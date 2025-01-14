Силы обороны Украины нанесли самый массовый удар по военным объектам РФ на расстоянии от 200 до 1100 км, - Генштаб

В ночь на 14 января Силы обороны Украины осуществили массовый удар по военным объектам оккупантов на расстоянии от 200 до 1100 км в глубине российской федерации. Под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Республике Татарстан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Итак, по данным ведомства:

Снова успешно атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области, где только что потушили пожар, длившийся 5 дней после предыдущего удара. Возгорание успешно восстановлено подразделениями Сил беспилотных систем ВС Украины и Главного управления разведки.

Также, поражен Брянский химический завод в городе Сельцо - стратегический объект военно-промышленного комплекса РФ. Здесь изготавливаются боеприпасы для ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации, инженерные боеприпасы и компоненты крылатых ракет "Х-59". На территории завода наблюдалась вторичная детонация, которая продолжалась несколько часов. Кроме этого, в ходе атаки уничтожены два вражеских зенитных ракетных комплекса - "Тор" и "Бук".

К выполнению этой боевой задачи привлекались подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, ракетных войск, Воздушных Сил ВС Украины, а также Главного управления разведки Минобороны и Службы безопасности Украины.

Кроме этого, подразделениями Главного управления разведки и Службы безопасности Украины поражены стратегические объекты военно-промышленного комплекса РФ - Саратовский нефтеперерабатывающий завод и завод "Казаньоргсинтез". На обоих объектах загорелся пожар.

"Целенаправленная и систематическая работа по поражению объектов, которые обеспечивают боеприпасами, военной техникой и горюче-смазочными материалами оккупационную армию РФ будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Дальше будет... Слава Украине!", - добавили в Генштабе.

