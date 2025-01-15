Германия передаст Украине дополнительные ракеты для IRIS-T на 60 миллионов евро из запасов Бундесвера

Германия приняла решение передать Украине 60 дополнительных ракет к системам ПВО IRIS-T из запасов Бундесвера на сумму около 60 миллионов евро.

Об этом сообщает Deutscher BundeswehrVerband, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, это решение стало результатом переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Германии Борисом Писториусом.

По словам Писториуса, передача дополнительных ракет запланирована в краткосрочной перспективе, а боеприпасы будут взяты из запасов Бундесвера. Он также подчеркнул, что принятие решения о поставках произошло без уточнения дальнейшего финансирования из-за насущной потребности Украины в военной поддержке.

Напомним, что министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с визитом в Киев в среду, 14 января.

Читайте также: Германия обновила перечень помощи Украине: переданы снаряды калибра 155 мм и 122 мм, боеприпасы для Leopard 1 и БпЛА