Ночная атака Сил обороны по стратегическим объектам в РФ: поражен, по меньшей мере, один резервуар Саратовского НПЗ СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ
В ночь на 14 января украинские дроны повредили, по меньшей мере, один резервуар на Саратовском нефтеперерабатывающем заводе. Это подтверждают спутниковые снимки.
Соответствующие снимки Planet Labs за 14 января публикуют "Схемы" (проект "Радио Свобода")", сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что НПЗ находится рядом с авиабазой стратегической авиации "Энгельс", где расположены самолеты Ту-95 и Ту-160, которые российская армия систематически использует для обстрелов территории Украины.
Обновлено
Специалисты "Кібер борошно" впоследствии заявили, что, согласно снимкам Sentinel, одна из цистерн была демонтирована до атаки украинских БПЛА.
Ранее в Генштабе сообщили, что в ночь на 14 января Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам оккупантов на расстоянии от 200 до 1100 км в глубине Рроссийской Федерации. Под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Республике Татарстан.
Накопичувати, зберігати, видавати на авіабазу.
Знищення кількох резервуарів позначиться на роботі Залізниці, но НЕ ПОЗНАЧИТСЯ на авіабазі.
Тим більше, на самій авіабазі є власні резервуари.
На окраїні Енгельсу (і не на березі Волги), знаходиться ремонтний авіазавод і військовий аеродром. Як може Саратовський НПЗ знаходиться "поряд з "авіабазою"?
Хочу это видеть . Желаю. Дуже. Дуже. Дуже.
Стратегия без тактики - это самый медленный путь к победе.
Тактика без стратегии - это просто суета перед поражением. - Сунь Цзы
Віктор Уколов у фб: Армія Угорщини складає 29,7 тис 🙂 ЗСУ ~ 1.2 млн. В угорців є навіть 30 танків і 14 літаків!
На місці Орбана і Сіярто я б в такій ситуації не пащекував до України. Реальну загрозу суверенітету Угорщини створює росія.
Якби Україна здалась, після нас москалі б напали на слабку армію Угорщини, а не на значно сильнішу армію Польщі.
N.P. Орбан і Сіярто настільки за*бали своїми голими понтами самих європейців, що ганебне вигнання з НАТО та ЄС з кожним днем виглядають все реальніше, ніж нам здається.