Путин на самом деле не хочет мира и не собирается его соблюдать, - Каллас

Кремлевский диктатор Владимир Путин хочет прекращения огня, чтобы перегруппировать и перевооружить свои силы.

Об этом заявила высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Она подчеркнула, что Путин на самом деле не хочет мира, и в этом основная проблема.

"Он хочет прекращения огня, чтобы перегруппировать и перевооружить свои силы. Мы уже видели прекращение огня. Россияне никогда не придерживались прекращения огня. Вот почему для Европы важно, чтобы мир был устойчивым и длительным", - сказала Каллас.

"Никакого решения по Украине без Украины и никакого решения по Европе без Европы", - добавила она.

Читайте также: Каллас поддержала снижение цены на российскую нефть до $40 для ограничения финансов Кремля, - Bloomberg

По ее мнению, преждевременно думать о какой-либо европейской миротворческой роли, потому что Москва пока не заинтересована в мире. Каллас считает, что Европа проявляет большую заинтересованность в мире, чем Россия, которая, по словам европейского дипломата, ошибочно считает, что время работает в пользу Москвы.

Каллас отметила, что Запад должен усилить экономическое давление на Россию. Поскольку предоставление Украине военной поддержки, усиление экономического давления на Москву и изоляция РФ на международном уровне - единственные способы не позволить России победить.

Читайте также: Сибига и Каллас скоординировали усилия по сотрудничеству Украина-ЕС и международным вопросам