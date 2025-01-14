РУС
Новости
6 597 36

Силы обороны Украины нанесли самый массовый удар по военным объектам РФ на расстоянии от 200 до 1100 км, - Генштаб

Сили оборони завдали ударів по військових об’ктах у РФ

В ночь на 14 января Силы обороны Украины осуществили массовый удар по военным объектам оккупантов на расстоянии от 200 до 1100 км в глубине российской федерации. Под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Республике Татарстан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Итак, по данным ведомства:

  • Снова успешно атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области, где только что потушили пожар, длившийся 5 дней после предыдущего удара. Возгорание успешно восстановлено подразделениями Сил беспилотных систем ВС Украины и Главного управления разведки.
  • Также, поражен Брянский химический завод в городе Сельцо - стратегический объект военно-промышленного комплекса РФ. Здесь изготавливаются боеприпасы для ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации, инженерные боеприпасы и компоненты крылатых ракет "Х-59". На территории завода наблюдалась вторичная детонация, которая продолжалась несколько часов. Кроме этого, в ходе атаки уничтожены два вражеских зенитных ракетных комплекса - "Тор" и "Бук".

К выполнению этой боевой задачи привлекались подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, ракетных войск, Воздушных Сил ВС Украины, а также Главного управления разведки Минобороны и Службы безопасности Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Силы обороны ликвидировали 184 оккупанта на Покровском направлении, - Генштаб

"Целенаправленная и систематическая работа по поражению объектов, которые обеспечивают боеприпасами, военной техникой и горюче-смазочными материалами оккупационную армию РФ будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Дальше будет... Слава Украине!", - добавили в Генштабе.

Читайте также: Силы беспилотных систем поразили Брянский химический завод: он производит порох и взрывчатку

Автор: 

Генштаб ВС (6804) Удары по РФ (475)
Топ комментарии
+14
https://x.com/VictorKvert2008



https://x.com/VictorKvert2008

распад и неуважение



https://x.com/VictorKvert2008

@VictorKvert2008


Ночью поражены беспилотниками и ракетами ВСУ:
Составы боеприпасов ФАБ, КАБ, крылатых ракет на аэродроме "Энгельс"; Химомбинат в Тульской области; Саратовский НПЗ. Зафиксирован масштабный пожар; Брянский химический завод - прямые попадания ракет по объекту.Саратовский НПЗ. Зафиксирован масштабный пожар; Брянский химический завод - прямые попадания ракет по объекту.
показать весь комментарий
14.01.2025 15:38 Ответить
+9
це здорово! й дуже схоже на справжні удари по тилам... якщо б таких операцій було, або ще було штук 10, то все, можна міняти 2 наших області + Крим на їхній шматок курської на наших умовах...
показать весь комментарий
14.01.2025 15:37 Ответить
+5
Аплодую стоячи нашим Героям!
показать весь комментарий
14.01.2025 15:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
це здорово! й дуже схоже на справжні удари по тилам... якщо б таких операцій було, або ще було штук 10, то все, можна міняти 2 наших області + Крим на їхній шматок курської на наших умовах...
показать весь комментарий
14.01.2025 15:37 Ответить
Но-но!! Не думайте міняти золотий Південь України на задріпаний смердючий кусок курщини.
За такі дії покарання - смерть всіх учасників злочинного зговору!!
показать весь комментарий
14.01.2025 15:58 Ответить
ви певне неправильно зрозуміли: вони нам наше, а ми їм їхнє
показать весь комментарий
14.01.2025 17:21 Ответить
Скільки нанесено ударів по військових об'єктах окупантів на Півдні України?!!!
показать весь комментарий
14.01.2025 15:44 Ответить
Рівно стільки , як і на сході .
показать весь комментарий
14.01.2025 15:49 Ответить
И тишина по ордло, и давно. Почему??? Почему весело в Симферополе?????? Причем с 14 г. Сгорела хата--- гори и сарай и Бахчи---сарай!
показать весь комментарий
14.01.2025 15:58 Ответить
Неужели Мавзовлей расхерачили на красной площади? Нет? Эх! Я так надеялся что по Ильичу хернут что бы в мозгах московитов наступило "ПРОСВЕТЛЕНИЕ ПОСЛЕ ОТУПЕНИЯ"
показать весь комментарий
14.01.2025 15:44 Ответить
А толку з того мавзолею.
показать весь комментарий
14.01.2025 16:10 Ответить
У нас якісь дві армії...
Одна вмивається кров'ю на Донбасі, проти кратно переважаючого ворога у якого нема проблем ні з паливом ні з БК. Інша бомбить нафтобази на Уралі...
показать весь комментарий
14.01.2025 15:49 Ответить
І росії теж дві. Одна продається на м'ясо за п'ять мільйонів, інша пачками скуповує політиків по всьому світу.
Проти кожної росії по своїй армії.
показать весь комментарий
14.01.2025 15:50 Ответить
І в той же час Нафтові доходи Росії за минулий рік зросли майже на третину - до найвищого за 7 років рівня Джерело: https://biz.censor.net/n3530201
показать весь комментарий
14.01.2025 16:43 Ответить
Дємбєльскій аккорд.
Вже через тиждень це все почне сходити нанівець.
показать весь комментарий
14.01.2025 15:49 Ответить
Мощные! Жду удар по москве!
показать весь комментарий
14.01.2025 15:51 Ответить
Именно в москве живёт основной пугливый избиратель путлера, вот туда и надо мочить.
показать весь комментарий
14.01.2025 15:52 Ответить
Ні, хай краще рєгіони отримують. А мАцква стоїть ціла і задоволена цим, дратуючи регіони своєю захищеністю. Чим більше ненависті до мАцкви усередині росії, тим краще.
показать весь комментарий
14.01.2025 15:54 Ответить
Як би я радів якби такої масованої атаки зазнав керченський міст або хоча б переправа на Чонгарі по яких рашисти цілодобово везуть "мирні" вантажі на фронт і які знаходяться на багато ближче до лінії фронту але чомусь туди не лише наші дрони не долітають а і жоден уламок не впав! Хто знає - чому???
показать весь комментарий
14.01.2025 15:55 Ответить
Може тому, що у них давно є залізниця суходолом?
показать весь комментарий
14.01.2025 16:11 Ответить
Який стосунок має ця залізниця до переправи на Чонгарі яка працює на повну потужність і через яку цілодобово на фронт ідуть "мирні" вантажі??? Інформацію маю як кажуть з перших вуст.
показать весь комментарий
14.01.2025 16:39 Ответить
Били вже по Чонгару. Витратили дефіцитні ракети, русня за півдня декілька ниток понтонів кинула, це не проблема.
показать весь комментарий
14.01.2025 16:43 Ответить
Попрошу дату коли останній раз "били" чим "били" і якесь достовірне джерело інформації - інакше ти знаєш хто.
показать весь комментарий
15.01.2025 08:23 Ответить
Росіяни збудували у Чонгарі понтонний міст між пошкодженими, - OSINT-аналітик. ФОТО з супутника Джерело: https://censor.net/ua/p3436645
показать весь комментарий
15.01.2025 09:34 Ответить
Бла бла бла я не твій ЛОХторат - їм можеш цю "локшину на вуха вішати" їм це "нравіцца"!
показать весь комментарий
15.01.2025 10:38 Ответить
показать весь комментарий
15.01.2025 13:20 Ответить
От все твоє кацапське гниле нутро кольору "аквафреш" і вилізло - значить я був правий!
показать весь комментарий
15.01.2025 13:29 Ответить
Краще поцікавтесь, що таке "proofster".
показать весь комментарий
15.01.2025 13:56 Ответить
Я тобі все сказав.
показать весь комментарий
15.01.2025 14:03 Ответить
Це знає лише Єрмак і Зеленський.
показать весь комментарий
14.01.2025 16:24 Ответить
У 2023 росію не бомбили, а по енергетиці отримували регулярно.
Минулої зими росію вже бомбили, але по енергетиці майже не отримали.
Цього літа покусілісь на святую Суджу і не віддаємо, але досі - зі світлом, водою і газом.
показать весь комментарий
14.01.2025 16:28 Ответить
Ета другоє! За період енергетики навчилися захищатися, обороняти енергооб'єкти і відновлювати.
Імпорт енергії з ЄС, всякі резервні генератори, звикли вже без ЗАЕС.
Як сказали кацапи: "голь на вьідумки хитра"
показать весь комментарий
14.01.2025 16:40 Ответить
Бачили ми той захист напередодні цієї зими. Чотири доби взагалі без світла.
показать весь комментарий
14.01.2025 16:42 Ответить
Це в якому регіоні? Якщо пошкоджені лінії передачі то таки да, ремонт займе багато часу
показать весь комментарий
14.01.2025 18:50 Ответить
 
 