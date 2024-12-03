Членство України в НАТО - єдина гарантія безпеки, - МЗС Естонії
Членство України в НАТО є ключовою умовою для безпеки країни та стабільності європейської безпекової архітектури.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.
Глава МЗС Естонії наголосив на важливості підтримки України у військовому плані, зазначивши, що війна, яку веде Росія, виходить за межі локального конфлікту.
"Естонія займає дуже чітку позицію, що єдиною робочою гарантією безпеки є членство України в НАТО. І йдеться не лише про те, щоб ми гарантували безпеку України, а й про те, щоб ми будували нашу безпекову архітектуру як Європа, як НАТО", - зазначив Цахкна під час спілкування з журналістами у Брюсселі.
Збільшення підтримки України
Цахкна підкреслив необхідність посилення військової допомоги Україні, оскільки країна веде важкі бої проти російської агресії.
"Путін не змінив мети. Мета - знищити Україну. Мета не в тому, щоб захопити більше територій, і ми маємо розуміти, що доки Путін не змінить мети, війна триватиме. Тому наш обов'язок - підтримувати Україну у військовому плані", - додав міністр.
Глобальний вимір війни
Цахкна також звернув увагу на участь північнокорейських військових у бойових діях в Європі, що, за його словами, змінює масштаби конфлікту.
"Це більше не російська агресія проти України. Війна набуває глобального характеру. Північнокорейські війська воюють лише за кілька сотень кілометрів від кордону НАТО, і це великі зміни", - зазначив він.
Нагадаємо, що цього тижня у Брюсселі відбудеться засідання Ради Україна-НАТО, де заплановано підписання низки важливих двосторонніх документів, які сприятимуть зміцненню співпраці між Україною та її партнерами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль