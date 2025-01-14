Каллас поддержала снижение цены на российскую нефть до $40 для ограничения финансов Кремля, - Bloomberg

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о необходимости снижения предельной цены на российскую нефть, чтобы еще больше ограничить доходы России и ослабить ее способность финансировать войну против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ее заявление, информирует Цензор.НЕТ.

"Я действительно настаиваю на снижении потолка, потому что он имеет очевидный эффект", - подчеркнула Каллас.

Она отметила, что, несмотря на достигнутые результаты, остается еще ряд шагов, которые нужно обсудить и реализовать. "Но все еще есть меры, которые мы можем использовать. Безусловно, странам нужно обсудить это", - добавила она.

Страны "Большой семерки" уже работают над укреплением механизмов ценового предела, который сейчас составляет 60 долларов за баррель. Рассматриваются варианты его снижения до 40 долларов или даже внедрения полного запрета на переработку российской сырой нефти. Впрочем, окончательного решения по направлениям движения еще нет, поскольку обсуждения продолжаются.

Напомним, шесть стран Евросоюза призвали Европейскую комиссию снизить действующий ценовой порог на российскую нефть, установленный G7 на уровне $60 за баррель.

