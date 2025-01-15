Россияне оккупировали Янтарное и продвинулись около 5 населенных пунктов, - DeepState. КАРТЫ

Российские войска оккупировали село Янтарное в Покровском районе Донецкой области, и продвинулись возле еще 5 населенных пунктов.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Янтарное, а также продвинулся в Ясеновом, Успеновке, Часовом Яре, возле Новоелизаветовки и Янтарного. Уточнена линия соприкосновения в Часовом Яре", - говорится в сообщении.

Читайте также: РФ стремится захватить Покровск, чтобы активизировать кампанию по оккупации Часова Яра, - Reuters