ВР продовжила воєнний стан та мобілізацію до 9 травня 2025 року

Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 315 нардепів.

"Це буде 14-тий раз коли Рада голосує за воєнний стан і мобілізацію. З 08 лютого і до 09 травня цього року", - зазначив він.

Далі закон має підписати президент Зеленський.

Також парламент продовжив строк дії загальної мобілізації до 9 травня.

За - 310 нардепів.

