Вночі у Слов’янську-на-Кубані РФ пролунали вибухи. ВIДЕО

Жителі Слов'янська-на-Кубані розповіли, що вибухи почали гриміти в небі 9 січня близько 01:30 ночі. Спочатку очевидці чули два-три гучні звуки, а після невеликої перерви вони почалися з більшою силою - було чутно від чотирьох до 11 вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що у Слов'янську-на-Кубані розташований нафтопереробний завод. На околиці міста було видно яскраві спалахи. Також про це повідомляють жителі станиць Полтавська і Петровська.

За інформацією губернатор Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, уламки БПЛА впали на територію приватного будинку в станиці Петровській Слов'янського району Кубані, внаслідок чого там було пошкоджено газопровід і покрівлю, а також вибито вікна. Постраждалих, за його словами, немає.

Нагадаємо, НПЗ у Слов'янську-на-Кубані атакують не вперше. Так, у травня 2024 року під час атаки БПЛА шість безпілотників упали на території НПЗ у Слов'янську-на-Кубані. Після цього нафтопереробний завод призупиняв роботу.

Крім того, вночі 27 квітня дрони атакували два нафтопереробні заводи у Краснодарському краї Росії - Ільський та Слов'янський. Тоді також був уражений військовий аеродром "Кущевск".

Ще одна атака на НПЗ у Слов'янську-на-Кубані була 17 березня. Тоді там теж лунали вибухи і була пожежа.

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