США нададуть Україні нові системи дистанційного мінування ADAM, MOPMS і Volcano, - NYT

США передадуть три сучасні системи дистанційного мінування в межах нового пакета військової допомоги на 725 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Йдеться про:

ADAM (Area Denial Artillery Munition) - систему протипіхотного мінування на базі 155-мм артилерійського снаряда. Вона розкидає 36 мін, які оснащені датчиками. Під час активації міна викидає боєголовку, що вибухає на висоті близько 1,5 м. Самоліквідація мін варіюється від 4 до 48 годин.

- систему протипіхотного мінування на базі 155-мм артилерійського снаряда. Вона розкидає 36 мін, які оснащені датчиками. Під час активації міна викидає боєголовку, що вибухає на висоті близько 1,5 м. Самоліквідація мін варіюється від 4 до 48 годин. MOPMS (Modular Pack Mine System) - портативну систему мінування, яку можуть переносити двоє військових. Вона викидає 17 протитанкових і 4 протипіхотні міни.

- портативну систему мінування, яку можуть переносити двоє військових. Вона викидає 17 протитанкових і 4 протипіхотні міни. Volcano - систему, що встановлюється на автомобілях чи авіації та швидко створює мінні поля, розкидаючи протипіхотні й протитанкові міни.

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За інформацією видання, ці міни класифікуються як нестійкі, оскільки вони розраховані на самознищення через заданий час. Зокрема, міни ADAM стають безпечними через 14 днів після розрядки батарей.

Це вже друга партія протипіхотних мін, яку Сполучені Штати відправляють Україні.

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