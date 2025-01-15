Воздушный дрон, оборудованный двуствольным ружьем, крушит российские беспилотники. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой воздушный беспилотник, оборудованный двуствольным многозарядным ружьем, сбивает российские БПЛА с близкого расстояния.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи снято не менее полутора десятков успешных атак. Более того, оператор дрона пытается попасть и в наземную цель - вражеского пехотинца.
"На этих кадрах дрон-винчестер как орешки щелкает вражеские БПЛА, приближаясь и начиняя их свинцом из двустволки с близкой дистанции. Работа пилотов 2-го механизированного батальона 30-го ОМБр", - отмечается в комментарии к видео.
"Нове - добре забуте старе..."
У І Світову авіація починалася чисто, як "розвідувальна". Потім почалися скиди снарядів і гранат. Потім на літаки поставили кулемети. З винищувачів пізніше, розвинулась "штурмова авіація поля бою". Те саме зараз повторюється. Тільки вже без пілотів на борту...