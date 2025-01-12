В ЕС в конце января обсудят снятие санкций с Сирии, - Каллас

Главы МИД стран ЕС встретятся в конце января в Брюсселе, чтобы обсудить снятие санкций с Сирии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Yle, об этом сообщила высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Кая Каллас.

Как отмечается, об этом Каллас сказала во время поездки в Эр-Рияд в Саудовской Аравии, где состоится конференция по ситуации в Сирии.

Так, Каллас сообщила, что министры иностранных дел ЕС встретятся в Брюсселе в конце января, чтобы обсудить снятие санкций с Сирии.

"Мы работаем над тем, чтобы к тому времени мы действительно могли принять решение по этому вопросу", - сказала она.

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Ранее сообщалось, что США смягчили санкции против Сирии для того, чтобы облегчить отправку гуманитарной помощи в эту страну.