ВР продлила военное положение до 9 мая 2025 года
Верховная Рада проголосовала за продление военного положения на 90 дней.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Решение поддержали 315 нардепов.
"Это будет 14-й раз когда Рада голосует за военное положение и мобилизацию. С 08 февраля и до 09 мая этого года", - отметил он.
Далее закон должен подписать президент Зеленский.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Алла Новосад #194524
показать весь комментарий15.01.2025 11:14 Ответить Мне нравится 10 Ссылка
Філ Менко
показать весь комментарий15.01.2025 11:17 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
частный сектор
показать весь комментарий15.01.2025 11:18 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Ol Ol #584272
показать весь комментарий15.01.2025 11:29 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
✘
Ukrain #597306
показать весь комментарий15.01.2025 11:57 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Олвер
показать весь комментарий15.01.2025 12:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль