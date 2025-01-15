РУС
Россияне оккупировали Янтарное и продвинулись около 5 населенных пунктов, - DeepState. КАРТЫ

Российские войска оккупировали село Янтарное в Покровском районе Донецкой области, и продвинулись возле еще 5 населенных пунктов.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Янтарное, а также продвинулся в Ясеновом, Успеновке, Часовом Яре, возле Новоелизаветовки и Янтарного. Уточнена линия соприкосновения в Часовом Яре", - говорится в сообщении.

Читайте также: РФ стремится захватить Покровск, чтобы активизировать кампанию по оккупации Часова Яра, - Reuters

Просування росіян в районі Курахового

Росіяни просунулись в Часовому Яру

оккупация (10258) Донецкая область (10506) Часов Яр (392) Бахмутский район (585) Покровский район (893) Успеновка (26) Янтарное (9) Новоелизаветовка (9) Ясеновое (6) война в Украине (5696)
Ганьба верховному ішаку! Чмо піариться на двох полонених косооких, мовляв це заслуга його "геніальності", а про здачу сходу мовчить.
15.01.2025 07:44 Ответить
Маршали зЄ і дЄ мабуть не в курсі, а єнєрал сИр далеко, курщину захищає
15.01.2025 09:41 Ответить
Вже майже рік Орда наступає , дякуючи Зеленському, Єрмаку та Умєрову, які на початку лютого вчинили погром вищого військового керівництва ... Путло вже рік насолоджуєтся .

Але в нас ще є План Перемоги Зеленського , План Стійкості Зеленського , Форум миру Зеленського ... ВІН у нас такий Потужний та Незламний.

На жаль , Путло цього незнає , тому продовжує наступати та обстрілювати Україну, а як би знав , то давно вже б злякався.
15.01.2025 11:35 Ответить
