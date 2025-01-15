Військовий і поет Артем Полежака оголосив збір коштів на Мавік 3Т на Торецький напрямок
Поет Артем Полежака, який з 2022 року захищає Україну в лавах Національної гвардії, оголосив збір коштів на Мавік 3Т для бійців на Торецькому напрямку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на його пост у фейсбуці.
"Друзі! Ситуація слєдующа!
Звичайними Мавіками Державонька зараз більш-менш забезпечує, а з "тешками" є певний дефіцит (це такий Мавік, шо в темряві бачить).
Тому кожна копієчка, кинута на банку більш ніж важлива!
Це мої побратими з аеророзвідки 5ї Слобожанської, тому прошу, як для себе!
Репост вітається!", - написав Полежака.
Посилання на банку:
https://send.monobank.ua/jar/m8Mvc1adv
Номер картки банки:
4441 1111 2015 2933
Вчора одна ***** прислала мені черговий ролік з ухилянтом, який тіпа мастєрскі відшив ТЦКшників (яких в кадрі, до речі не було, тільки голоси), зі словами "Вот парєнь маладєц! Знаєт сваі права!", після чого стався істеричний потік свідомості, про те, що "школьнікав хватают на уліцах і атправляют умірать, пусть Зєлєнскій астанавліваєт вайну, і вабщє нада русскій язик сдєлать гасударствєнним, ато наших мужиков унічтожат (яких ***** "ваших" - ти вже як 15 років закордоном живеш і завжди казала, шо тобі ця Україна ***** не всралась), а сюда засєлят ЄВРЄЄВ!!!"🤣🤣🤣
А сьогодні зустрів ще одного *******. Була така пітєрская група "Свобода", ну як пітєрская, вони там з Маріуполя родом чи шось таке. Приїжджали в Україну, співали українською, на "Махнофесті" виступали. Їхній соліст років 15 тому рішив стати не Алєксандром, а Сашком, переїхав в Україну, відпустив оселедця, став носити вишиванку і закусювати горілку салом.
Це от зараз я не мєтафарічєскі - чувак реально в силу свого русского менталітету мав саме таке уявлення про "українськість", тому вже гіперкомпенсував по повній. Я б його хєр впізнав на вулиці (бо шось він якийсь ******* став), а впізнав він мене (мабуть тому шо я ******** став😁). І тільки я на питання "Как жизнь?" почав розповідати в якій я сраці був і яке гімно видів, він мене перебив посеред речення, видавши базу однією фразою: "Я, єслі чєстно, протів вайни. Найобивают как тє, так і тє, всьо нє так однозначно..." Я так давно цього не чув вживу, що в мене відвисла щелепа і буквально відібрало дар мови: "Ееее... ти це серйозно???" (та нє, ну це ж ти стібешся, правда? ну скажи, шо це прикол, ****, скажи, що це постіронія!..)
"Ну давай, пока" - розвернувся і пішов, врятувавши свій їбальник, а мене - від гріха.
Висновки будуть.
Що стосовно першої персонажки, чий потік свідомості змінюється регулярно від "Слава Україні!" до "Путін - вєлікій правітєль!", і вірогідно залежить від менструального циклу, що стосовно другого персонажа з його гоголівською матрицею в погляді на українців - неможливо в це трохи погратися, воно або є, або нема. Це як з графоманами: людина може писати слабенькі вірші, але працювати над собою і навчитися писати добре, а графомана видно одразу - і він не міняється.
Та тут навіть і не про українство мова, а про елементарні загальнолюдські цінності. Хороша людина може стати гімном, а от гімно як правило гімном і за
лишається назавжди. ****, коли моральний урод ще й фарисействує, ой, та корочє, не хочу вже я про це писати.
Але, Алєксандр, коли твою жінку будуть двадцять бурятів по колу їбать, ти ж їм обов'язково скажи, шо ти протів войни і всьо нє так однозначно.
Бляха, але чому це все на мою голову!?
Це мені за те, що не молюся!😆😆😆 (с) Артем Полежака? (https://www.facebook.com/share/194RKEnQN5/)
https://t.me/BerezaJuice/50604