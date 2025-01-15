Военный и поэт Артем Полежака объявил сбор средств на Мавик 3Т на Торецкое направление

Поэт Артем Полежака, который с 2022 года защищает Украину в рядах Национальной гвардии, объявил сбор средств на Мавик 3Т для бойцов на Торецком направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его пост в фейсбуке.

"Друзья! Ситуация следующая!

Обычными Мавиками Державонька сейчас более-менее обеспечивает, а с "тешками" есть определенный дефицит (это такой Мавик, который в темноте видит).

Поэтому каждая копеечка, брошенная на банку, более чем важна!

Это мои побратимы из аэроразведки 5-й Слобожанской, поэтому прошу, как для себя!

Репост приветствуется!", - написал Полежака.

Ссылка на банку:

https://send.monobank.ua/jar/m8Mvc1adv

Номер карты банка:

4441 1111 2015 2933