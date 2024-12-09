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Новини Фото Війна
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Прем’єр Естонії Міхал прибув до Києва: обговорюватимуть шлях до ЄС та НАТО. ВІДЕО+ФОТО

До Києва із офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, метою візиту є підтримка України з боку Естонії у війні проти РФ, а також обговорення вступу України до ЄС та НАТО.

Нагадаємо, 9 грудня до Києва також прибув лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц.

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Прем'єр Естонії Міхал прибув до Києва
Прем'єр Естонії Міхал прибув до Києва
Прем'єр Естонії Міхал прибув до Києва

Автор: 

візит (1581) Естонія (1609)


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а йому тут в лоб-"Міхалчому Україна досі не в НАТО"?!!!І ножкою так туп-туп!!!
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09.12.2024 10:26 Відповісти
нє, але це головний рішалово за вступ України в НАТО???
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09.12.2024 10:35 Відповісти
в НаТО? він на іншій планеті живе? Не в курсі новин...?
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09.12.2024 10:36 Відповісти
Ласкаво просимо !
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09.12.2024 10:46 Відповісти
Щиро вітаємо, друже.
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09.12.2024 11:21 Відповісти
 
 