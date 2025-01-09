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Вночі у Слов’янську-на-Кубані РФ пролунали вибухи. ВIДЕО

Жителі Слов'янська-на-Кубані розповіли, що вибухи почали гриміти в небі 9 січня близько 01:30 ночі. Спочатку очевидці чули два-три гучні звуки, а після невеликої перерви вони почалися з більшою силою - було чутно від чотирьох до 11 вибухів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські ЗМІ.

Скрін

Зазначається, що у Слов'янську-на-Кубані  розташований нафтопереробний завод.  На околиці міста було видно яскраві спалахи. Також про це повідомляють жителі станиць Полтавська і Петровська.

За інформацією губернатор Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, уламки БПЛА впали на територію приватного будинку в станиці Петровській Слов'янського району Кубані, внаслідок чого там було пошкоджено газопровід і покрівлю, а також вибито вікна. Постраждалих, за його словами, немає. 

Нагадаємо, НПЗ у Слов'янську-на-Кубані атакують не вперше. Так, у травня 2024 року  під час атаки БПЛА шість безпілотників упали на території НПЗ у Слов'янську-на-Кубані. Після цього нафтопереробний завод призупиняв роботу.

Крім того, вночі 27 квітня дрони атакували два нафтопереробні заводи у Краснодарському краї Росії - Ільський та Слов'янський. Тоді також був уражений військовий аеродром "Кущевск".

Ще одна атака на НПЗ у Слов'янську-на-Кубані була 17 березня. Тоді там теж лунали вибухи і була пожежа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака українських дронів по нафтобазі в Енгельсі: загорівся ще один резервуар, запроваджено режим надзвичайної ситуації

Автор: 

безпілотник (4211) НПЗ (590) Удари по РФ (294)


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Топ коментарі
+9
вони ще березні почли натягували над резервуарами сітки та у квітні встановили РЕБ "Гроза-С". Ніхєра не допомогло, бо вже наприкіні квітня дрони розфігачили колону АВТ.
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09.01.2025 09:01
+7
ПТАБ-2,5 ми і зараз активно використовуємо. Вже давно налагоджено виробництво хвостовиків і тримачів для скиду ПТАБа.

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09.01.2025 09:42
+6
толіка теж чекає разрив сфінктера.
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09.01.2025 09:47
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за поточний рік це вже мабуть шоста атака на цей НПЗ. Ці Паранянци такі тупі, що за рік не второпали, що цей гембель у часи війни треба було давно продати комусь ще більш тупішому.
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09.01.2025 08:34 Відповісти
Збили всі "два-три звука в небе...". Але потім "до адиннадцати абломкав упали на землю и взарвались...".
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09.01.2025 08:39 Відповісти
Це, як кацапи вирішили бахнуть "па хахалам" із снаряду.
Молотком по капсулю - бабах!
Лежать без рук, без ніг, один каже:
- А ты представляешь, что у них там !?
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09.01.2025 08:54 Відповісти
вони ще березні почли натягували над резервуарами сітки та у квітні встановили РЕБ "Гроза-С". Ніхєра не допомогло, бо вже наприкіні квітня дрони розфігачили колону АВТ.
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09.01.2025 09:01 Відповісти
"У "хахлоф" всё хитро прадумано - "абломки мелкадисперсные". Праникают сквозь сетку... А патом взрываются..."
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09.01.2025 09:07 Відповісти
активісти руху спротиву змогли зробити фото й опис конструкції сіток. Завдяки цьому дронам усе одно вдалося уразити об'єкти. Це вже четверта атака після встановлення сіток.
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09.01.2025 09:13 Відповісти
У ІІ Світову Іл-2 скидали на колони техніки ПТАБ - касети з маленькими бомбочками, з кумулятивною дією. Вага кожної 2,5 кг. Пробивало кришки моторних відсіків та вехню проекцію башти танка. Крімтого, використовувалися касетні ЗАБ - приблизно тих же габаритів. Споряджалися білим фосфором та термітними сумішами. Могли і наші подібне скрмпонувать...
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09.01.2025 09:28 Відповісти
ПТАБ-2,5 ми і зараз активно використовуємо. Вже давно налагоджено виробництво хвостовиків і тримачів для скиду ПТАБа.

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09.01.2025 09:42 Відповісти
а для ураження РВСів ПТАБ не підходить - там велика відстань між покрівлею РВС та сталевою оболонкою, і кумулятивний струмінь просто не досягає оболонки.
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09.01.2025 09:45 Відповісти
Давно вже існують кумулятивні ********** "подвійної дії". Спочатку пробивається зовнішній "екран", який створює прохід для основного, кумулятивного **********, який потім ************* з основною бронею та пробиває її кумулятивним "променем"...
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09.01.2025 10:07 Відповісти
для броні підходять, бо там півметра між бронєплитами заповнені різним гівном. А тут між кровлею і резервуаром декілька метрів пустого простору, тому тут вже потрібен принцип як у "шторм-шедоу". А у випадку тихохідного літачка це реалізувати проблематично. Треба щось більш швидкісне, тіпа КР.
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09.01.2025 10:16 Відповісти
Я ще строкову служив - так у нас в полку випробовували "бетонобійні" бомби. Їх планувалося використовувать для знищення ШЗПС. Літак ішов над "взльоткою" і висипав з касети бомби на парашутах. Коли вони вертикально стабілізувалися, включався пороховий ракетний прискорювач. бомба розганялася і пробивала асфальтобетонне покриття (товщина , в сеедньому, близько 50 см. Проходила вглиб, скрізь "подушку" на кілька метрів. А потім вибухала...
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09.01.2025 10:34 Відповісти
такі прискорювачи можно ставити на БПЛА. Називаються "крилаті ракети".
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09.01.2025 10:45 Відповісти
На складах (типу як в с.Рибниця. с. Ковбасна) ще мабуть залишилися раритетні разові бомбові касети РБК-250 із бомбочками ПТАБ-2,5. А чому я такі називаю раритетними? У них дверцята для скиду зафіксовані металевими тросами по радіусу бомби і при застосуванні потрібно було ці троси якось розрубати. Схоже, що один кінець троса вставлявся в бомботримач а інший вивільнювався ... Можливо на Іл-2 і були такі тримачі!
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09.01.2025 10:35 Відповісти
зараз вже касети не розбирають. Використовуються вже новодєли.
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09.01.2025 10:44 Відповісти
Я не бачив їх особисто ...
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09.01.2025 10:47 Відповісти
РБК-250 з УМПК. Весна минулого року, Донецька область. Була підбита із ЗУ-32-2.
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10.01.2025 05:50 Відповісти
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09.01.2025 09:40 Відповісти
толіка теж чекає разрив сфінктера.
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09.01.2025 09:47 Відповісти
але, у зовсім інший спосіб.
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09.01.2025 10:47 Відповісти
черенок лопати теж підійде.
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09.01.2025 11:28 Відповісти
"Сміяться при слові "лопата"..."
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09.01.2025 10:09 Відповісти
Невідомий (особисто мені) художник, ще в 2014-му, зобразив смерть Кеосаяна. Мабуть то був ******** Нострадамус. )))
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09.01.2025 10:45 Відповісти
Чалагач не зашёл...
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09.01.2025 11:08 Відповісти
Просто у Тиграшки в ресторани внезапно началась запись "Международной пилорамы"
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09.01.2025 12:41 Відповісти
 
 