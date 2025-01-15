Воздушный дрон, оборудованный двуствольным ружьем, крушит российские беспилотники. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой воздушный беспилотник, оборудованный двуствольным многозарядным ружьем, сбивает российские БПЛА с близкого расстояния.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи снято не менее полутора десятков успешных атак. Более того, оператор дрона пытается попасть и в наземную цель - вражеского пехотинца.

"На этих кадрах дрон-винчестер как орешки щелкает вражеские БПЛА, приближаясь и начиняя их свинцом из двустволки с близкой дистанции. Работа пилотов 2-го механизированного батальона 30-го ОМБр", - отмечается в комментарии к видео.

