Путин на самом деле не хочет мира и не собирается его соблюдать, - Каллас

Кая Каллас

Кремлевский диктатор Владимир Путин хочет прекращения огня, чтобы перегруппировать и перевооружить свои силы.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Она подчеркнула, что Путин на самом деле не хочет мира, и в этом основная проблема.

"Он хочет прекращения огня, чтобы перегруппировать и перевооружить свои силы. Мы уже видели прекращение огня. Россияне никогда не придерживались прекращения огня. Вот почему для Европы важно, чтобы мир был устойчивым и длительным", - сказала Каллас.

"Никакого решения по Украине без Украины и никакого решения по Европе без Европы", - добавила она.

По ее мнению, преждевременно думать о какой-либо европейской миротворческой роли, потому что Москва пока не заинтересована в мире. Каллас считает, что Европа проявляет большую заинтересованность в мире, чем Россия, которая, по словам европейского дипломата, ошибочно считает, что время работает в пользу Москвы.

Каллас отметила, что Запад должен усилить экономическое давление на Россию. Поскольку предоставление Украине военной поддержки, усиление экономического давления на Москву и изоляция РФ на международном уровне - единственные способы не позволить России победить.

+7
***** вже бореться за власне виживання. Йому щоб всидіти потрібно продемонструвати своєму населенню якісь "вагомі здобутки" своєї дурості. В нього це погано виходить. Далі йому буде ще гірше...
15.01.2025 01:51 Ответить
+7
Молодчина Кая! Одна з небагатьох, хто не боїться казати правду, у тому числі про %уйла та його підданих.
15.01.2025 02:02 Ответить
+4
Саме тому путін іде накуй
15.01.2025 06:06 Ответить
***** вже бореться за власне виживання. Йому щоб всидіти потрібно продемонструвати своєму населенню якісь "вагомі здобутки" своєї дурості. В нього це погано виходить. Далі йому буде ще гірше...
15.01.2025 01:51 Ответить
йому нічого не треба демонструвати цій ваті
проти царя ніхто не попре, вони ж на нього моляться
15.01.2025 13:15 Ответить
Ще й як треба! Без демонстрації жорстокості натовп починає волати "Царь нє настоящій"...
15.01.2025 13:41 Ответить
мені здається, що ви маєте занадто добру думку про тій натовп
16.01.2025 10:15 Ответить
"Ніякого рішення щодо України без України і ніякого рішення щодо Європи без Європи", - додала вона.

Серьозно? Це саме тому Трамп та Путiн будуть вирiшувати долю Украiни без неi та ЕС?

Серьозно? Це саме тому Трамп та Путiн будуть вирiшувати долю Украiни без неi та ЕС?
15.01.2025 01:53 Ответить
хто тобі таке сказав, х...ло? і оте дреге не пишетьься з великої літери і справжня хамілія його х...йло.
15.01.2025 08:00 Ответить
Молодчина Кая! Одна з небагатьох, хто не боїться казати правду, у тому числі про %уйла та його підданих.
15.01.2025 02:02 Ответить
Кая, а як в цьому переконати Трампа та його магашистів?
15.01.2025 02:37 Ответить
Прекращением огня могут воспользоваться обе стороны, если есть мозги. Если же их нет, то в любом случае жопа.
15.01.2025 03:55 Ответить
BBC

путін під час зустрічі з керівництвом МЗС Росії окреслив умови, після виконання яких начебто погодиться на перемовини з Україною щодо припинення війни.

"Українські війська мають бути повністю виведені з Донецької, Луганської..., Херсонської та Запорізької областей - при чому звертаю увагу: саме з усієї території цих регіонів у межах їхніх адміністративних кордонів, які існували на момент їх входження до України", - заявив він.

За словами путіна, як тільки українська влада "почне реальне виведення військ з цих регіонів", офіційно повідомить про відмову від вступу до НАТО, Росія оголосить "наказ припинити вогонь і почати переговори".

Путін також вимагає скасувати західні санкції проти РФ.

Він визначає свої умови як "реальну мирну пропозицію" саме щодо остаточного завершення конфлікту, а не його заморозки.
15.01.2025 04:28 Ответить
Саме тому путін іде накуй
15.01.2025 06:06 Ответить
Сцарь разбушевался!!!
Посмотрим, что он будеь чесать после 20 января
15.01.2025 07:01 Ответить
Харківську волость буде чесати
15.01.2025 08:35 Ответить
Звичайно бо мир в Україні це проблеми в ваших мікрокраїнах. Тому ви всі браво до останного українця здатні воювати.
15.01.2025 07:34 Ответить
Єдиний "тверезий" коментар
15.01.2025 07:43 Ответить
Путін хабадник і розчищає територію під "нову хазарію" для свого народу.
Руками народів, що населяють ерефію, тому їх йому і не шкода.
Трамп йому допомагатиме, бо і він підтримує Хабад.
15.01.2025 07:56 Ответить
Каллас не знає про що говорить, вона мабуть не читала том 339-й збірку робіт і відосів Найвєлічайшого Лідора Світу, де чітко написано і показано, що в очах пуйла виключно мир, то Порошенко не бажав закінчувати війну, бо він на ній збагачувався.
15.01.2025 08:16 Ответить
То вже випустили з тюрем тих тисячі добровольців? А "Порох" "збагачуя" за Ваш рахунок, чи інших, є конкретні факти? Якщо є, мірщій до татарова, вони вже шостий рік шукають хоч щось і зачекалися на Вас.
15.01.2025 08:36 Ответить
Це до того як вбив брата, чи вже після?
15.01.2025 09:26 Ответить
Путин на самом деле не хочет мира и не собирается его соблюдать, - Каллас Источник: https://censor.net/ru/n3530297
====================
Дивуюсь я з цих іноземців і багатьох українців, у яких така сама думка. Тупі, як львівський автобус з боку. ***** при владі з 2000 року. 25 років. З 1991 по 2025 рік пройшло 34 роки. За 34 року росія тільки два роки ніде не воювала. Це УСІ москалі, усі 140 000 москалів не хочуть миру і не збираються дотримуватися миру.
15.01.2025 09:08 Ответить
Варто подивитись одне вельми інформативне відео Кто поджег Калифорнию ? (ютуб)
Там прямо говориться (4:40) про проект ізраільтян "нова хазарія" на руїнах України.
15.01.2025 09:40 Ответить
 
 