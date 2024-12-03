Членство Украины в НАТО - единственная гарантия безопасности: МИД Эстонии

Членство Украины в НАТО является ключевым условием для безопасности страны и стабильности европейской архитектуры безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Глава МИД Эстонии отметил важность поддержки Украины в военном плане, отметив, что война, которую ведет Россия, выходит за пределы локального конфликта.

"Эстония занимает очень четкую позицию, что единственной рабочей гарантией безопасности является членство Украины в НАТО. И речь идет не только о том, чтобы мы гарантировали безопасность Украины, но и о том, чтобы мы строили нашу архитектуру безопасности как Европа, как НАТО", - отметил Цахкна во время общения с журналистами в Брюсселе.

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Увеличение поддержки Украины

Цахкна подчеркнул необходимость усиления военной помощи Украине, поскольку страна ведет тяжелые бои против российской агрессии.

"Путин не изменил цели. Цель - уничтожить Украину. Цель не в том, чтобы захватить больше территорий, и мы должны понимать, что пока Путин не изменит цели, война будет продолжаться. Поэтому наш долг - поддерживать Украину в военном плане", - добавил министр.

Глобальное измерение войны

Маргус Цахкна также обратил внимание на участие северокорейских военных в боевых действиях в Европе, что, по его словам, меняет масштабы конфликта.

"Это больше не российская агрессия против Украины. Война приобретает глобальный характер. Северокорейские войска воюют всего в нескольких сотнях километров от границы НАТО, и это большие изменения", - отметил он.

Напомним, что на этой неделе в Брюсселе состоится заседание Совета Украина-НАТО, где запланировано подписание ряда важных двусторонних документов, которые будут способствовать укреплению сотрудничества между Украиной и ее партнерами.

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