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Новости
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В ЕС в конце января обсудят снятие санкций с Сирии, - Каллас

каллас про санкції проти Сирії

Главы МИД стран ЕС встретятся в конце января в Брюсселе, чтобы обсудить снятие санкций с Сирии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle, об этом сообщила высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас.

Как отмечается, об этом Каллас сказала во время поездки в Эр-Рияд в Саудовской Аравии, где состоится конференция по ситуации в Сирии.

Так, Каллас сообщила, что министры иностранных дел ЕС встретятся в Брюсселе в конце января, чтобы обсудить снятие санкций с Сирии.

"Мы работаем над тем, чтобы к тому времени мы действительно могли принять решение по этому вопросу", - сказала она.

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Ранее сообщалось, что США смягчили санкции против Сирии для того, чтобы облегчить отправку гуманитарной помощи в эту страну.

Автор: 

санкции (11321) Сирия (3147) Каллас Кая (204)


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Топ комментарии
+1
і нафтовій та газовій голці ***** прийде кінець
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12.01.2025 16:17
+1
..а там дивись не за горами, по вказівці "трампліна" і з рашистського терориста будуть де-які санкції відмінювати???
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12.01.2025 16:33
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При умові, що російські військові і військові кораблі звільнять бази в Сирії.
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12.01.2025 16:15 Ответить
Також у ГУР МОУ нагадують, що рашисти не мають можливості вивезти ОВТ за допомогою кораблів, бо Сирія не дає дозвіл зайти їм до порту Тартус - причому просити за "зелене світло" раніше цього тижня намагався контрадмірал Валєрій Варфоломєєв, але йому просто не дозволили брати участь у перемовинах.
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12.01.2025 16:30 Ответить
Нехай їх вивозять сірійці ( і скидають у море)
Нагадаю , що кацапи вбили мильон сірійців. Ґвалтували жінок , дітей, вивозили кораблями змародьерене майно сірійців.
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12.01.2025 16:40 Ответить
Дуже й дуже ОПРОМЕТЧИВИЙ ШАГ ! Що буде через рік ?
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12.01.2025 16:16 Ответить
Як що? Пів Сірії переїде в Європу
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12.01.2025 17:17 Ответить
і нафтовій та газовій голці ***** прийде кінець
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12.01.2025 16:17 Ответить
Якісь дуже суворі дядьки приишли до влади в Сиріі - Вербок навіть руки не подали
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12.01.2025 16:19 Ответить
І нічого, ковтнула, хоча...

Солдат німецького Бундесверу відмовився потиснути руку жінці через "релігійний культ", він сповідує іслам. За це його звільнили з служби.
Німецький солдат спробував оскаржити рішення у Вищому адміністративному суді федеральної землі Рейнланд-Пфальц в Кобленці, пише https://www.dw.com/ru/%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B4%D0%BD%D1%8F/s-9119 DW.
Однак судді розцінили вчинок солдата як ознаку "процесу радикалізації на релігійній основі" і підтвердив законність звільнення.
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12.01.2025 17:26 Ответить
Кого вас? От "владу" і не забудуть
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12.01.2025 17:19 Ответить
..а там дивись не за горами, по вказівці "трампліна" і з рашистського терориста будуть де-які санкції відмінювати???
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12.01.2025 16:33 Ответить
Ню ню. Ще не зрозуміло шо там буде а санкції можно знимати. Московію так саме викормили, перезавпнтажувачи ОБАМкнуті херові.
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12.01.2025 16:35 Ответить
 
 