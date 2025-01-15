Путін насправді не хоче миру і не збирається його дотримуватись, - Каллас

Кремлівський диктатор Володимир Путін хоче припинення вогню, щоб перегрупувати і переозброїти свої сили.

Про це заявила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Вона наголосила, що Путін насправді не хоче миру, і в цьому основна проблема.

"Він хоче припинення вогню, щоб перегрупувати і переозброїти свої сили. Ми вже бачили припинення вогню. Росіяни ніколи не дотримувалися припинення вогню. Ось чому для Європи важливо, щоб мир був стійким і тривалим", - пояснила Каллас.

"Ніякого рішення щодо України без України і ніякого рішення щодо Європи без Європи", – додала вона.

На її думку, передчасно думати про будь-яку європейську миротворчу роль, тому що Москва наразі не зацікавлена в мирі. Каллас вважає,

що Європа виявляє більшу зацікавленість у мирі, ніж Росія, яка, за словами європейського дипломата, помилково вважає, що час працює на користь Москви.

Каллас наголосила, що Захід має посилити економічний тиск на Росію. Оскільки надання Україні військової підтримки, посилення економічного тиску на Москву та ізоляція РФ на міжнародному рівні – єдині способи не дозволити Росії перемогти.

