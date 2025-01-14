РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6467 посетителей онлайн
Новости
2 124 10

Каллас поддержала снижение цены на российскую нефть до $40 для ограничения финансов Кремля, - Bloomberg

каллас,кая

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о необходимости снижения предельной цены на российскую нефть, чтобы еще больше ограничить доходы России и ослабить ее способность финансировать войну против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ее заявление, информирует Цензор.НЕТ.

"Я действительно настаиваю на снижении потолка, потому что он имеет очевидный эффект", - подчеркнула Каллас.

Она отметила, что, несмотря на достигнутые результаты, остается еще ряд шагов, которые нужно обсудить и реализовать. "Но все еще есть меры, которые мы можем использовать. Безусловно, странам нужно обсудить это", - добавила она.

Страны "Большой семерки" уже работают над укреплением механизмов ценового предела, который сейчас составляет 60 долларов за баррель. Рассматриваются варианты его снижения до 40 долларов или даже внедрения полного запрета на переработку российской сырой нефти. Впрочем, окончательного решения по направлениям движения еще нет, поскольку обсуждения продолжаются.

Напомним, шесть стран Евросоюза призвали Европейскую комиссию снизить действующий ценовой порог на российскую нефть, установленный G7 на уровне $60 за баррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЕС в конце января обсудят снятие санкций с Сирии, - Каллас

Автор: 

нефть (1969) Каллас Кая (255)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Добре як шо так зробите.
показать весь комментарий
14.01.2025 15:41 Ответить
+3
десятий рік товчуть воду в ступі якимись планами на заявами."Дамо, можемо, треба, закликаемо, розглдядаємо, обговорюємо, наполягаємо,наголошуємо, заявляємо.." ви тільки почитайте це посміховисько..
показать весь комментарий
14.01.2025 15:42 Ответить
+2
показать весь комментарий
14.01.2025 16:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Добре як шо так зробите.
показать весь комментарий
14.01.2025 15:41 Ответить
десятий рік товчуть воду в ступі якимись планами на заявами."Дамо, можемо, треба, закликаемо, розглдядаємо, обговорюємо, наполягаємо,наголошуємо, заявляємо.." ви тільки почитайте це посміховисько..
показать весь комментарий
14.01.2025 15:42 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2025 16:22 Ответить
"Працюють" пздц як "важко" одне питання роками обговорюють..... що там стільки можна обговорювати!!!!
показать весь комментарий
14.01.2025 15:43 Ответить
Можливо,нарешті,перейдуть від
слів до діла.....Тоді рашкі буде кінець
показать весь комментарий
14.01.2025 16:42 Ответить
Обмежили до 60 - результат: Нафтові доходи Росії за минулий рік зросли майже на третину - до найвищого за 7 років рівня Джерело: https://biz.censor.net/n3530201

Тепер до 40....
показать весь комментарий
14.01.2025 17:43 Ответить
ну так вони зросли завдяки величезному тіньовому флоту. до речі, на той тіньовий флот цапи викинули бабла втридорога за ці вже списані посудини. а тепер добралися уже до тіньового флоту. якщо його хоча би половину під санкції покладуть, то тепер можна рухати і стелю цін вниз.
показать весь комментарий
14.01.2025 22:49 Ответить
"викинули бабла втридорога" - це скільки? Чи це Ваша уява?
показать весь комментарий
15.01.2025 10:19 Ответить
та багато уже писали про цей флот. ці ж танкери уже списані практично. і продавали їх цапам не по залишковій вартості, а по набагато завищеним цінам, тобто за цінами нових танкерів, особливо коли стало очевидно, що цапи масово скуповують такі посудини, то й ціну стали піднімати на них судновласники.. і там не десяток подібних танкерів цапи купили, а сотні. кілька сотень точно є. а тепер ці сотні посудин, які обійшлися цапам по кілька лямів, а деякі навіть і по кількадесят лямів доларів, можуть поставити на припон.
показать весь комментарий
15.01.2025 12:08 Ответить
Тобто уява...
показать весь комментарий
16.01.2025 10:02 Ответить
 
 