Силы обороны Украины нанесли самый массовый удар по военным объектам РФ на расстоянии от 200 до 1100 км, - Генштаб
В ночь на 14 января Силы обороны Украины осуществили массовый удар по военным объектам оккупантов на расстоянии от 200 до 1100 км в глубине российской федерации. Под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Республике Татарстан.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Итак, по данным ведомства:
- Снова успешно атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл" в Энгельсе Саратовской области, где только что потушили пожар, длившийся 5 дней после предыдущего удара. Возгорание успешно восстановлено подразделениями Сил беспилотных систем ВС Украины и Главного управления разведки.
- Также, поражен Брянский химический завод в городе Сельцо - стратегический объект военно-промышленного комплекса РФ. Здесь изготавливаются боеприпасы для ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации, инженерные боеприпасы и компоненты крылатых ракет "Х-59". На территории завода наблюдалась вторичная детонация, которая продолжалась несколько часов. Кроме этого, в ходе атаки уничтожены два вражеских зенитных ракетных комплекса - "Тор" и "Бук".
К выполнению этой боевой задачи привлекались подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, ракетных войск, Воздушных Сил ВС Украины, а также Главного управления разведки Минобороны и Службы безопасности Украины.
- Кроме этого, подразделениями Главного управления разведки и Службы безопасности Украины поражены стратегические объекты военно-промышленного комплекса РФ - Саратовский нефтеперерабатывающий завод и завод "Казаньоргсинтез". На обоих объектах загорелся пожар.
"Целенаправленная и систематическая работа по поражению объектов, которые обеспечивают боеприпасами, военной техникой и горюче-смазочными материалами оккупационную армию РФ будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины. Дальше будет... Слава Украине!", - добавили в Генштабе.
За такі дії покарання - смерть всіх учасників злочинного зговору!!
https://x.com/VictorKvert2008
распад и неуважение
https://x.com/VictorKvert2008
@VictorKvert2008
Ночью поражены беспилотниками и ракетами ВСУ:
Составы боеприпасов ФАБ, КАБ, крылатых ракет на аэродроме "Энгельс"; Химомбинат в Тульской области; Саратовский НПЗ. Зафиксирован масштабный пожар; Брянский химический завод - прямые попадания ракет по объекту.Саратовский НПЗ. Зафиксирован масштабный пожар; Брянский химический завод - прямые попадания ракет по объекту.
Одна вмивається кров'ю на Донбасі, проти кратно переважаючого ворога у якого нема проблем ні з паливом ні з БК. Інша бомбить нафтобази на Уралі...
Проти кожної росії по своїй армії.
Вже через тиждень це все почне сходити нанівець.
Минулої зими росію вже бомбили, але по енергетиці майже не отримали.
Цього літа покусілісь на святую Суджу і не віддаємо, але досі - зі світлом, водою і газом.
Імпорт енергії з ЄС, всякі резервні генератори, звикли вже без ЗАЕС.
Як сказали кацапи: "голь на вьідумки хитра"