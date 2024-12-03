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Новости Война
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США предоставят Украине новые системы дистанционного минирования ADAM, MOPMS и Volcano, - NYT

США передадуть Україні три види систем дистанційного мінування

США передадут три современные системы дистанционного минирования в рамках нового пакета военной помощи на 725 миллионов долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Речь идет о:

  • ADAM (Area Denial Artillery Munition) - систему противопехотного минирования на базе 155-мм артиллерийского снаряда. Она разбрасывает 36 мин, которые оснащены датчиками. При активации мина выбрасывает боеголовку, которая взрывается на высоте около 1,5 м. Самоликвидация мин варьируется от 4 до 48 часов.
  • MOPMS (Modular Pack Mine System) - портативную систему минирования, которую могут переносить двое военных. Она выбрасывает 17 противотанковых и 4 противопехотные мины.
  • Volcano - систему, которая устанавливается на автомобилях или авиации и быстро создает минные поля, разбрасывая противопехотные и противотанковые мины.

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По информации издания, эти мины классифицируются как неустойчивые, поскольку они рассчитаны на самоуничтожение через заданное время. В частности, мины ADAM становятся безопасными через 14 дней после разрядки батарей.

Это уже вторая партия противопехотных мин, которую Соединенные Штаты отправляют Украине.

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Автор: 

минирование (1446) помощь (7794) США (26598)


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нам нужны их миллионы!(((
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03.12.2024 14:08 Ответить
Сподіваюся, системи самоліквідації у цих мінах ВИМИКАЮТЬСЯ?
Чи потрібно буде нашим "кулібінам" попрацювати?
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03.12.2024 14:11 Ответить
От тобі і дебільне правітільство
- Розмінувати Чонгар щоб мінувати під Києвом ? За таку зраду потрібно повішати ЗРАДНИКА !!!!!!!!
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03.12.2024 14:20 Ответить
Через три роки війни...
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03.12.2024 16:50 Ответить
 
 