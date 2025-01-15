РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6009 посетителей онлайн
Новости
3 830 17

Беспилотник атаковал спиртзавод в Тульской области

український безпілотник атакував Тульський спиртзавод

Спиртзавод в Тульской области РФ поврежден в результате вчерашней атаки БПЛА на регион.

Как информирует Цензор.НЕТ, это выяснил телеграм-канал ASTRA.

Как отмечается, в ночь с 13 на 14 января беспилотник попал в цех предприятия по производству спирта ООО "Абсолют" в поселке Лужковский Тульской области. Повреждена крыша и окна цеха, пострадавших нет.

Читайте также: Ночная атака Сил обороны по стратегическим объектам в РФ: поражены по меньшей мере два резервуара Саратовского НПЗ.

Больше информации на эту минуту не известно.

Автор: 

беспилотник (4105) спирт (260) Удары по РФ (475)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
На святоє замахнулісь.
показать весь комментарий
15.01.2025 07:32 Ответить
+14
Українці перейшли справжні червоні лінії, капець всьому.
показать весь комментарий
15.01.2025 07:39 Ответить
+12
Изверги!!Срочно созвать Совет Безлпасности ООН!!!
показать весь комментарий
15.01.2025 07:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На святоє замахнулісь.
показать весь комментарий
15.01.2025 07:32 Ответить
Изверги!!Срочно созвать Совет Безлпасности ООН!!!
показать весь комментарий
15.01.2025 07:37 Ответить
И в тамбовской области прилетело по спиртзаводу "Талвис"...
показать весь комментарий
15.01.2025 07:37 Ответить
Українці перейшли справжні червоні лінії, капець всьому.
показать весь комментарий
15.01.2025 07:39 Ответить
это настоящий геноцид русни!!!
показать весь комментарий
15.01.2025 08:20 Ответить
"Абсолют"! Яка нескрєпна назва. Ще б "Фінляндія" назвали. Країна - плагіат. Нічого свого , все сп*жжене. Що унітази в Україні, що назви заводів.
показать весь комментарий
15.01.2025 07:41 Ответить
Вперше на ху... лостані об'явили 7 древній траур, це вам не загибель м'яса, це святе для всіх в ху... ляндії
показать весь комментарий
15.01.2025 08:04 Ответить
показать весь комментарий
15.01.2025 08:34 Ответить
показать весь комментарий
15.01.2025 08:42 Ответить
У цього завжди буде. Лучшєє заморскоє.
показать весь комментарий
15.01.2025 09:26 Ответить
У Фінській затоці перекинувся танкер зі спиртом... Величезна пляма росіян пливе до місця події.
показать весь комментарий
15.01.2025 09:21 Ответить
Я впевнений: якшо розхерачити всі спиртзаводи, то на расєі почнеться бунт, як завжди, бєссмислєнний і бєспащядний.
показать весь комментарий
15.01.2025 09:22 Ответить
Так. Буде "Водочний Майдан".
показать весь комментарий
15.01.2025 09:24 Ответить
Будуть гнати, як при "сухому".
показать весь комментарий
15.01.2025 09:38 Ответить
Оце дійсно влучили у центр прийняття рішень!
показать весь комментарий
15.01.2025 09:41 Ответить
На стовпи кацапської ідеології посягнули, бандерівці кляті! Святого для них нема!
показать весь комментарий
15.01.2025 11:25 Ответить
 
 