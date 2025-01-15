ВР продлила военное положение до 9 мая 2025 года

Верховная Рада проголосовала за продление военного положения на 90 дней.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Решение поддержали 315 нардепов.

"Это будет 14-й раз когда Рада голосует за военное положение и мобилизацию. С 08 февраля и до 09 мая этого года", - отметил он.

Далее закон должен подписать президент Зеленский.

