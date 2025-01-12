В ЕС в конце января обсудят снятие санкций с Сирии, - Каллас
Главы МИД стран ЕС встретятся в конце января в Брюсселе, чтобы обсудить снятие санкций с Сирии.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle, об этом сообщила высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас.
Как отмечается, об этом Каллас сказала во время поездки в Эр-Рияд в Саудовской Аравии, где состоится конференция по ситуации в Сирии.
Так, Каллас сообщила, что министры иностранных дел ЕС встретятся в Брюсселе в конце января, чтобы обсудить снятие санкций с Сирии.
"Мы работаем над тем, чтобы к тому времени мы действительно могли принять решение по этому вопросу", - сказала она.
Ранее сообщалось, что США смягчили санкции против Сирии для того, чтобы облегчить отправку гуманитарной помощи в эту страну.
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Нагадаю , що кацапи вбили мильон сірійців. Ґвалтували жінок , дітей, вивозили кораблями змародьерене майно сірійців.
Солдат німецького Бундесверу відмовився потиснути руку жінці через "релігійний культ", він сповідує іслам. За це його звільнили з служби.
Німецький солдат спробував оскаржити рішення у Вищому адміністративному суді федеральної землі Рейнланд-Пфальц в Кобленці, пише https://www.dw.com/ru/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B4%D0%BD%D1%8F/s-9119 DW.
Однак судді розцінили вчинок солдата як ознаку "процесу радикалізації на релігійній основі" і підтвердив законність звільнення.