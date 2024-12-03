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"Гонка" с выделением военной помощи Украине может ослабить армию США, - The Washington Post

У Білому домі переживають, що

Высокопоставленные чиновники Белого дома переживают, что гонка за использование остатка дополнительной помощи в размере 61 миллиарда долларов потенциально может напрячь армию США".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что особое беспокойство вызывает количество ракет-перехватчиков ПВО и некоторых типов артиллерийских снарядов, которые направляются в Украину.

"И то, и другое будет трудно быстро заменить, и эти потери уменьшат готовность американских войск к другим потенциальным горячим точкам на Ближнем Востоке и в Азии", - сказал неназванный чиновник.

Высокопоставленный представитель администрации сказал The Washington Post, что Белый дом взвешивает эти противоречивые требования, продвигая свои планы помощи Украине. По его словам, это реальные компромиссы".

"Однако Белый дом сделал расчет, что, несмотря на проблемы с запасами США, лучше прислать Украине как можно больше помощи, учитывая "все последствия войны в Украине" ради того, чтобы автократические государства вынесли соответствующие уроки.

Однако, как говорят официальные лица США, в долгосрочной перспективе, "разрыв между усилиями России и Украины по вербовке (военных), вероятно, окажется гораздо более важным в определении хода войны".

"Истощенная армия Украины испытала вызов из-за значительной нехватки передовых подразделений, а также медленной мобилизации и обучения. Между тем Кремлю удается немного расширить свои силы, хотя он и несет большие потери", - сказал The Washington Post один из чиновников.

Напомним, 2 декабря Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи для Украины на $725 млн.

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Автор: 

помощь (7794) США (26598) Украина (44936)


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Топ комментарии
+18
Мова точно про найсильнішу країну світу??
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03.12.2024 13:54
+16
Самі себе ********* і навіть не соромляться. Чи просто шольца валяють. У всякому випадку навіть травоїди з КНДР показали США місце біля параші.
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03.12.2024 13:55
+13
Не прибідняйтесь, передавання пильного старья залежаного десятиліттями на складах нічого там не послабить.
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03.12.2024 13:59
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Правила форума Совет форумчан
Мова точно про найсильнішу країну світу??
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03.12.2024 13:54 Ответить
...колись
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03.12.2024 14:18 Ответить
Самі себе ********* і навіть не соромляться. Чи просто шольца валяють. У всякому випадку навіть травоїди з КНДР показали США місце біля параші.
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03.12.2024 13:55 Ответить
Інтенсивне використання зброї на полі бою стимулює і вдосконалює оборонний комплекс США. А ця недолуга стаття у WP - лише безпорадний кремлівський пук на замовлення через підсадну продажну прошм@ндовку.
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03.12.2024 13:58 Ответить
Не прибідняйтесь, передавання пильного старья залежаного десятиліттями на складах нічого там не послабить.
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03.12.2024 13:59 Ответить
31застарілий Абрамс напевно ослабить армію Штатів. А Атакамсами по кому стрілятимуть, по мексиканцям чи канадцям?
Жодного літака чи гелікоптера не надали і не збираються надавати, а це основа армії США.
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03.12.2024 13:59 Ответить
А ще цікаво: скільки з тих 61 млрд. піде на зброю зі складів, а скільки на американські військові підприємства, для оновлення та поповнення запасів?
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03.12.2024 14:02 Ответить
ВВП США в 10р більшии рашки і вона вхитряється не ослаблятися
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03.12.2024 13:59 Ответить
Зараз заплачемо!!!! США обісрались!!!
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03.12.2024 14:02 Ответить
https://imgbb.com/ https://imgbb.com/

нну не гоните...а?
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03.12.2024 14:03 Ответить
Это скорее свалка. Вы видели чтобы Брэдли, которые дают Украине сотнями, хранили под открытым небом? Потому что это относительно новая техника.
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03.12.2024 15:18 Ответить
Все вірно занепокоєні. Віддадуть багато зброї Україні, а тут Канада нападе.
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03.12.2024 14:08 Ответить
Данія нападе. Превентивно. Щоб запобігти зазіханням США на Гренландію.
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03.12.2024 14:13 Ответить
а Україна послаблює армію рашки. Ні? Не рахується??
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03.12.2024 14:27 Ответить
У сенсі американці хочуть воювати замість українців?
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03.12.2024 16:52 Ответить
про які гарячі точки в азії мова?
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04.12.2024 00:55 Ответить
 
 