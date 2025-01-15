Військовий і поет Артем Полежака оголосив збір коштів на Мавік 3Т на Торецький напрямок

Поет Артем Полежака, який з 2022 року захищає Україну в лавах Національної гвардії, оголосив збір коштів на Мавік 3Т для бійців на Торецькому напрямку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його пост у фейсбуці.

"Друзі! Ситуація слєдующа!

Звичайними Мавіками Державонька зараз більш-менш забезпечує, а з "тешками" є певний дефіцит (це такий Мавік, шо в темряві бачить).

Тому кожна копієчка, кинута на банку більш ніж важлива!

Це мої побратими з аеророзвідки 5ї Слобожанської, тому прошу, як для себе!

Репост вітається!", - написав Полежака.

Посилання на банку:

https://send.monobank.ua/jar/m8Mvc1adv

Номер картки банки:

4441 1111 2015 2933