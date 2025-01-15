Беспилотник атаковал спиртзавод в Тульской области

Спиртзавод в Тульской области РФ поврежден в результате вчерашней атаки БПЛА на регион.

Как информирует Цензор.НЕТ, это выяснил телеграм-канал ASTRA.

Как отмечается, в ночь с 13 на 14 января беспилотник попал в цех предприятия по производству спирта ООО "Абсолют" в поселке Лужковский Тульской области. Повреждена крыша и окна цеха, пострадавших нет.

Больше информации на эту минуту не известно.