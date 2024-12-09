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Эстония продолжит направлять 0,25% своего ВВП в поддержку Украины, - премьер-министр Михал

прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал

Эстония продолжит поддерживать Украину, в частности обязуется выделить 0,25% от своего ВВП.

Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы обязуемся выделить 0,25% от нашего ВВП. И если мы сможем сделать больше, скажем, в киберпространстве - сегодня у нас здесь киберделегация - или, скажем, в отоплении или энергетике, мы сделаем это, потому что понимаем, что зима и весна будут очень тяжелыми.

И с ЕС и НАТО мы также предельно ясно дали понять: Украина является частью Европы и должна быть частью НАТО", - сказал Михал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Естонці надзвичайно круті в своїй рішучості підтримувати Україну.
Респект вам, хлопці.
Всі анекдоти про повільність естонців придумані кацапами, ІМХО.
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09.12.2024 18:16 Ответить
0,25% від ВВП США = 70 мільярдів
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09.12.2024 18:27 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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09.12.2024 18:42 Ответить
 
 