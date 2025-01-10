Міноборони РФ заявили про збиття нібито 40 українських безпілотників: у Ростовській області після вибухів виникли пожежі. ВIДЕО

Міноборони РФ повідомило про знищення і перехоплення протягом ночі нібито 40 українських безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Зокрема зазначається, що 16 БПЛА знищено над Ростовською областю, по чотири над Курською і Воронезькою, три над Брянською, два над Кубанню, один над Бєлгородською і десять - над акваторією Азовського моря.

Т.в.о. губернатора Ростовської області Юрій Слюсарь також заявив про збиття безпілотників. Проте додав, що внаслідок роботи ППО та РЕБ у населених пунктах Чалтир і Крим почалися пожежі. За інформацією місцевих, у проміжок між 02:00-03:545 в західній частині Ростова-на-Дону пролунало понад 15 вибухів.

Також гучно було у Таганрозі. Там близько 3 години ночі було чутно два вибухи.

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