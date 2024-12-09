Прем’єр Естонії Міхал прибув до Києва: обговорюватимуть шлях до ЄС та НАТО. ВІДЕО+ФОТО
До Києва із офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.
Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, метою візиту є підтримка України з боку Естонії у війні проти РФ, а також обговорення вступу України до ЄС та НАТО.
Нагадаємо, 9 грудня до Києва також прибув лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц.
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Юрій Петрович #301281
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МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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Luk Viktor
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Colt
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Чайка Київ
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