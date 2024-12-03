"Гонка" з виділенням військової допомоги Україні може ослабити армію США, - The Washington Post

Високопосадовці Білого дому переживають, що перегони за використання залишку додаткової допомоги в розмірі 61 мільярда доларів потенційно може напружити армію США".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду, про це пише The Washington Post.

Зазначається, що особливе занепокоєння викликає кількість ракет-перехоплювачів ППО та деяких типів артилерійських снарядів, які направляються в Україну.

"І те, і інше буде важко швидко замінити, і ці втрати зменшать готовність американських військ до інших потенційних гарячих точок на Близькому Сході та в Азії", - сказав неназваний чиновник.

Високопоставлений представник адміністрації сказав The Washington Post, що Білий дім зважує ці суперечливі вимоги, просуваючи свої плани допомоги Україні. За його словами, це реальні компроміси".

"Проте Білий дім зробив розрахунок, що, попри проблеми зі запасами США, краще надіслати Україні якомога більше допомоги, враховуючи "всі наслідки війни в Україні" заради того, щоб автократичні держави винесли відповідні уроки.

Однак, як кажуть офіційні особи США, у довгостроковій перспективі, "розрив між зусиллями Росії та України з вербування (військових), ймовірно, виявиться набагато важливішим у визначенні перебігу війни".

"Виснажена армія України зазнала виклику через значну нестачу передових підрозділів, а також повільну мобілізацію та навчання. Тим часом Кремлю вдається трохи розширити свої сили, хоча він і зазнає великих втрат", - сказав The Washington Post один із чиновників.

Нагадаємо, 2 грудня Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги для України на $725 млн.

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