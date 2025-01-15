ЕС сейчас сосредотачивается на зимней помощи Украине, - еврокомиссар Лябиб

Одним из основных направлений помощи Украине со стороны ЕС является "зимняя помощь".

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам равенства, готовности и урегулирования кризисных ситуаций Аджа Лябиб, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

"Сейчас мы также сосредотачиваемся на зимней помощи. На практике мы предоставляем денежную помощь, чтобы украинцы могли купить себе топливо, дрова, чтобы пережить эту зиму, уже третью зиму этой ужасной войны. Это наш приоритет", - сказала она.

По словам Лябиб, благодаря механизму гражданской защиты ЕС доставил более 8 тыс. генераторов в Украину.

Она также рассказала о мерах по перемещению в Украину литовской электростанции.

"Это уникальная операция, когда всю станцию демонтируют и транспортируют кораблями, поскольку агрегаты очень большие. Операция продлится месяцы, но Комиссия уже выполняет эту работу", - подчеркнула еврокомиссар.

Лябиб признала "огромный" масштаб гуманитарных потребностей Украины, напомнив, что на сегодня "каждый третий украинец, а это около 13 миллионов человек, нуждается в гуманитарной помощи".

