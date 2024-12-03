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Допомога адміністрації Байдена Україні дасть Трампу більше можливостей здійснити задумане, - Келлог

Келлог похвалив адміністрацію Байдена за допомогу Україні

Кіт Келлог, якого Дональд Трамп обрав на посаду свого спеціального представника з питань врегулювання війни Росії проти України, позитивно оцінює дії адміністрації Байдена з надання допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі Fox News.

"Це справді дуже добре для обраного президента, тому що це дає йому важіль, він може прийняти рішення про те, що він хоче зробити. І чим більше адміністрація Байдена робить це, тим більше можливостей для обраного президента робити те, що він хоче зробити", - пояснив він.

Келлог нагадав про розмову Зеленського та Трампа "про те, що після тисячі днів війни вони сигналізують, що настав час закінчити цю війну".

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"Ця війна триває вже тисячу днів. Вона розширилася. Тепер вона має глобальний характер. Що я маю на увазі під глобальним характером - ви бачите, що в неї залучені північнокорейці, які надали війська, залучені іранці, залучені китайці, залучені росіяни. Тож склад війни за цей час розширився. Ми ніби кладемо її назад у коробку, не тільки заради американської безпеки, а й заради глобальної безпеки. Тож у мене немає проблем із тим, що вони зробили", - зазначив він.

Келлог сказав, що Трамп "це розуміє і планує використати це у своїх інтересах".

За його словами, "недооцінювати Трампа - велика помилка".

"Він розуміє, що в нього є міжнародні зобов'язання і речі, які він має зробити, і Україна - одна з них. Тому я не став би говорити, що він планує робити, тому що це рішення має прийняти президент. Ми просто спробуємо його виконати. Я просто як представник і той, хто буде робити те, що він хоче. Тож буде складно сказати, чого він хоче, але ми розберемося з цим за перебігом справи", - підсумував він.

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Допомога Україні від США

У понеділок, 2 грудня, Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги для України на суму 725 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялось, що Кіт Келлог пропонує частково послабити санкції проти Росії в обмін на згоду припинити вогонь, заморозити лінію фронту і запровадити демілітаризовану зону в Україні. Якщо ж РФ підпише мирну угоду, то санкції будуть скасовані зовсім.

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Автор: 

Байден Джо (2883) США (22568) Трамп Дональд (5510) Келлог Кіт (108)


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Опа, а то ще пару тижнів назад дід був - маразматичним ідіотом.
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03.12.2024 12:24 Відповісти
В США партії то в більшості випадків добрий і поганий поліцейський, вони для якихось важливих рішень узгоджують свою політику а то все решта то просто гра на публіку.
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03.12.2024 12:38 Відповісти
Це ще один приклад того, що мало що змінюється в політиці США від зміни господаря Білого Дому.
Згідно Конституції США політику США визначає Конгрес (обидві палати).
А в Конгресі усі рішення приймаються в результаті компромісів різних лобістських груп більшості.
А в теперішній республіканській більшості справжніх ''трампістів'' лише не велика частина.
Так що Трамп, як і за першої каденції на 99% буде зосереджений на внутрішній політиці і на просуванні власних інтересів.
А реальною зовнішньою політикою буде керувати Марко Рубіо (як раніше Майк Помпео).
Обидвоє були нав'язані Трампу його ж нібито рідною республіканською більшістю.
Так що великих змін в політиці США стосовно України не буде.
А відбудеться не значне коригування зі своїми ''плюсами'' і ''мінусами''.
Чого буде більше згодом побачимо....
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03.12.2024 12:37 Відповісти
Тому що там прийняли запобіжники щоб президент був не задумав диткатуру, і це вірно. Через відсутність такого запобіжника в Україні ми і прийшли туди де зараз знаходимся.
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03.12.2024 12:40 Відповісти
Щодо України не згоден з вами.
В нас теж в Конституції є такі запобіжники (правда дещо слабші).
Але ''мудрий'' Український Народ під час парламентських виборів у нас майже завжди обирає шлях ''ходіння по граблям''.
А у 2019році ''мудрий'' народ взагалі вирішив ''по приколу'' вчинити суїцид'' - віддавши усю владу в країні 95 кварталу.
Наслідки такої демократичної монополізації державної влади ми всі тепер і пожинаємо - уся країна на превеликий жаль ''харкає кров'ю''.
Так що, як би то не було сумно, власне наш ''мудрий'' народ сам і допоміг москальським окупантам.
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03.12.2024 13:01 Відповісти
Трамп не буде підзвітним Конгресу (бо просто не хоче цього, і там не набереться достатньо голосів для імпічменту) - тому і робитиме, що захоче. Перш за все похерить програми військової допомоги Україні (ну, можливо, залишить 500+мільонів на рік, те що було з-за його першої каденції)
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03.12.2024 15:01 Відповісти
Практика трохи інша та відрізняється від простих логічних теоретичних розмірковувань - практика діалектична.
Згідно Конституції і в Конгресу(сенат і пп) і в Президента є багато різних повноважень, як в окремих гілок влади. Але на практиці вони дуже тісно переплетені.
В першу чергу - саме президенту для реалізації своїх різноманітних планів у внутрішній і зовнішній політицітакож особистих захцянок) потрібно буде прийняття великої кількості різноманітних законів та інших рішень в Конгресі. А тут найголовнішу роль починають відігравати компроміси різних лобістських груп більшості і президента. Говорячи по простому - ти підтримуєш моє і не саботуєш, а я підтримую твоє і не блокую.
Так влаштована співпраця всередині парламентів і з президентами в багатьох демократичних країнах світу.
Так теж працюють більшість рад в Україні - від сільських до Верховної (компроміси або договорняки).
Трамп на 98% заточений на внутрішню політику, в зовнішній політиці для нього важливі лише питання пов'язані з Китаєм та Ізраїлем. А Україну, росію, навіть переважно і Європу він мав глибоко в задниці. Для підтримки своїх питань в Конгресі, він буде легенько йти на компроміси з лобістськими групами в республіканській більшості саме по тим питанням, які його мало хвилюють.
Правде деколи буде щось голосно заявляти, бездарно вдаючи з себе мудрого політика.
Саме так пройшла його перша каденція - приблизно так пройде і друга...
Усе своє життя (переважно в бізнесі) він ******** дуже голосно ексцентрично щось заявляти ''для понтів'', а на практиці дуже легко йшов на компроміси і договорняки саме заради тих питань, на яких йому дуже залежало.
Цьому американському ексцентричному самолюбу зовсім не залежить ні на Україні, ні на ********** - йому залежить на тому, щоб Конгрес у внутрішній політиці прийняв певну кількість законодавчих актів, які буде просувати його адміністрація. Саме це і буде використовувати республіканська більшість - так що імпічмент йому теж не загрожує.
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03.12.2024 17:23 Відповісти
Навіть Трамп ще не знає свого плана, тому що не має доступу до останніх розвідданних, та й ситуація почала швидко змінюватися після виборів.

Зато "експерти типу портнікова" - все знають, як і що зробить Трамп.
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03.12.2024 13:55 Відповісти
Тільки дебіли (але, скоріш за все - ОПешні пропагандисти) заперечують передбачення Портникова, в яких він практично не помиляється.
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03.12.2024 15:03 Відповісти
 
 