Прем’єр Естонії Міхал прибув до Києва: обговорюватимуть шлях до ЄС та НАТО. ВІДЕО+ФОТО

До Києва із офіційним візитом прибув прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, метою візиту є підтримка України з боку Естонії у війні проти РФ, а також обговорення вступу України до ЄС та НАТО.

Нагадаємо, 9 грудня до Києва також прибув лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц.

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