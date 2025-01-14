РУС
3 120 17

Германия обновила список помощи Украине: переданы снаряды калибра 155 мм и 122 мм, боеприпасы для Leopard 1 и БпЛА

Німеччина оновила список допомоги Україні

Во вторник, 14 января, правительство Германии обновило перечень переданной Украине военной помощи. Согласно перечню, за последнее время Берлин передал Украине тысячи артиллерийских снарядов и 600 ударных дронов.

Об этом говорится на сайте правительства Германии, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, с конца декабря Германия поставила Украине:

  • 20 машин с защитой от мин и засад,
  • 14 тысяч снарядов калибра 155 мм;
  • 19 тысяч калибра 122 мм;
  • 600 ударных беспилотников HF-1;
  • боеприпасы для танков Leopard 1;
  • 50 разведывательных беспилотников VECTOR;
  • 46 разведдронов RQ-35 HEIDRUN;
  • 43 разведдрона SONGBIRD;

Кроме этого, в оборонном ведомстве анонсировали поставку 5 боевых машин пехоты Marder, 9 колесных боевых машин пехоты RCT-30 Boxer и 277 машин с защитой от мин и засад, а также 18 самоходных артиллерийских установок RCH 155.

Читайте также: Украина как никогда нуждается в нашей помощи. Чехия продолжит поставки боеприпасов, - министр обороны Чернохова

