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Премьер Эстонии Михал прибыл в Киев: обсудят путь в ЕС и НАТО. ВИДЕО+ФОТО

В Киев с официальным визитом прибыл премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, целью визита является поддержка Украины со стороны Эстонии в войне против РФ, а также обсуждение вступления Украины в ЕС и НАТО.

Напомним, 9 декабря в Киев также прибыл лидер германской оппозиции Фридрих Мерц.

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Прем'єр Естонії Міхал прибув до Києва
Прем'єр Естонії Міхал прибув до Києва
Прем'єр Естонії Міхал прибув до Києва

Автор: 

визит (3080) Эстония (1420)


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а йому тут в лоб-"Міхалчому Україна досі не в НАТО"?!!!І ножкою так туп-туп!!!
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09.12.2024 10:26 Ответить
нє, але це головний рішалово за вступ України в НАТО???
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09.12.2024 10:35 Ответить
в НаТО? він на іншій планеті живе? Не в курсі новин...?
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09.12.2024 10:36 Ответить
Ласкаво просимо !
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09.12.2024 10:46 Ответить
Щиро вітаємо, друже.
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09.12.2024 11:21 Ответить
 
 