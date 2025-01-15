УКР
Німеччина передасть Україні додаткові ракети для IRIS-T на 60 мільйонів євро із запасів Бундесверу

Німеччина передасть Україні танки Leopard, IRIS-T та БМП у 2025 році

Німеччина ухвалила рішення передати Україні 60 додаткових ракет до систем ППО IRIS-T із запасів Бундесверу на суму близько 60 мільйонів євро.

Про це повідомляє Deutscher BundeswehrVerband, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це рішення стало результатом переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

За словами Пісторіуса, передача додаткових ракет запланована у короткостроковій перспективі, а боєприпаси будуть взяті із запасів Бундесверу. Він також наголосив, що ухвалення рішення про постачання відбулося без уточнення подальшого фінансування через нагальну потребу України у військовій підтримці.

Нагадаємо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув із візитом до Києва у середу, 14 січня.

Читайте також: Німеччина оновила перелік допомоги Україні: передано снаряди калібру 155 мм і 122 мм, боєприпаси для Leopard 1 та БпЛА

Німеччина (7661) ППО (3473) допомога (8665)
Якби повідомили, що Німеччина предаЛА ракети, то після прочитаного була би радість, а поки, тільки очікування.
показати весь коментар
15.01.2025 11:47 Відповісти
та ж умєров вже про це розповів якнайшвидше...
показати весь коментар
15.01.2025 11:47 Відповісти
додаткові ракети для IRIS-T на 60 мільйонів євро

В євро сума вражає.
А скіко це в ракетах буде?
показати весь коментар
15.01.2025 11:49 Відповісти
В ракетах вже писали раніше - 60 . Але в мільйонах солідніше .
показати весь коментар
15.01.2025 14:41 Відповісти
а там написано
показати весь коментар
15.01.2025 16:29 Відповісти
Дякуємо!
показати весь коментар
15.01.2025 12:08 Відповісти
IRIS-T Surface-Launched (SL) Missile: Designed for ground-based air defense, this variant has a unit cost of around €564,608 (approximately $666,000).

Тобто, аж цілих 80 ракет передадуть? Клас, раніше повідомлялось про 60 ракет! Це потужно і незламно!
показати весь коментар
15.01.2025 12:49 Відповісти
 
 