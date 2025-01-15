ЄС зараз зосереджується на зимовій допомозі Україні, - єврокомісарка Лябіб

Одним із основних напрямків допомоги Україні з боку ЄС є "зимова допомога".

Про це заявила єврокомісарка з питань рівності, готовності та врегулювання кризових ситуацій Аджа Лябіб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зараз ми також зосереджуємося на зимовій допомозі. На практиці ми надаємо грошову допомогу, щоб українці могли купити собі паливо, дрова, щоб пережити цю зиму, вже третю зиму цієї жахливої війни. Це наш пріоритет", - сказала вона.

За словами Лябіб, завдяки механізму цивільного захисту ЄС доправив понад 8 тис. генераторів до України.

Читайте також: ЄС виділив 148 млн євро на гуманітарну допомогу для України

Вона також розповіла про заходи із переміщення в Україну литовської електростанції.

"Це унікальна операція, коли всю станцію демонтують і транспортують кораблями, оскільки агрегати дуже великі. Операція триватиме місяці, але Комісія вже виконує цю роботу", - наголосила єврокомісарка.

Лябіб визнала "величезний" масштаб гуманітарних потреб України, нагадавши, що на сьогодні "кожен третій українець, а це близько 13 мільйонів людей, потребує гуманітарної допомоги".

Також читайте: Єврокомісія наступного тижня розпочне консультації щодо 16-го пакета санкцій проти РФ, - ЗМІ