Премьер Эстонии Михал прибыл в Киев: обсудят путь в ЕС и НАТО. ВИДЕО+ФОТО
В Киев с официальным визитом прибыл премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, целью визита является поддержка Украины со стороны Эстонии в войне против РФ, а также обсуждение вступления Украины в ЕС и НАТО.
Напомним, 9 декабря в Киев также прибыл лидер германской оппозиции Фридрих Мерц.
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Юрій Петрович #301281
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