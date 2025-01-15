2 человека погибли и 4 пострадали в результате российских атак на Херсонщину

15 января из-за российских атак на Херсонскую область погибли 4 человека и еще 8 пострадали.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Херсонской областной прокуратуры.

Отмечается, что военнослужащие РФ осуществили обстрелы населенных пунктов Херсонщины с применением артиллерии, минометов и беспилотных летательных аппаратов.

В течение дня в результате ударов БПЛА в Херсоне пострадал 58-летний мужчина, у которого диагностировали острую реакцию на стресс. В Антоновке ранения получили 65-летняя женщина и 69-летний мужчина.

При аналогичных обстоятельствах тяжелые травмы получила 78-летняя жительница Берислава.

Читайте: Во время разминирования на Херсонщине погибли двое запорожских полицейских-взрывотехников - Алексей Сафонов и Илья Дергилев

Кроме того, во время разминирования в одном из сел Белозерской громады погибли двое запорожских взрывотехников. Трагедия произошла из-за детонации боевой части неразорвавшегося БПЛА.

Повреждены по меньшей мере 17 гражданских объектов.