2 человека погибли и 4 пострадали в результате российских атак на Херсонщину
15 января из-за российских атак на Херсонскую область погибли 4 человека и еще 8 пострадали.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Херсонской областной прокуратуры.
Отмечается, что военнослужащие РФ осуществили обстрелы населенных пунктов Херсонщины с применением артиллерии, минометов и беспилотных летательных аппаратов.
В течение дня в результате ударов БПЛА в Херсоне пострадал 58-летний мужчина, у которого диагностировали острую реакцию на стресс. В Антоновке ранения получили 65-летняя женщина и 69-летний мужчина.
При аналогичных обстоятельствах тяжелые травмы получила 78-летняя жительница Берислава.
Кроме того, во время разминирования в одном из сел Белозерской громады погибли двое запорожских взрывотехников. Трагедия произошла из-за детонации боевой части неразорвавшегося БПЛА.
Повреждены по меньшей мере 17 гражданских объектов.
