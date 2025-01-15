УКР
Росіяни окупували Янтарне та просунулись біля 5 населених пунктів на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Російські війська окупували село Янтарне у Покровському районі Донеччини, та просунулись біля ще 5 населених пунктів.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Янтарне, а також просунувся в Ясеновому, Успенівці, Часовому Яру, біля Новоєлизаветівки та Янтарного. Уточнено лінію зіткнення у Часовому Яру", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили оборони відбили 70 штурмів на Покровському напрямку, знешкоджено 300 окупантів, з них 166 - безповоротно, - Генштаб

Просування росіян в районі Курахового

Росіяни просунулись в Часовому Яру

окупація (6819) Донецька область (9341) Часів Яр (395) Бахмутський район (591) Покровський район (907) Успенівка (26) Янтарне (9) Новоєлизаветівка (9) Ясенове (6) війна в Україні (5754)
Ганьба верховному ішаку! Чмо піариться на двох полонених косооких, мовляв це заслуга його "геніальності", а про здачу сходу мовчить.
показати весь коментар
15.01.2025 07:44 Відповісти
Якщо ніхто не буде про це казати, через свої розумові можливості, самостійно ти цього не зрозумієш, як і у 2019.
показати весь коментар
15.01.2025 09:52 Відповісти
А чим россіянє відрізняються від рашистів?
показати весь коментар
15.01.2025 18:06 Відповісти
Чого не хочеш відповідати? ти россіянін?
показати весь коментар
16.01.2025 10:25 Відповісти
Полукровка, це помісь росіянина з білорусом?
показати весь коментар
19.01.2025 10:28 Відповісти
Брайтон...
показати весь коментар
19.01.2025 11:23 Відповісти
Значить таки Брайтон...
показати весь коментар
19.01.2025 11:42 Відповісти
Я так розумію, deepstate виконує функції генштабу.
показати весь коментар
15.01.2025 08:47 Відповісти
Маршали зЄ і дЄ мабуть не в курсі, а єнєрал сИр далеко, курщину захищає
показати весь коментар
15.01.2025 09:41 Відповісти
Вже майже рік Орда наступає , дякуючи Зеленському, Єрмаку та Умєрову, які на початку лютого вчинили погром вищого військового керівництва ... Путло вже рік насолоджуєтся .

Але в нас ще є План Перемоги Зеленського , План Стійкості Зеленського , Форум миру Зеленського ... ВІН у нас такий Потужний та Незламний.

На жаль , Путло цього незнає , тому продовжує наступати та обстрілювати Україну, а як би знав , то давно вже б злякався.
показати весь коментар
15.01.2025 11:35 Відповісти
При поганому Залужному ми в 2023 втрачали населені пункти раз на квартал, а ще звільняли.

При хорошому сирському і динамічному фронті, 10 втрачених нп за тиждень - це вже досягнення (бо могло бути й гірше)...
показати весь коментар
15.01.2025 23:51 Відповісти
Погано
показати весь коментар
16.01.2025 00:15 Відповісти
Який став лагідний народ! Була промовка в союзармії: Как надєну портупєю, то тупєю і тупєю.. Зараз як піпли подивляться Марафон то можна здавати геть усе. Це те саме що хунта в Аргентіні 1982 р. що напала на бідолашну Англію. Так само зас..ли мізки народу Мальвінами.
показати весь коментар
16.01.2025 20:05 Відповісти
 
 