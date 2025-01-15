Росіяни окупували Янтарне та просунулись біля 5 населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Російські війська окупували село Янтарне у Покровському районі Донеччини, та просунулись біля ще 5 населених пунктів.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Янтарне, а також просунувся в Ясеновому, Успенівці, Часовому Яру, біля Новоєлизаветівки та Янтарного. Уточнено лінію зіткнення у Часовому Яру", - йдеться в повідомленні.

