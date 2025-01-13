Шесть стран ЕС призвали снизить ценовой порог G7 на российскую нефть, - Reuters

Шесть стран Евросоюза призвали Европейскую комиссию снизить действующий ценовой порог на российскую нефть, установленный G7 на уровне $60 за баррель.

Об этом говорится в письме Швеции, Дании, Финляндии, Латвии, Литвы и Эстонии к Европейской комиссии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Авторы письма отмечают, что уменьшение ценового порога позволит усилить санкционное давление на Москву, не создавая рисков для мирового нефтяного рынка.

"Меры, направленные на ограничение доходов от экспорта нефти, имеют решающее значение, поскольку они уменьшают важнейший источник доходов России. Мы считаем, что сейчас настало время для дальнейшего усиления влияния наших санкций путем снижения верхнего предела цены на нефть, установленной G7", - говорится в письме.

Ценовой потолок, введенный в конце 2022 года, предусматривает $60 за баррель сырой нефти и до $100 за баррель премиальных нефтепродуктов. Эти показатели остаются неизменными с момента их введения. Однако, как отмечают авторы обращения, в 2023-2024 годах средняя цена российской нефти на рынке уже была ниже этого уровня.

Страны призывают Еврокомиссию действовать решительнее, ведь снижение верхней границы цен существенно ударит по российской экономике. "Учитывая ограниченность мощностей для хранения нефти и ее значительную зависимость от экспорта энергоносителей для получения доходов, Россия не имеет альтернативы, кроме как продолжать экспорт нефти даже по значительно более низкой цене", - отмечается в заявлении.

Напомним, в декабре 2022 года G7 вместе с Евросоюзом и Австралией договорились давить на покупателей российской нефти, установив ценовой потолок на сырье. Соглашение имело целью ограничить продажи российской нефти и доходы, не сокращая экспорт настолько резко, что привело бы к стремительному росту мировых цен на нефть. Однако некоторые страны, включая Китай, продолжают импортировать российскую нефть, не соблюдая этих ограничений.

Ранее сообщалось, что три танкера с российской нефтью, общим объемом более 2 миллионов баррелей, остаются на якорной стоянке возле Китая после введения санкций США.

