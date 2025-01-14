Ночная атака Сил обороны по стратегическим объектам в РФ: поражен, по меньшей мере, один резервуар Саратовского НПЗ СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

В ночь на 14 января украинские дроны повредили, по меньшей мере, один резервуар на Саратовском нефтеперерабатывающем заводе. Это подтверждают спутниковые снимки.

Соответствующие снимки Planet Labs за 14 января публикуют "Схемы" (проект "Радио Свобода")", сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что НПЗ находится рядом с авиабазой стратегической авиации "Энгельс", где расположены самолеты Ту-95 и Ту-160, которые российская армия систематически использует для обстрелов территории Украины.

Обновлено

Специалисты "Кібер борошно" впоследствии заявили, что, согласно снимкам Sentinel, одна из цистерн была демонтирована до атаки украинских БПЛА.

Ранее в Генштабе сообщили, что в ночь на 14 января Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам оккупантов на расстоянии от 200 до 1100 км в глубине Рроссийской Федерации. Под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Республике Татарстан.

