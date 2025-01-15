Повітряний дрон, обладнаний двоствольною рушницею, трощить російські безпілотники. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому повітряний безпілотник обладнаний двоствольною багатозарядною рушницею, збиває російські БПЛА із близької відстані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовано щонайменше півтора десятка успішних атак. Більше того, оператор дрона намагається поцілити і у наземну ціль - ворожого піхотинця.

"На цих кадрах дрон-вінчестер як горішки клацає ворожі БПЛА, наближаючись і шпигуючи їх свинцем із двостволки з близької дистанції. Робота пілотів 2-го механізованого батальйону 30-го ОМБр", - зазначається у коментарі до відео.

