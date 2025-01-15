Росіяни окупували Янтарне та просунулись біля 5 населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТИ
Російські війська окупували село Янтарне у Покровському районі Донеччини, та просунулись біля ще 5 населених пунктів.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог окупував Янтарне, а також просунувся в Ясеновому, Успенівці, Часовому Яру, біля Новоєлизаветівки та Янтарного. Уточнено лінію зіткнення у Часовому Яру", - йдеться в повідомленні.
Але в нас ще є План Перемоги Зеленського , План Стійкості Зеленського , Форум миру Зеленського ... ВІН у нас такий Потужний та Незламний.
На жаль , Путло цього незнає , тому продовжує наступати та обстрілювати Україну, а як би знав , то давно вже б злякався.
При хорошому сирському і динамічному фронті, 10 втрачених нп за тиждень - це вже досягнення (бо могло бути й гірше)...