 