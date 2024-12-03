Допомога адміністрації Байдена Україні дасть Трампу більше можливостей здійснити задумане, - Келлог

Кіт Келлог, якого Дональд Трамп обрав на посаду свого спеціального представника з питань врегулювання війни Росії проти України, позитивно оцінює дії адміністрації Байдена з надання допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі Fox News.

"Це справді дуже добре для обраного президента, тому що це дає йому важіль, він може прийняти рішення про те, що він хоче зробити. І чим більше адміністрація Байдена робить це, тим більше можливостей для обраного президента робити те, що він хоче зробити", - пояснив він.

Келлог нагадав про розмову Зеленського та Трампа "про те, що після тисячі днів війни вони сигналізують, що настав час закінчити цю війну".

Читайте на "Цензор.НЕТ": З початку повномасштабного вторгнення Україні було надано озброєння майже на 62 мільярди доларів, - Пентагон

"Ця війна триває вже тисячу днів. Вона розширилася. Тепер вона має глобальний характер. Що я маю на увазі під глобальним характером - ви бачите, що в неї залучені північнокорейці, які надали війська, залучені іранці, залучені китайці, залучені росіяни. Тож склад війни за цей час розширився. Ми ніби кладемо її назад у коробку, не тільки заради американської безпеки, а й заради глобальної безпеки. Тож у мене немає проблем із тим, що вони зробили", - зазначив він.

Келлог сказав, що Трамп "це розуміє і планує використати це у своїх інтересах".

За його словами, "недооцінювати Трампа - велика помилка".

"Він розуміє, що в нього є міжнародні зобов'язання і речі, які він має зробити, і Україна - одна з них. Тому я не став би говорити, що він планує робити, тому що це рішення має прийняти президент. Ми просто спробуємо його виконати. Я просто як представник і той, хто буде робити те, що він хоче. Тож буде складно сказати, чого він хоче, але ми розберемося з цим за перебігом справи", - підсумував він.

Читайте: МЗС вітає висунення Келлога на посаду спецпредставника з питань України та Росії: Будемо налагоджувати контакт

Допомога Україні від США

У понеділок, 2 грудня, Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги для України на суму 725 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялось, що Кіт Келлог пропонує частково послабити санкції проти Росії в обмін на згоду припинити вогонь, заморозити лінію фронту і запровадити демілітаризовану зону в Україні. Якщо ж РФ підпише мирну угоду, то санкції будуть скасовані зовсім.

Читайте: Загроза нацбезпеці: США збираються заборонити поставки чипів 140 компаніям Китаю