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"Гонка" з виділенням військової допомоги Україні може ослабити армію США, - The Washington Post

У Білому домі переживають, що

Високопосадовці Білого дому переживають, що перегони за використання залишку додаткової допомоги в розмірі 61 мільярда доларів потенційно може напружити армію США".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду, про це пише The Washington Post.

Зазначається, що особливе занепокоєння викликає кількість ракет-перехоплювачів ППО та деяких типів артилерійських снарядів, які направляються в Україну.

"І те, і інше буде важко швидко замінити, і ці втрати зменшать готовність американських військ до інших потенційних гарячих точок на Близькому Сході та в Азії", - сказав неназваний чиновник.

Високопоставлений представник адміністрації сказав The Washington Post, що Білий дім зважує ці суперечливі вимоги, просуваючи свої плани допомоги Україні. За його словами, це реальні компроміси".

"Проте Білий дім зробив розрахунок, що, попри проблеми зі запасами США, краще надіслати Україні якомога більше допомоги, враховуючи "всі наслідки війни в Україні" заради того, щоб автократичні держави винесли відповідні уроки.

Однак, як кажуть офіційні особи США, у довгостроковій перспективі, "розрив між зусиллями Росії та України з вербування (військових), ймовірно, виявиться набагато важливішим у визначенні перебігу війни".

"Виснажена армія України зазнала виклику через значну нестачу передових підрозділів, а також повільну мобілізацію та навчання. Тим часом Кремлю вдається трохи розширити свої сили, хоча він і зазнає великих втрат", - сказав The Washington Post один із чиновників.

Нагадаємо, 2 грудня Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги для України на $725 млн. 

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Автор: 

допомога (8300) США (22568) Україна (5867)


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Топ коментарі
+18
Мова точно про найсильнішу країну світу??
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03.12.2024 13:54
+16
Самі себе ********* і навіть не соромляться. Чи просто шольца валяють. У всякому випадку навіть травоїди з КНДР показали США місце біля параші.
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03.12.2024 13:55
+13
Не прибідняйтесь, передавання пильного старья залежаного десятиліттями на складах нічого там не послабить.
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03.12.2024 13:59
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Мова точно про найсильнішу країну світу??
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03.12.2024 13:54 Відповісти
...колись
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03.12.2024 14:18 Відповісти
Самі себе ********* і навіть не соромляться. Чи просто шольца валяють. У всякому випадку навіть травоїди з КНДР показали США місце біля параші.
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03.12.2024 13:55 Відповісти
Інтенсивне використання зброї на полі бою стимулює і вдосконалює оборонний комплекс США. А ця недолуга стаття у WP - лише безпорадний кремлівський пук на замовлення через підсадну продажну прошм@ндовку.
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03.12.2024 13:58 Відповісти
Не прибідняйтесь, передавання пильного старья залежаного десятиліттями на складах нічого там не послабить.
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03.12.2024 13:59 Відповісти
31застарілий Абрамс напевно ослабить армію Штатів. А Атакамсами по кому стрілятимуть, по мексиканцям чи канадцям?
Жодного літака чи гелікоптера не надали і не збираються надавати, а це основа армії США.
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03.12.2024 13:59 Відповісти
А ще цікаво: скільки з тих 61 млрд. піде на зброю зі складів, а скільки на американські військові підприємства, для оновлення та поповнення запасів?
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03.12.2024 14:02 Відповісти
ВВП США в 10р більшии рашки і вона вхитряється не ослаблятися
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03.12.2024 13:59 Відповісти
Зараз заплачемо!!!! США обісрались!!!
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03.12.2024 14:02 Відповісти
https://imgbb.com/ https://imgbb.com/

нну не гоните...а?
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03.12.2024 14:03 Відповісти
Это скорее свалка. Вы видели чтобы Брэдли, которые дают Украине сотнями, хранили под открытым небом? Потому что это относительно новая техника.
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03.12.2024 15:18 Відповісти
Все вірно занепокоєні. Віддадуть багато зброї Україні, а тут Канада нападе.
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03.12.2024 14:08 Відповісти
Данія нападе. Превентивно. Щоб запобігти зазіханням США на Гренландію.
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03.12.2024 14:13 Відповісти
а Україна послаблює армію рашки. Ні? Не рахується??
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03.12.2024 14:27 Відповісти
У сенсі американці хочуть воювати замість українців?
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03.12.2024 16:52 Відповісти
про які гарячі точки в азії мова?
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04.12.2024 00:55 Відповісти
 
 