Повітряний дрон, обладнаний двоствольною рушницею, трощить російські безпілотники. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому повітряний безпілотник обладнаний двоствольною багатозарядною рушницею, збиває російські БПЛА із близької відстані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафільмовано щонайменше півтора десятка успішних атак. Більше того, оператор дрона намагається поцілити і у наземну ціль - ворожого піхотинця.
"На цих кадрах дрон-вінчестер як горішки клацає ворожі БПЛА, наближаючись і шпигуючи їх свинцем із двостволки з близької дистанції. Робота пілотів 2-го механізованого батальйону 30-го ОМБр", - зазначається у коментарі до відео.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
1 2
Merlit
показати весь коментар15.01.2025 20:10 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
2_homo_sapiens
показати весь коментар16.01.2025 01:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Сторінка 2 з 2
1 2
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Нове - добре забуте старе..."
У І Світову авіація починалася чисто, як "розвідувальна". Потім почалися скиди снарядів і гранат. Потім на літаки поставили кулемети. З винищувачів пізніше, розвинулась "штурмова авіація поля бою". Те саме зараз повторюється. Тільки вже без пілотів на борту...