Германия передаст Украине дополнительные ракеты для IRIS-T на 60 миллионов евро из запасов Бундесвера

Німеччина передасть Україні танки Leopard, IRIS-T та БМП у 2025 році

Германия приняла решение передать Украине 60 дополнительных ракет к системам ПВО IRIS-T из запасов Бундесвера на сумму около 60 миллионов евро.

Об этом сообщает Deutscher BundeswehrVerband, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, это решение стало результатом переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Германии Борисом Писториусом.

По словам Писториуса, передача дополнительных ракет запланирована в краткосрочной перспективе, а боеприпасы будут взяты из запасов Бундесвера. Он также подчеркнул, что принятие решения о поставках произошло без уточнения дальнейшего финансирования из-за насущной потребности Украины в военной поддержке.

Напомним, что министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с визитом в Киев в среду, 14 января.

Читайте также: Германия обновила перечень помощи Украине: переданы снаряды калибра 155 мм и 122 мм, боеприпасы для Leopard 1 и БпЛА

Автор: 

Германия (7219) ПВО (3025) помощь (8061)
Якби повідомили, що Німеччина предаЛА ракети, то після прочитаного була би радість, а поки, тільки очікування.
15.01.2025 11:47 Ответить
та ж умєров вже про це розповів якнайшвидше...
15.01.2025 11:47 Ответить
додаткові ракети для IRIS-T на 60 мільйонів євро

В євро сума вражає.
А скіко це в ракетах буде?
15.01.2025 11:49 Ответить
В ракетах вже писали раніше - 60 . Але в мільйонах солідніше .
15.01.2025 14:41 Ответить
а там написано
15.01.2025 16:29 Ответить
Дякуємо!
15.01.2025 12:08 Ответить
IRIS-T Surface-Launched (SL) Missile: Designed for ground-based air defense, this variant has a unit cost of around €564,608 (approximately $666,000).

Тобто, аж цілих 80 ракет передадуть? Клас, раніше повідомлялось про 60 ракет! Це потужно і незламно!
