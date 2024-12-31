Силы обороны поразили нефтебазу "Ярцевская" в Смоленской области, - Генштаб

В ночь на 31 декабря 2024 года Силы обороны Украины нанесли удар по нефтебазе "Ярцевская", что в Смоленской области РФ. На объекте зафиксированы мощные взрывы и пожар.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью подразделения Сил специальных операций во взаимодействии с Силами беспилотных систем ВС Украины и другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по нефтебазе "Ярцевская", что в Смоленской области РФ. На объекте зафиксированы мощные взрывы и пожар, наблюдается сильное задымление", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, загорелись резервуары с нефтепродуктами. Известно, что база использовалась, в частности, и для обеспечения российской оккупационной армии.

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Дополнительная информация о результатах боевой работы уточняется.

"Поражение важных объектов врага будет продолжаться до прекращения российской федерацией вооруженной агрессии против Украины", - добавили в командовании.

Ранее сообщалось, что ночью 31 декабря 2024 года Смоленскую область РФ атаковали дроны, вследствие атаки горит нефтебаза.

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