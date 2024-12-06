Эстонская Frankenburg Technologies начнет испытание своих зенитных ракет в Украине в 2025 году
Эстонская оборонная компания Frankenburg Technologies в 2025 году начнет испытания разработанных ею зенитных ракет на территории Украины.
Об этом пишет издание ERR, информирует Цензор.НЕТ.
Гендиректор Кусти Сальм рассказал, что соглашение на проведение испытаний уже достигнуто.
По данным издания, Frankenburg планирует на начальном этапе производить несколько десятков ракет в неделю, а к третьему кварталу выйти на объем производства несколько сотен ракет еженедельно.
Особенности ракеты Mark 1
"Компания разрабатывает относительно недорогие ракеты для сбивания дронов, которые используют искусственный интеллект для поражения целей.
Зенитная ракета Mark 1 от Frankenburg, как уверяет компания, должна эффективнее справляться с иранскими дронами-камикадзе типа Shahed", - отмечает ERR.
Напомним, ранее в Минобороны Украины сообщили, что Эстония предоставит для испытаний ракеты ПВО.
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Але ресурси у них не просто обмежені, вони критично малі. Не вистачає на протистояння осі.
Такі ЗКР малої дальності, але дешеві, дуже потрібні у війні дронів.
Чи ви про якусь велику стаціонарну електронну гармату?