Помощь администрации Байдена Украине даст Трампу больше возможностей осуществить задуманное, - Келлог
Кит Келлог, которого Дональд Трамп избрал на должность своего специального представителя по вопросам урегулирования войны России против Украины, положительно оценивает действия администрации Байдена по оказанию помощи Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в эфире Fox News.
"Это действительно очень хорошо для избранного президента, потому что это дает ему рычаг, он может принять решение о том, что он хочет сделать. И чем больше администрация Байдена делает это, тем больше возможностей для избранного президента делать то, что он хочет сделать", - пояснил он.
Келлог напомнил о разговоре Зеленского и Трампа "о том, что после тысячи дней войны они сигнализируют, что пришло время закончить эту войну".
"Эта война длится уже тысячу дней. Она расширилась. Теперь она имеет глобальный характер. Что я имею в виду под глобальным характером - вы видите, что в нее вовлечены северокорейцы, которые предоставили войска, вовлечены иранцы, вовлечены китайцы, вовлечены россияне. Так что состав войны за это время расширился. Мы как бы кладем ее обратно в коробку, не только ради американской безопасности, но и ради глобальной безопасности. Так что у меня нет проблем с тем, что они сделали", - отметил он.
Келлог сказал, что Трамп "это понимает и планирует использовать это в своих интересах".
По его словам, "недооценивать Трампа - большая ошибка".
"Он понимает, что у него есть международные обязательства и вещи, которые он должен сделать, и Украина - одна из них. Поэтому я не стал бы говорить, что он планирует делать, потому что это решение должен принять президент. Мы просто попробуем его выполнить. Я просто как представитель и тот, кто будет делать то, что он хочет. Поэтому будет сложно сказать, чего он хочет, но мы разберемся с этим по ходу дела", - подытожил он.
Помощь Украине от США
В понедельник, 2 декабря, Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи для Украины на сумму 725 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что Кит Келлог предлагает частично ослабить санкции против России в обмен на согласие прекратить огонь, заморозить линию фронта и ввести демилитаризованную зону в Украине. Если же РФ подпишет мирное соглашение, то санкции будут отменены совсем.
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Згідно Конституції США політику США визначає Конгрес (обидві палати).
А в Конгресі усі рішення приймаються в результаті компромісів різних лобістських груп більшості.
А в теперішній республіканській більшості справжніх ''трампістів'' лише не велика частина.
Так що Трамп, як і за першої каденції на 99% буде зосереджений на внутрішній політиці і на просуванні власних інтересів.
А реальною зовнішньою політикою буде керувати Марко Рубіо (як раніше Майк Помпео).
Обидвоє були нав'язані Трампу його ж нібито рідною республіканською більшістю.
Так що великих змін в політиці США стосовно України не буде.
А відбудеться не значне коригування зі своїми ''плюсами'' і ''мінусами''.
Чого буде більше згодом побачимо....
В нас теж в Конституції є такі запобіжники (правда дещо слабші).
Але ''мудрий'' Український Народ під час парламентських виборів у нас майже завжди обирає шлях ''ходіння по граблям''.
А у 2019році ''мудрий'' народ взагалі вирішив ''по приколу'' вчинити суїцид'' - віддавши усю владу в країні 95 кварталу.
Наслідки такої демократичної монополізації державної влади ми всі тепер і пожинаємо - уся країна на превеликий жаль ''харкає кров'ю''.
Так що, як би то не було сумно, власне наш ''мудрий'' народ сам і допоміг москальським окупантам.
Згідно Конституції і в Конгресу(сенат і пп) і в Президента є багато різних повноважень, як в окремих гілок влади. Але на практиці вони дуже тісно переплетені.
В першу чергу - саме президенту для реалізації своїх різноманітних планів у внутрішній і зовнішній політиці (а також особистих захцянок) потрібно буде прийняття великої кількості різноманітних законів та інших рішень в Конгресі. А тут найголовнішу роль починають відігравати компроміси різних лобістських груп більшості і президента. Говорячи по простому - ти підтримуєш моє і не саботуєш, а я підтримую твоє і не блокую.
Так влаштована співпраця всередині парламентів і з президентами в багатьох демократичних країнах світу.
Так теж працюють більшість рад в Україні - від сільських до Верховної (компроміси або договорняки).
Трамп на 98% заточений на внутрішню політику, в зовнішній політиці для нього важливі лише питання пов'язані з Китаєм та Ізраїлем. А Україну, росію, навіть переважно і Європу він мав глибоко в задниці. Для підтримки своїх питань в Конгресі, він буде легенько йти на компроміси з лобістськими групами в республіканській більшості саме по тим питанням, які його мало хвилюють.
Правде деколи буде щось голосно заявляти, бездарно вдаючи з себе мудрого політика.
Саме так пройшла його перша каденція - приблизно так пройде і друга...
Усе своє життя (переважно в бізнесі) він ******** дуже голосно ексцентрично щось заявляти ''для понтів'', а на практиці дуже легко йшов на компроміси і договорняки саме заради тих питань, на яких йому дуже залежало.
Цьому американському ексцентричному самолюбу зовсім не залежить ні на Україні, ні на ********** - йому залежить на тому, щоб Конгрес у внутрішній політиці прийняв певну кількість законодавчих актів, які буде просувати його адміністрація. Саме це і буде використовувати республіканська більшість - так що імпічмент йому теж не загрожує.
Зато "експерти типу портнікова" - все знають, як і що зробить Трамп.