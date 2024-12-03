США предоставят Украине новые системы дистанционного минирования ADAM, MOPMS и Volcano, - NYT
США передадут три современные системы дистанционного минирования в рамках нового пакета военной помощи на 725 миллионов долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.
Речь идет о:
- ADAM (Area Denial Artillery Munition) - систему противопехотного минирования на базе 155-мм артиллерийского снаряда. Она разбрасывает 36 мин, которые оснащены датчиками. При активации мина выбрасывает боеголовку, которая взрывается на высоте около 1,5 м. Самоликвидация мин варьируется от 4 до 48 часов.
- MOPMS (Modular Pack Mine System) - портативную систему минирования, которую могут переносить двое военных. Она выбрасывает 17 противотанковых и 4 противопехотные мины.
- Volcano - систему, которая устанавливается на автомобилях или авиации и быстро создает минные поля, разбрасывая противопехотные и противотанковые мины.
По информации издания, эти мины классифицируются как неустойчивые, поскольку они рассчитаны на самоуничтожение через заданное время. В частности, мины ADAM становятся безопасными через 14 дней после разрядки батарей.
Это уже вторая партия противопехотных мин, которую Соединенные Штаты отправляют Украине.
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Чи потрібно буде нашим "кулібінам" попрацювати?
- Розмінувати Чонгар щоб мінувати під Києвом ? За таку зраду потрібно повішати ЗРАДНИКА !!!!!!!!