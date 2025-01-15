РУС
ВР продлила военное положение до 9 мая 2025 года

Рада продовжила воєнний стан до 9 травня 2025 року

Верховная Рада проголосовала за продление военного положения на 90 дней.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Решение поддержали 315 нардепов.

Рада продовжила воєнний стан до 9 травня 2025 року

"Это будет 14-й раз когда Рада голосует за военное положение и мобилизацию. С 08 февраля и до 09 мая этого года", - отметил он.

Далее закон должен подписать президент Зеленский.

Зеленский внес в ВР законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней

А 9 всі на шашлики, які обіцяв Владімір Ссанич?
15.01.2025 11:14
Шах і мат, гундосий обіцяв же на 9 травня шашлики
15.01.2025 11:17
15.01.2025 11:18
Це символічно - 9 травня!!!
15.01.2025 11:29
Підписало і поїхало на відпичинок в Швейцарію звідти буде відосіки зачитувати
15.01.2025 11:57
15.01.2025 12:12
 
 