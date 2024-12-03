Загроза нацбезпеці: США збираються заборонити поставки чипів 140 компаніям Китаю

США збираються ввести нові обмеження на поставки вдосконалених напівпровідникових мікросхем та інструментів для виготовлення чипів 140 компаніям Китаю з метою запобігання їх використанню на шкоду нацбезпеці США.

Про це пише Reuters, передає Укрінформ.

Нові заходи передбачатимуть заборону на поставки без відповідної ліцензії американської продукції близько 20 китайським виробникам мікросхем, 2 інвестиційним компаніям та понад 100 виробникам обладнання для напівпровідникової галузі.

Обмеження, зокрема, зачеплять найбільших у Китаї виробників чипів Naura Technology Group, Piotech та SiCarrier Technology.

США також планують запровадити додаткові обмеження на продаж своєї продукції найбільшому в Китаї контрактному виробнику мікросхем Semiconductor Manufacturing International, який був внесений до "чорного списку" в 2020 році, але отримав ліцензії на виробництво на мільярди доларів щороку.

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Нові заходи США з обмеження експорту до Китаю обладнання для виробництва чипів поширюються і на продукцію, виготовлену в Малайзії, Сінгапурі, Ізраїлі та Південній Кореї.

Винятки поки залишаються для Нідерландів та Японії, які поряд зі США посідають лідируючі позиції серед виробників обладнання для виготовлення мікросхем.

Цей крок буде здійснено у межах масштабних зусиль адміністрації президента США Джо Байдена, спрямованих на перешкоджання можливостям Китаю отримати доступ до передових чипів, які можуть сприяти розвитку штучного інтелекту для його військового застосування, чи обладнання для їхнього виробництва.

Водночас Китай виступає проти американських обмежувальних заходів, які змушують закордонні компанії згортати співпрацю з китайськими партнерами.

Коментуючи на брифінгу нові обмеження США, речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь сказав, що такі дії підривають міжнародний економічний торговельний порядок і порушують глобальні ланцюжки поставок, та пообіцяв заходи у відповідь.

Як зазначається, останніми роками китайська влада наростила зусилля щодо самозабезпечення в секторі напівпровідників через обмеження США та їхніми союзниками експорту до Китаю передових чипів та інструментів для їх виготовлення.

Проте Китай досі на багато років відстає від лідерів індустрії мікросхем для штучного інтелекту, таких як американська Nvidia та нідерландська ASML.

На початку вересня повідомлялося, що Китай витратив на обладнання для виробництва мікросхем за перше півріччя більше, ніж Південна Корея, Тайвань і США разом узяті.

У серпні стало відомо, що китайські технологічні гіганти, включно з Huawei та Baidu, а також стартапи накопичують напівпровідники з високосмуговою пам'яттю (HBM) від Samsung Electronics в очікуванні обмеження США на експорт чипів до Китаю.

Наприкінці травня цього року Китай створив третій запланований державний інвестиційний фонд для розвитку своєї напівпровідникової промисловості із статутним капіталом у 344 млрд юанів ($47,5 млрд).

На початку липня повідомлялося, що Адміністрація президента США Джо Байдена цього року відкликала вісім ліцензій, які дозволяли деяким компаніям постачати товари китайському гіганту телекомунікаційного обладнання Huawei.