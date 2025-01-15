Німеччина передасть Україні додаткові ракети для IRIS-T на 60 мільйонів євро із запасів Бундесверу

Німеччина ухвалила рішення передати Україні 60 додаткових ракет до систем ППО IRIS-T із запасів Бундесверу на суму близько 60 мільйонів євро.

Про це повідомляє Deutscher BundeswehrVerband, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, це рішення стало результатом переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

За словами Пісторіуса, передача додаткових ракет запланована у короткостроковій перспективі, а боєприпаси будуть взяті із запасів Бундесверу. Він також наголосив, що ухвалення рішення про постачання відбулося без уточнення подальшого фінансування через нагальну потребу України у військовій підтримці.

Нагадаємо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прибув із візитом до Києва у середу, 14 січня.

Читайте також: Німеччина оновила перелік допомоги Україні: передано снаряди калібру 155 мм і 122 мм, боєприпаси для Leopard 1 та БпЛА