"Гонка" с выделением военной помощи Украине может ослабить армию США, - The Washington Post

Высокопоставленные чиновники Белого дома переживают, что гонка за использование остатка дополнительной помощи в размере 61 миллиарда долларов потенциально может напрячь армию США".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду, об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что особое беспокойство вызывает количество ракет-перехватчиков ПВО и некоторых типов артиллерийских снарядов, которые направляются в Украину.

"И то, и другое будет трудно быстро заменить, и эти потери уменьшат готовность американских войск к другим потенциальным горячим точкам на Ближнем Востоке и в Азии", - сказал неназванный чиновник.

Высокопоставленный представитель администрации сказал The Washington Post, что Белый дом взвешивает эти противоречивые требования, продвигая свои планы помощи Украине. По его словам, это реальные компромиссы".

"Однако Белый дом сделал расчет, что, несмотря на проблемы с запасами США, лучше прислать Украине как можно больше помощи, учитывая "все последствия войны в Украине" ради того, чтобы автократические государства вынесли соответствующие уроки.

Однако, как говорят официальные лица США, в долгосрочной перспективе, "разрыв между усилиями России и Украины по вербовке (военных), вероятно, окажется гораздо более важным в определении хода войны".

"Истощенная армия Украины испытала вызов из-за значительной нехватки передовых подразделений, а также медленной мобилизации и обучения. Между тем Кремлю удается немного расширить свои силы, хотя он и несет большие потери", - сказал The Washington Post один из чиновников.

Напомним, 2 декабря Соединенные Штаты Америки объявили новый пакет военной помощи для Украины на $725 млн.

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