Ночная атака Сил обороны по стратегическим объектам в РФ: поражен, по меньшей мере, один резервуар Саратовского НПЗ СПУТНИКОВЫЕ СНИМКИ

В ночь на 14 января украинские дроны повредили, по меньшей мере, один резервуар на Саратовском нефтеперерабатывающем заводе. Это подтверждают спутниковые снимки.

Соответствующие снимки Planet Labs за 14 января публикуют "Схемы" (проект "Радио Свобода")", сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что НПЗ находится рядом с авиабазой стратегической авиации "Энгельс", где расположены самолеты Ту-95 и Ту-160, которые российская армия систематически использует для обстрелов территории Украины.

наслідки ударів по РФ

наслідки ударів по РФ

Обновлено

Специалисты "Кібер борошно" впоследствии заявили, что, согласно снимкам Sentinel, одна из цистерн была демонтирована до атаки украинских БПЛА.

Ранее в Генштабе сообщили, что в ночь на 14 января Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам оккупантов на расстоянии от 200 до 1100 км в глубине Рроссийской Федерации. Под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Республике Татарстан.

Читайте также: Силы обороны поразили нефтебазу "Ярцевская" в Смоленской области, - Генштаб

+9
ще працювати та працювати..
показать весь комментарий
14.01.2025 20:28 Ответить
+7
Да там ще роботи непочатий край
показать весь комментарий
14.01.2025 20:37 Ответить
+7
Один такой резервуар - минимум ж/д состав топлива типа "под откос". Всё убедительно. Плюс моральный фактор.
показать весь комментарий
14.01.2025 20:48 Ответить
Да неубедительно. В прошлый раз один резервур . В этот раз два. Когда уже "от души" ракетами "Паляниця" "Пекло" "Щедрик" начнут пулять?
показать весь комментарий
14.01.2025 20:25 Ответить
Один такой резервуар - минимум ж/д состав топлива типа "под откос". Всё убедительно. Плюс моральный фактор.
показать весь комментарий
14.01.2025 20:48 Ответить
Навіть ОДИН працюючий резервуар дозволяє НПЗ виконувати свої функції:
Накопичувати, зберігати, видавати на авіабазу.
Знищення кількох резервуарів позначиться на роботі Залізниці, но НЕ ПОЗНАЧИТСЯ на авіабазі.
Тим більше, на самій авіабазі є власні резервуари.
показать весь комментарий
14.01.2025 22:59 Ответить
А давайте здамося нафіх! Доречі НПЗ виробляють нафтопродукти по фракціях. Так що там потрібно одразу декілька груп резервуарів. Або техпроцес стане.
показать весь комментарий
14.01.2025 23:19 Ответить
ще працювати та працювати..
показать весь комментарий
14.01.2025 20:28 Ответить
Якісь "непонятки" - Саратов знаходиться на західному березі Волги, а Енгельс - на східному. Ширина Волги, в тому місці - майже ТРИ КІЛОМЕТРИ...
На окраїні Енгельсу (і не на березі Волги), знаходиться ремонтний авіазавод і військовий аеродром. Як може Саратовський НПЗ знаходиться "поряд з "авіабазою"?
показать весь комментарий
14.01.2025 20:30 Ответить
Да там ще роботи непочатий край
показать весь комментарий
14.01.2025 20:37 Ответить
Большой путь начинается с первого шага. (Лао Цзы)
показать весь комментарий
14.01.2025 20:50 Ответить
Так бить нужно хотя бы раз в неделю .... а так раз в 2 года ....
Хочу это видеть . Желаю. Дуже. Дуже. Дуже.

Стратегия без тактики - это самый медленный путь к победе.
Тактика без стратегии - это просто суета перед поражением. - Сунь Цзы
показать весь комментарий
14.01.2025 21:10 Ответить
россия и та раз в неделю не бьёт.. с её-то ВПК. Мне бы хотелось пупкина удавить. Не получается пока.
показать весь комментарий
14.01.2025 23:12 Ответить
Курочка по зьорнишку, як любить казати *****.
показать весь комментарий
14.01.2025 21:14 Ответить
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Віктор Уколов у фб: Армія Угорщини складає 29,7 тис 🙂 ЗСУ ~ 1.2 млн. В угорців є навіть 30 танків і 14 літаків!
На місці Орбана і Сіярто я б в такій ситуації не пащекував до України. Реальну загрозу суверенітету Угорщини створює росія.
Якби Україна здалась, після нас москалі б напали на слабку армію Угорщини, а не на значно сильнішу армію Польщі.
N.P. Орбан і Сіярто настільки за*бали своїми голими понтами самих європейців, що ганебне вигнання з НАТО та ЄС з кожним днем виглядають все реальніше, ніж нам здається.
показать весь комментарий
14.01.2025 21:18 Ответить
Заголовок: правильно буде "по-стратегічнИХ об'єктАХ", якщо українською. Якщо російською - то так, справді, "по стратегическИМ объектАМ".
показать весь комментарий
15.01.2025 06:41 Ответить
переклали з російської на українську - це вже супер досягення. половина "українських" блохерів до цього часу виключно російською вєщає
показать весь комментарий
15.01.2025 13:01 Ответить
"У роки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Німецько-радянської війни завод безперебійно постачав паливо на фронт і неодноразово зазнавав бомбардувань https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85%D1%83 «Люфтваффе». Внаслідок особливо сильних авіанальотів у червні 1943 р. завод був зруйнований практично повністю" - ще працювати й працювати СОУ...
показать весь комментарий
15.01.2025 08:43 Ответить
 
 