ВР продовжила воєнний стан та мобілізацію до 9 травня 2025 року

Рада продовжила воєнний стан до 9 травня 2025 року

Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 315 нардепів.

Рада продовжила воєнний стан до 9 травня 2025 року

"Це буде 14-тий раз коли Рада голосує за воєнний стан і мобілізацію. З 08 лютого і до 09 травня цього року", - зазначив він.

Далі закон має підписати президент Зеленський.

Також парламент продовжив строк дії загальної мобілізації до 9 травня.

За - 310 нардепів.

Рада продовжила мобілізацію до 9 травня 2025 року

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський вніс до ВР законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації ще на 90 днів

А 9 всі на шашлики, які обіцяв Владімір Ссанич?
15.01.2025 11:14 Відповісти
Шах і мат, гундосий обіцяв же на 9 травня шашлики
15.01.2025 11:17 Відповісти
15.01.2025 11:18 Відповісти
Це символічно - 9 травня!!!
15.01.2025 11:29 Відповісти
Підписало і поїхало на відпичинок в Швейцарію звідти буде відосіки зачитувати
15.01.2025 11:57 Відповісти
15.01.2025 12:12 Відповісти
 
 