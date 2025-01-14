Украина получит новый пакет помощи от Эстонии в первой половине 2025 года, - глава МИД страны Цахкна
Следующий пакет помощи от Эстонии Украина получит в первой половине нынешнего года.
Об этом на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
Цахкна напомнил, что Эстония пообещала предоставлять Украине ежегодную военную поддержку в размере 0,25% ВВП.
"А следующий пакет придет уже в первой половине этого года",- заявил дипломат.
Он отметил, что в расчете на душу населения Эстония предоставила одну из самых сильных поддержек Украине на военном, а также на гуманитарном уровне.
Кроме этого, глава эстонского МИД подчеркнул необходимость поддержать украинцев в военном, экономическом плане, чтобы у Украины была сильная позиция.
"На основе сильной позиции может быть достигнут справедливый и прочный мир", - сказал Цахкна.
