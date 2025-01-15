Безпілотник атакував спиртзавод у Тульській області

Спиртзавод у Тульській області РФ пошкоджено внаслідок вчорашньої атаки БпЛА на регіон.

Як інформує Цензор.НЕТ, це з'ясував телеграм-канал ASTRA.

Як зазначається, у ніч із 13 на 14 січня безпілотник влучив у цех підприємства з виробництва спирту ТОВ "Абсолют" у селищі Лужківський Тульської області. Пошкоджено дах та вікна цеху, постраждалих немає.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.