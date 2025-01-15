УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11738 відвідувачів онлайн
Новини
22 096 102

Повітряний дрон, обладнаний двоствольною рушницею, трощить російські безпілотники. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому повітряний безпілотник обладнаний двоствольною багатозарядною рушницею, збиває російські БПЛА із близької відстані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовано щонайменше півтора десятка успішних атак. Більше того, оператор дрона намагається поцілити і у наземну ціль - ворожого піхотинця. 

"На цих кадрах дрон-вінчестер як горішки клацає ворожі БПЛА, наближаючись і шпигуючи їх свинцем із двостволки з близької дистанції. Робота пілотів 2-го механізованого батальйону 30-го ОМБр", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Експериментальний російський БПЛА "Мерлин-ВР" збито зенітним дроном. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18483) війна (1467) зброя (7687) знищення (7998) дрони (5293)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
А що тут такого? У І Світову та Громадянську пучки арбалетних "болтів" скидали на колони піхоти і кавалерії, з літаків...
"Нове - добре забуте старе..."
У І Світову авіація починалася чисто, як "розвідувальна". Потім почалися скиди снарядів і гранат. Потім на літаки поставили кулемети. З винищувачів пізніше, розвинулась "штурмова авіація поля бою". Те саме зараз повторюється. Тільки вже без пілотів на борту...
показати весь коментар
15.01.2025 12:14 Відповісти
+19
Бляха-муха це капєц! Берданкою гатити дрони!
показати весь коментар
15.01.2025 12:00 Відповісти
+15
Громадянська війна була в московії, а в Україні - агресія військ більшовицьких заколотників проти законної влади
показати весь коментар
15.01.2025 12:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Очень круто !
показати весь коментар
15.01.2025 20:10 Відповісти
Шикарно!
показати весь коментар
16.01.2025 01:56 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 