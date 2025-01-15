2 людини загинули та 4 постраждали внаслідок російських атак на Херсонщину

15 січня через російські атаки на Херсонську область загинуло 2 людини та ще 4 постраждали.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Херсонської обласної прокуратури.

Зазначається, що військовослужбовці РФ здійснили обстріли населених пунктів Херсонщини із застосуванням артилерії, мінометів та безпілотних літальних апаратів.

Протягом дня внаслідок ударів БпЛА у Херсоні постраждав 58-річний чоловік, у якого діагностували гостру реакцію на стрес. У Антонівці, поранення отримали 65-річна жінка та 69-річний чоловік.

За аналогічних обставин тяжкі травми отримала 78-річна жителька Берислава.

Крім того, під час розмінування в одному із сіл Білозерської громади загинули двоє запорізьких вибухотехніків. Трагедія сталася через детонацію бойової частини нерозірваного БпЛА.

Пошкоджено щонайменше 17 цивільних об’єктів.