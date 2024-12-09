Премьер Эстонии Михал прибыл в Киев: обсудят путь в ЕС и НАТО. ВИДЕО+ФОТО

В Киев с официальным визитом прибыл премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, целью визита является поддержка Украины со стороны Эстонии в войне против РФ, а также обсуждение вступления Украины в ЕС и НАТО.

Напомним, 9 декабря в Киев также прибыл лидер германской оппозиции Фридрих Мерц.

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