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Эстония продолжит направлять 0,25% своего ВВП в поддержку Украины, - премьер-министр Михал
Эстония продолжит поддерживать Украину, в частности обязуется выделить 0,25% от своего ВВП.
Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы обязуемся выделить 0,25% от нашего ВВП. И если мы сможем сделать больше, скажем, в киберпространстве - сегодня у нас здесь киберделегация - или, скажем, в отоплении или энергетике, мы сделаем это, потому что понимаем, что зима и весна будут очень тяжелыми.
И с ЕС и НАТО мы также предельно ясно дали понять: Украина является частью Европы и должна быть частью НАТО", - сказал Михал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Респект вам, хлопці.
Всі анекдоти про повільність естонців придумані кацапами, ІМХО.