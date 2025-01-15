Россияне оккупировали Янтарное и продвинулись около 5 населенных пунктов, - DeepState. КАРТЫ
Российские войска оккупировали село Янтарное в Покровском районе Донецкой области, и продвинулись возле еще 5 населенных пунктов.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг оккупировал Янтарное, а также продвинулся в Ясеновом, Успеновке, Часовом Яре, возле Новоелизаветовки и Янтарного. Уточнена линия соприкосновения в Часовом Яре", - говорится в сообщении.
Але в нас ще є План Перемоги Зеленського , План Стійкості Зеленського , Форум миру Зеленського ... ВІН у нас такий Потужний та Незламний.
На жаль , Путло цього незнає , тому продовжує наступати та обстрілювати Україну, а як би знав , то давно вже б злякався.
При хорошому сирському і динамічному фронті, 10 втрачених нп за тиждень - це вже досягнення (бо могло бути й гірше)...