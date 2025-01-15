Германия передаст Украине дополнительные ракеты для IRIS-T на 60 миллионов евро из запасов Бундесвера
Германия приняла решение передать Украине 60 дополнительных ракет к системам ПВО IRIS-T из запасов Бундесвера на сумму около 60 миллионов евро.
Об этом сообщает Deutscher BundeswehrVerband, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, это решение стало результатом переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Германии Борисом Писториусом.
По словам Писториуса, передача дополнительных ракет запланирована в краткосрочной перспективе, а боеприпасы будут взяты из запасов Бундесвера. Он также подчеркнул, что принятие решения о поставках произошло без уточнения дальнейшего финансирования из-за насущной потребности Украины в военной поддержке.
Напомним, что министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с визитом в Киев в среду, 14 января.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В євро сума вражає.
А скіко це в ракетах буде?
Тобто, аж цілих 80 ракет передадуть? Клас, раніше повідомлялось про 60 ракет! Це потужно і незламно!