Путін насправді не хоче миру і не збирається його дотримуватись, - Каллас
Кремлівський диктатор Володимир Путін хоче припинення вогню, щоб перегрупувати і переозброїти свої сили.
Про це заявила висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Вона наголосила, що Путін насправді не хоче миру, і в цьому основна проблема.
"Він хоче припинення вогню, щоб перегрупувати і переозброїти свої сили. Ми вже бачили припинення вогню. Росіяни ніколи не дотримувалися припинення вогню. Ось чому для Європи важливо, щоб мир був стійким і тривалим", - пояснила Каллас.
"Ніякого рішення щодо України без України і ніякого рішення щодо Європи без Європи", – додала вона.
На її думку, передчасно думати про будь-яку європейську миротворчу роль, тому що Москва наразі не зацікавлена в мирі. Каллас вважає,
що Європа виявляє більшу зацікавленість у мирі, ніж Росія, яка, за словами європейського дипломата, помилково вважає, що час працює на користь Москви.
Каллас наголосила, що Захід має посилити економічний тиск на Росію. Оскільки надання Україні військової підтримки, посилення економічного тиску на Москву та ізоляція РФ на міжнародному рівні – єдині способи не дозволити Росії перемогти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
проти царя ніхто не попре, вони ж на нього моляться
Серьозно? Це саме тому Трамп та Путiн будуть вирiшувати долю Украiни без неi та ЕС?
путін під час зустрічі з керівництвом МЗС Росії окреслив умови, після виконання яких начебто погодиться на перемовини з Україною щодо припинення війни.
"Українські війська мають бути повністю виведені з Донецької, Луганської..., Херсонської та Запорізької областей - при чому звертаю увагу: саме з усієї території цих регіонів у межах їхніх адміністративних кордонів, які існували на момент їх входження до України", - заявив він.
За словами путіна, як тільки українська влада "почне реальне виведення військ з цих регіонів", офіційно повідомить про відмову від вступу до НАТО, Росія оголосить "наказ припинити вогонь і почати переговори".
Путін також вимагає скасувати західні санкції проти РФ.
Він визначає свої умови як "реальну мирну пропозицію" саме щодо остаточного завершення конфлікту, а не його заморозки.
Посмотрим, что он будеь чесать после 20 января
Руками народів, що населяють ерефію, тому їх йому і не шкода.
Трамп йому допомагатиме, бо і він підтримує Хабад.
====================
Дивуюсь я з цих іноземців і багатьох українців, у яких така сама думка. Тупі, як львівський автобус з боку. ***** при владі з 2000 року. 25 років. З 1991 по 2025 рік пройшло 34 роки. За 34 року росія тільки два роки ніде не воювала. Це УСІ москалі, усі 140 000 москалів не хочуть миру і не збираються дотримуватися миру.
Там прямо говориться (4:40) про проект ізраільтян "нова хазарія" на руїнах України.