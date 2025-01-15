Путин на самом деле не хочет мира и не собирается его соблюдать, - Каллас
Кремлевский диктатор Владимир Путин хочет прекращения огня, чтобы перегруппировать и перевооружить свои силы.
Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Она подчеркнула, что Путин на самом деле не хочет мира, и в этом основная проблема.
"Он хочет прекращения огня, чтобы перегруппировать и перевооружить свои силы. Мы уже видели прекращение огня. Россияне никогда не придерживались прекращения огня. Вот почему для Европы важно, чтобы мир был устойчивым и длительным", - сказала Каллас.
"Никакого решения по Украине без Украины и никакого решения по Европе без Европы", - добавила она.
По ее мнению, преждевременно думать о какой-либо европейской миротворческой роли, потому что Москва пока не заинтересована в мире. Каллас считает, что Европа проявляет большую заинтересованность в мире, чем Россия, которая, по словам европейского дипломата, ошибочно считает, что время работает в пользу Москвы.
Каллас отметила, что Запад должен усилить экономическое давление на Россию. Поскольку предоставление Украине военной поддержки, усиление экономического давления на Москву и изоляция РФ на международном уровне - единственные способы не позволить России победить.
путін під час зустрічі з керівництвом МЗС Росії окреслив умови, після виконання яких начебто погодиться на перемовини з Україною щодо припинення війни.
"Українські війська мають бути повністю виведені з Донецької, Луганської..., Херсонської та Запорізької областей - при чому звертаю увагу: саме з усієї території цих регіонів у межах їхніх адміністративних кордонів, які існували на момент їх входження до України", - заявив він.
За словами путіна, як тільки українська влада "почне реальне виведення військ з цих регіонів", офіційно повідомить про відмову від вступу до НАТО, Росія оголосить "наказ припинити вогонь і почати переговори".
Путін також вимагає скасувати західні санкції проти РФ.
Він визначає свої умови як "реальну мирну пропозицію" саме щодо остаточного завершення конфлікту, а не його заморозки.
