Украина получит новый пакет помощи от Эстонии в первой половине 2025 года, - глава МИД страны Цахкна

Следующий пакет помощи от Эстонии Украина получит в первой половине нынешнего года.

Об этом на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, передает "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

Цахкна напомнил, что Эстония пообещала предоставлять Украине ежегодную военную поддержку в размере 0,25% ВВП.

"А следующий пакет придет уже в первой половине этого года",- заявил дипломат.

Он отметил, что в расчете на душу населения Эстония предоставила одну из самых сильных поддержек Украине на военном, а также на гуманитарном уровне.

Кроме этого, глава эстонского МИД подчеркнул необходимость поддержать украинцев в военном, экономическом плане, чтобы у Украины была сильная позиция.

"На основе сильной позиции может быть достигнут справедливый и прочный мир", - сказал Цахкна.

Читайте также: Эстония продолжит направлять 0,25% своего ВВП в поддержку Украины, - премьер-министр Михал