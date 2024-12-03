Допомога адміністрації Байдена Україні дасть Трампу більше можливостей здійснити задумане, - Келлог
Кіт Келлог, якого Дональд Трамп обрав на посаду свого спеціального представника з питань врегулювання війни Росії проти України, позитивно оцінює дії адміністрації Байдена з надання допомоги Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі Fox News.
"Це справді дуже добре для обраного президента, тому що це дає йому важіль, він може прийняти рішення про те, що він хоче зробити. І чим більше адміністрація Байдена робить це, тим більше можливостей для обраного президента робити те, що він хоче зробити", - пояснив він.
Келлог нагадав про розмову Зеленського та Трампа "про те, що після тисячі днів війни вони сигналізують, що настав час закінчити цю війну".
"Ця війна триває вже тисячу днів. Вона розширилася. Тепер вона має глобальний характер. Що я маю на увазі під глобальним характером - ви бачите, що в неї залучені північнокорейці, які надали війська, залучені іранці, залучені китайці, залучені росіяни. Тож склад війни за цей час розширився. Ми ніби кладемо її назад у коробку, не тільки заради американської безпеки, а й заради глобальної безпеки. Тож у мене немає проблем із тим, що вони зробили", - зазначив він.
Келлог сказав, що Трамп "це розуміє і планує використати це у своїх інтересах".
За його словами, "недооцінювати Трампа - велика помилка".
"Він розуміє, що в нього є міжнародні зобов'язання і речі, які він має зробити, і Україна - одна з них. Тому я не став би говорити, що він планує робити, тому що це рішення має прийняти президент. Ми просто спробуємо його виконати. Я просто як представник і той, хто буде робити те, що він хоче. Тож буде складно сказати, чого він хоче, але ми розберемося з цим за перебігом справи", - підсумував він.
Допомога Україні від США
У понеділок, 2 грудня, Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги для України на суму 725 мільйонів доларів.
Раніше повідомлялось, що Кіт Келлог пропонує частково послабити санкції проти Росії в обмін на згоду припинити вогонь, заморозити лінію фронту і запровадити демілітаризовану зону в Україні. Якщо ж РФ підпише мирну угоду, то санкції будуть скасовані зовсім.
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Згідно Конституції США політику США визначає Конгрес (обидві палати).
А в Конгресі усі рішення приймаються в результаті компромісів різних лобістських груп більшості.
А в теперішній республіканській більшості справжніх ''трампістів'' лише не велика частина.
Так що Трамп, як і за першої каденції на 99% буде зосереджений на внутрішній політиці і на просуванні власних інтересів.
А реальною зовнішньою політикою буде керувати Марко Рубіо (як раніше Майк Помпео).
Обидвоє були нав'язані Трампу його ж нібито рідною республіканською більшістю.
Так що великих змін в політиці США стосовно України не буде.
А відбудеться не значне коригування зі своїми ''плюсами'' і ''мінусами''.
Чого буде більше згодом побачимо....
В нас теж в Конституції є такі запобіжники (правда дещо слабші).
Але ''мудрий'' Український Народ під час парламентських виборів у нас майже завжди обирає шлях ''ходіння по граблям''.
А у 2019році ''мудрий'' народ взагалі вирішив ''по приколу'' вчинити суїцид'' - віддавши усю владу в країні 95 кварталу.
Наслідки такої демократичної монополізації державної влади ми всі тепер і пожинаємо - уся країна на превеликий жаль ''харкає кров'ю''.
Так що, як би то не було сумно, власне наш ''мудрий'' народ сам і допоміг москальським окупантам.
Згідно Конституції і в Конгресу(сенат і пп) і в Президента є багато різних повноважень, як в окремих гілок влади. Але на практиці вони дуже тісно переплетені.
В першу чергу - саме президенту для реалізації своїх різноманітних планів у внутрішній і зовнішній політиці (а також особистих захцянок) потрібно буде прийняття великої кількості різноманітних законів та інших рішень в Конгресі. А тут найголовнішу роль починають відігравати компроміси різних лобістських груп більшості і президента. Говорячи по простому - ти підтримуєш моє і не саботуєш, а я підтримую твоє і не блокую.
Так влаштована співпраця всередині парламентів і з президентами в багатьох демократичних країнах світу.
Так теж працюють більшість рад в Україні - від сільських до Верховної (компроміси або договорняки).
Трамп на 98% заточений на внутрішню політику, в зовнішній політиці для нього важливі лише питання пов'язані з Китаєм та Ізраїлем. А Україну, росію, навіть переважно і Європу він мав глибоко в задниці. Для підтримки своїх питань в Конгресі, він буде легенько йти на компроміси з лобістськими групами в республіканській більшості саме по тим питанням, які його мало хвилюють.
Правде деколи буде щось голосно заявляти, бездарно вдаючи з себе мудрого політика.
Саме так пройшла його перша каденція - приблизно так пройде і друга...
Усе своє життя (переважно в бізнесі) він ******** дуже голосно ексцентрично щось заявляти ''для понтів'', а на практиці дуже легко йшов на компроміси і договорняки саме заради тих питань, на яких йому дуже залежало.
Цьому американському ексцентричному самолюбу зовсім не залежить ні на Україні, ні на ********** - йому залежить на тому, щоб Конгрес у внутрішній політиці прийняв певну кількість законодавчих актів, які буде просувати його адміністрація. Саме це і буде використовувати республіканська більшість - так що імпічмент йому теж не загрожує.
Зато "експерти типу портнікова" - все знають, як і що зробить Трамп.