РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5900 посетителей онлайн
Новости
22 095 102

Воздушный дрон, оборудованный двуствольным ружьем, крушит российские беспилотники. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой воздушный беспилотник, оборудованный двуствольным многозарядным ружьем, сбивает российские БПЛА с близкого расстояния.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи снято не менее полутора десятков успешных атак. Более того, оператор дрона пытается попасть и в наземную цель - вражеского пехотинца.

"На этих кадрах дрон-винчестер как орешки щелкает вражеские БПЛА, приближаясь и начиняя их свинцом из двустволки с близкой дистанции. Работа пилотов 2-го механизированного батальона 30-го ОМБр", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экспериментальный российский БПЛА "Мерлин-ВР" сбит зенитным дроном. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (20316) война (1437) оружие (10397) уничтожение (7674) дроны (4442)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
А що тут такого? У І Світову та Громадянську пучки арбалетних "болтів" скидали на колони піхоти і кавалерії, з літаків...
"Нове - добре забуте старе..."
У І Світову авіація починалася чисто, як "розвідувальна". Потім почалися скиди снарядів і гранат. Потім на літаки поставили кулемети. З винищувачів пізніше, розвинулась "штурмова авіація поля бою". Те саме зараз повторюється. Тільки вже без пілотів на борту...
показать весь комментарий
15.01.2025 12:14 Ответить
+19
Бляха-муха це капєц! Берданкою гатити дрони!
показать весь комментарий
15.01.2025 12:00 Ответить
+15
Громадянська війна була в московії, а в Україні - агресія військ більшовицьких заколотників проти законної влади
показать весь комментарий
15.01.2025 12:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Очень круто !
показать весь комментарий
15.01.2025 20:10 Ответить
Шикарно!
показать весь комментарий
16.01.2025 01:56 Ответить
Страница 2 из 2
 
 