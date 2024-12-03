Помощь администрации Байдена Украине даст Трампу больше возможностей осуществить задуманное, - Келлог

Кит Келлог, которого Дональд Трамп избрал на должность своего специального представителя по вопросам урегулирования войны России против Украины, положительно оценивает действия администрации Байдена по оказанию помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в эфире Fox News.

"Это действительно очень хорошо для избранного президента, потому что это дает ему рычаг, он может принять решение о том, что он хочет сделать. И чем больше администрация Байдена делает это, тем больше возможностей для избранного президента делать то, что он хочет сделать", - пояснил он.

Келлог напомнил о разговоре Зеленского и Трампа "о том, что после тысячи дней войны они сигнализируют, что пришло время закончить эту войну".

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"Эта война длится уже тысячу дней. Она расширилась. Теперь она имеет глобальный характер. Что я имею в виду под глобальным характером - вы видите, что в нее вовлечены северокорейцы, которые предоставили войска, вовлечены иранцы, вовлечены китайцы, вовлечены россияне. Так что состав войны за это время расширился. Мы как бы кладем ее обратно в коробку, не только ради американской безопасности, но и ради глобальной безопасности. Так что у меня нет проблем с тем, что они сделали", - отметил он.

Келлог сказал, что Трамп "это понимает и планирует использовать это в своих интересах".

По его словам, "недооценивать Трампа - большая ошибка".

"Он понимает, что у него есть международные обязательства и вещи, которые он должен сделать, и Украина - одна из них. Поэтому я не стал бы говорить, что он планирует делать, потому что это решение должен принять президент. Мы просто попробуем его выполнить. Я просто как представитель и тот, кто будет делать то, что он хочет. Поэтому будет сложно сказать, чего он хочет, но мы разберемся с этим по ходу дела", - подытожил он.

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Помощь Украине от США

В понедельник, 2 декабря, Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи для Украины на сумму 725 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Кит Келлог предлагает частично ослабить санкции против России в обмен на согласие прекратить огонь, заморозить линию фронта и ввести демилитаризованную зону в Украине. Если же РФ подпишет мирное соглашение, то санкции будут отменены совсем.

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