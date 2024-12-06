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Новости Война
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Эстонская Frankenburg Technologies начнет испытание своих зенитных ракет в Украине в 2025 году

Естонія розпочне випробування своїх зенітних ракет в Україні наступного року

Эстонская оборонная компания Frankenburg Technologies в 2025 году начнет испытания разработанных ею зенитных ракет на территории Украины.

Об этом пишет издание ERR, информирует Цензор.НЕТ.

Гендиректор Кусти Сальм рассказал, что соглашение на проведение испытаний уже достигнуто.

По данным издания, Frankenburg планирует на начальном этапе производить несколько десятков ракет в неделю, а к третьему кварталу выйти на объем производства несколько сотен ракет еженедельно.

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Особенности ракеты Mark 1

"Компания разрабатывает относительно недорогие ракеты для сбивания дронов, которые используют искусственный интеллект для поражения целей.

Зенитная ракета Mark 1 от Frankenburg, как уверяет компания, должна эффективнее справляться с иранскими дронами-камикадзе типа Shahed", - отмечает ERR.

Напомним, ранее в Минобороны Украины сообщили, что Эстония предоставит для испытаний ракеты ПВО.

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Автор: 

ПВО (2727) ракеты (3561) Эстония (1419)


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Чомусь тільки країни Балтії по-справжньому ворушаться.
Але ресурси у них не просто обмежені, вони критично малі. Не вистачає на протистояння осі.
Такі ЗКР малої дальності, але дешеві, дуже потрібні у війні дронів.
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06.12.2024 10:28 Ответить
Бажано - "у січні 2025-го..." - а не у "грудні"...
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06.12.2024 10:50 Ответить
Дякуємо брати !
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06.12.2024 11:00 Ответить
А де поділися електронні гармати, які стріляють електромагнітним імпульсом? Вже коли про них писали, і що планували передати ЗСУ для випробування. Щось затихло..
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06.12.2024 11:07 Ответить
Настільки я знаю, постійно купуються такі імпульсні рушниці, при чому багато з них саме з країн Балтії.
Чи ви про якусь велику стаціонарну електронну гармату?
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06.12.2024 11:20 Ответить
Правильний підхід!
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06.12.2024 12:18 Ответить
 
 