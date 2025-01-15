УКР
Безпілотник атакував спиртзавод у Тульській області

український безпілотник атакував Тульський спиртзавод

Спиртзавод у Тульській області РФ пошкоджено внаслідок вчорашньої атаки БпЛА на регіон.

Як інформує Цензор.НЕТ, це з'ясував телеграм-канал ASTRA.

Як зазначається, у ніч із 13 на 14 січня безпілотник влучив у цех підприємства з виробництва спирту ТОВ "Абсолют" у селищі Лужківський Тульської області. Пошкоджено дах та вікна цеху, постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нічна атака Сил оборони по стратегічним об’єктам в РФ: уражено щонайменше два резервуари Саратовського НПЗ. СУПУТНИКОВІ ЗНІМКИ

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

безпілотник (4718) спирт (404) Удари по РФ (478)
+20
На святоє замахнулісь.
показати весь коментар
15.01.2025 07:32
+14
Українці перейшли справжні червоні лінії, капець всьому.
показати весь коментар
15.01.2025 07:39
+12
Изверги!!Срочно созвать Совет Безлпасности ООН!!!
показати весь коментар
15.01.2025 07:37
И в тамбовской области прилетело по спиртзаводу "Талвис"...
15.01.2025 07:37
это настоящий геноцид русни!!!
показати весь коментар
15.01.2025 08:20
"Абсолют"! Яка нескрєпна назва. Ще б "Фінляндія" назвали. Країна - плагіат. Нічого свого , все сп*жжене. Що унітази в Україні, що назви заводів.
показати весь коментар
15.01.2025 07:41
Вперше на ху... лостані об'явили 7 древній траур, це вам не загибель м'яса, це святе для всіх в ху... ляндії
показати весь коментар
15.01.2025 08:04
показати весь коментар
15.01.2025 08:34
показати весь коментар
15.01.2025 08:42
У цього завжди буде. Лучшєє заморскоє.
показати весь коментар
15.01.2025 09:26
У Фінській затоці перекинувся танкер зі спиртом... Величезна пляма росіян пливе до місця події.
показати весь коментар
15.01.2025 09:21
Я впевнений: якшо розхерачити всі спиртзаводи, то на расєі почнеться бунт, як завжди, бєссмислєнний і бєспащядний.
показати весь коментар
15.01.2025 09:22
Так. Буде "Водочний Майдан".
показати весь коментар
15.01.2025 09:24
Будуть гнати, як при "сухому".
показати весь коментар
15.01.2025 09:38
Оце дійсно влучили у центр прийняття рішень!
показати весь коментар
15.01.2025 09:41
На стовпи кацапської ідеології посягнули, бандерівці кляті! Святого для них нема!
показати весь коментар
15.01.2025 11:25
 
 