УКР
Новини
Путін насправді не хоче миру і не збирається його дотримуватись, - Каллас

Кая Каллас

Кремлівський диктатор Володимир Путін хоче припинення вогню, щоб перегрупувати і переозброїти свої сили.

Про це заявила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Вона наголосила, що Путін насправді не хоче миру, і в цьому основна проблема.

"Він хоче припинення вогню, щоб перегрупувати і переозброїти свої сили. Ми вже бачили припинення вогню. Росіяни ніколи не дотримувалися припинення вогню. Ось чому для Європи важливо, щоб мир був стійким і тривалим", - пояснила Каллас.

"Ніякого рішення щодо України без України і ніякого рішення щодо Європи без Європи", – додала вона.

На її думку, передчасно думати про будь-яку європейську миротворчу роль, тому що Москва наразі не зацікавлена в мирі. Каллас вважає,
що Європа виявляє більшу зацікавленість у мирі, ніж Росія, яка, за словами європейського дипломата, помилково вважає, що час працює на користь Москви.

Каллас наголосила, що Захід має посилити економічний тиск на Росію. Оскільки надання Україні військової підтримки, посилення економічного тиску на Москву та ізоляція РФ на міжнародному рівні – єдині способи не дозволити Росії перемогти.

путін володимир (24601) Каллас Кая (324) переговори з Росією (1402) війна в Україні (5754)
Топ коментарі
+7
***** вже бореться за власне виживання. Йому щоб всидіти потрібно продемонструвати своєму населенню якісь "вагомі здобутки" своєї дурості. В нього це погано виходить. Далі йому буде ще гірше...
15.01.2025 01:51 Відповісти
+7
Молодчина Кая! Одна з небагатьох, хто не боїться казати правду, у тому числі про %уйла та його підданих.
15.01.2025 02:02 Відповісти
+4
Саме тому путін іде накуй
15.01.2025 06:06 Відповісти
йому нічого не треба демонструвати цій ваті
проти царя ніхто не попре, вони ж на нього моляться
15.01.2025 13:15 Відповісти
Ще й як треба! Без демонстрації жорстокості натовп починає волати "Царь нє настоящій"...
15.01.2025 13:41 Відповісти
мені здається, що ви маєте занадто добру думку про тій натовп
16.01.2025 10:15 Відповісти
"Ніякого рішення щодо України без України і ніякого рішення щодо Європи без Європи", - додала вона.

Серьозно? Це саме тому Трамп та Путiн будуть вирiшувати долю Украiни без неi та ЕС?

Серьозно? Це саме тому Трамп та Путiн будуть вирiшувати долю Украiни без неi та ЕС?
15.01.2025 01:53 Відповісти
хто тобі таке сказав, х...ло? і оте дреге не пишетьься з великої літери і справжня хамілія його х...йло.
15.01.2025 08:00 Відповісти
Кая, а як в цьому переконати Трампа та його магашистів?
15.01.2025 02:37 Відповісти
Прекращением огня могут воспользоваться обе стороны, если есть мозги. Если же их нет, то в любом случае жопа.
15.01.2025 03:55 Відповісти
BBC

путін під час зустрічі з керівництвом МЗС Росії окреслив умови, після виконання яких начебто погодиться на перемовини з Україною щодо припинення війни.

"Українські війська мають бути повністю виведені з Донецької, Луганської..., Херсонської та Запорізької областей - при чому звертаю увагу: саме з усієї території цих регіонів у межах їхніх адміністративних кордонів, які існували на момент їх входження до України", - заявив він.

За словами путіна, як тільки українська влада "почне реальне виведення військ з цих регіонів", офіційно повідомить про відмову від вступу до НАТО, Росія оголосить "наказ припинити вогонь і почати переговори".

Путін також вимагає скасувати західні санкції проти РФ.

Він визначає свої умови як "реальну мирну пропозицію" саме щодо остаточного завершення конфлікту, а не його заморозки.
15.01.2025 04:28 Відповісти
Сцарь разбушевался!!!
Посмотрим, что он будеь чесать после 20 января
15.01.2025 07:01 Відповісти
Харківську волость буде чесати
15.01.2025 08:35 Відповісти
Звичайно бо мир в Україні це проблеми в ваших мікрокраїнах. Тому ви всі браво до останного українця здатні воювати.
15.01.2025 07:34 Відповісти
Єдиний "тверезий" коментар
15.01.2025 07:43 Відповісти
Путін хабадник і розчищає територію під "нову хазарію" для свого народу.
Руками народів, що населяють ерефію, тому їх йому і не шкода.
Трамп йому допомагатиме, бо і він підтримує Хабад.
15.01.2025 07:56 Відповісти
Каллас не знає про що говорить, вона мабуть не читала том 339-й збірку робіт і відосів Найвєлічайшого Лідора Світу, де чітко написано і показано, що в очах пуйла виключно мир, то Порошенко не бажав закінчувати війну, бо він на ній збагачувався.
15.01.2025 08:16 Відповісти
То вже випустили з тюрем тих тисячі добровольців? А "Порох" "збагачуя" за Ваш рахунок, чи інших, є конкретні факти? Якщо є, мірщій до татарова, вони вже шостий рік шукають хоч щось і зачекалися на Вас.
15.01.2025 08:36 Відповісти
Це до того як вбив брата, чи вже після?
15.01.2025 09:26 Відповісти
Путин на самом деле не хочет мира и не собирается его соблюдать, - Каллас Источник: https://censor.net/ru/n3530297
====================
Дивуюсь я з цих іноземців і багатьох українців, у яких така сама думка. Тупі, як львівський автобус з боку. ***** при владі з 2000 року. 25 років. З 1991 по 2025 рік пройшло 34 роки. За 34 року росія тільки два роки ніде не воювала. Це УСІ москалі, усі 140 000 москалів не хочуть миру і не збираються дотримуватися миру.
15.01.2025 09:08 Відповісти
Варто подивитись одне вельми інформативне відео Кто поджег Калифорнию ? (ютуб)
Там прямо говориться (4:40) про проект ізраільтян "нова хазарія" на руїнах України.
15.01.2025 09:40 Відповісти
 
 