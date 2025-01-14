Германия обновила список помощи Украине: переданы снаряды калибра 155 мм и 122 мм, боеприпасы для Leopard 1 и БпЛА

Во вторник, 14 января, правительство Германии обновило перечень переданной Украине военной помощи. Согласно перечню, за последнее время Берлин передал Украине тысячи артиллерийских снарядов и 600 ударных дронов.

Об этом говорится на сайте правительства Германии, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, с конца декабря Германия поставила Украине:

20 машин с защитой от мин и засад,

14 тысяч снарядов калибра 155 мм;

19 тысяч калибра 122 мм;

600 ударных беспилотников HF-1;

боеприпасы для танков Leopard 1;

50 разведывательных беспилотников VECTOR;

46 разведдронов RQ-35 HEIDRUN;

43 разведдрона SONGBIRD;

Кроме этого, в оборонном ведомстве анонсировали поставку 5 боевых машин пехоты Marder, 9 колесных боевых машин пехоты RCT-30 Boxer и 277 машин с защитой от мин и засад, а также 18 самоходных артиллерийских установок RCH 155.

